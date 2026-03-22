Résultat municipale 2026 à Herbignac (44410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herbignac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbignac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck DUVAL (23 élus) CAP HERBIGNAC 2026
|1 820
|50,74%
|
|Christelle CHASSÉ (4 élus) Avec vous, pour un avenir commun
|1 120
|31,22%
|
|Pierre-Luc PHILIPPE (2 élus) RETROUVONS ENSEMBLE HERBIGNAC
|647
|18,04%
|
|Participation au scrutin
|Herbignac
|Taux de participation
|63,91%
|Taux d'abstention
|36,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|3 645
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Herbignac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck DUVAL (Ballotage) CAP HERBIGNAC 2026
|1 600
|45,33%
|Christelle CHASSÉ (Ballotage) Avec vous, pour un avenir commun
|1 082
|30,65%
|Pierre-Luc PHILIPPE (Ballotage) RETROUVONS ENSEMBLE HERBIGNAC
|848
|24,02%
|Participation au scrutin
|Herbignac
|Taux de participation
|63,50%
|Taux d'abstention
|36,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|3 622
Election municipale 2026 à Herbignac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Herbignac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Herbignac.
L'actu des élections municipales 2026 à Herbignac
18:39 - Herbignac : le vote des électeurs l'année de la dissolution
L'orientation des électeurs d'Herbignac a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Herbignac avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (32,74%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,15% des suffrages. Les législatives à Herbignac qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Michel Hunault (Union de l'extrême droite) en pole position avec 29,72% au premier tour, devant Véronique Mahé (Union de la gauche) avec 28,06%. Mais c'est pourtant Sandrine Josso (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,25% des suffrages exprimés.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Herbignac
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Herbignac s'avère riche d'enseignements. À l'occasion du premier passage aux urnes, Christelle Chassé (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 1 264 voix (51,63%). Deuxième, Pierre-Luc Philippe (Divers centre) a rassemblé 1 184 voix (48,36%). Cette victoire au premier tour de la candidate Divers gauche a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Herbignac, cet équilibre a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, renverser une majorité si large constituera ce dimanche un défi immense, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale d'Herbignac, une triangulaire incertaine
Comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Christelle Chassé avec la liste "Avec Vous, Pour Un Avenir Commun" (LDVG), la liste "Cap Herbignac 2026" emmenée par Franck Duval (LDIV) et Pierre-Luc Philippe avec la liste "Retrouvons Ensemble Herbignac" (LRN) ce 22 mars. Les 6 bureaux de vote de la ville d'Herbignac seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux 5 704 électeurs de prendre une décision.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Herbignac la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Herbignac, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 36,50 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Franck Duval qui a pris la tête avec 45,33 % des votes. Ensuite, Christelle Chassé (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 30,65 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Pierre-Luc Philippe (Rassemblement National) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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