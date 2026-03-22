Résultat municipale 2026 à Herbignac (44410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herbignac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck DUVAL
Franck DUVAL (23 élus) CAP HERBIGNAC 2026 		1 820 50,74%
  • Franck DUVAL
  • Florence LEPY
  • Francois ANGER
  • Amandine NOGUES
  • Alexis GERGAUD
  • Justine LE FLOCH
  • Pierre LAURENT
  • Tiffanie GUILLEMOT
  • Sebastien GUILLOUX
  • Jeanne DELASSUS
  • Yannick LE PENNEC
  • Emmanuelle DAUCE
  • Herve NOGUES
  • Vanessa POTEAU
  • Gwenael DE LA MONNERAYE
  • Sandra HEMON
  • Jerome BELLIOT
  • Sophie GIANOLA
  • Davian MAHE
  • Marie-Claude LEGOUIC
  • Vivien LE RAY
  • Sylvie NOURY
  • Sebastien THILLY
Christelle CHASSÉ
Christelle CHASSÉ (4 élus) Avec vous, pour un avenir commun 		1 120 31,22%
  • Christelle CHASSÉ
  • Eric COUPRIE
  • Claudie LELECQUE
  • Yannick DANIEL
Pierre-Luc PHILIPPE
Pierre-Luc PHILIPPE (2 élus) RETROUVONS ENSEMBLE HERBIGNAC 		647 18,04%
  • Pierre-Luc PHILIPPE
  • Christelle LOIRAT
Participation au scrutin Herbignac
Taux de participation 63,91%
Taux d'abstention 36,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 3 645

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à Herbignac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck DUVAL
Franck DUVAL (Ballotage) CAP HERBIGNAC 2026 		1 600 45,33%
Christelle CHASSÉ
Christelle CHASSÉ (Ballotage) Avec vous, pour un avenir commun 		1 082 30,65%
Pierre-Luc PHILIPPE
Pierre-Luc PHILIPPE (Ballotage) RETROUVONS ENSEMBLE HERBIGNAC 		848 24,02%
Participation au scrutin Herbignac
Taux de participation 63,50%
Taux d'abstention 36,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 3 622

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