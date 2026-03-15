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19:18 - Démographie et politique à Herbignac, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Herbignac est perçue comme une commune dynamique et vivante. Dotée de 3 460 logements pour 7 178 habitants, la densité de la commune est de 100 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 448 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 162 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (83,47%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 34,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,59%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 259 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Herbignac, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Herbignac aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Herbignac il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 24,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 41,80% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 18,58% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Herbignac comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 29,72% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 43,75% le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 49,80 % à Herbignac aux dernières municipales Pour ces élections municipales, l'absence ou non de votants à Herbignac sera capitale dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 49,80 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 50,20 %), la pandémie du coronavirus ayant lourdement pesé sur le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 20,98 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 48,41 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,18 %, contre 53,12 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Herbignac comme une commune moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Herbignac l'année de la dissolution ? La situation politique d'Herbignac a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs d'Herbignac avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,74% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Michel Hunault (Union de l'extrême droite) en tête avec 29,72% au premier tour, devant Véronique Mahé (Union de la gauche) avec 28,06%. Au second tour, c'est en revanche Sandrine Josso (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 56,25% des suffrages exprimés.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux d'Herbignac il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Herbignac accordaient leurs suffrages à Veronique Mahé (Nupes) avec 32,11% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,74%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Herbignac choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,44% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 24,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,20% pour Emmanuel Macron, contre 41,80% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Herbignac laisse ainsi apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Herbignac frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections À Herbignac, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 856 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 787 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 36,80 % en 2024 (contre environ 19,33 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %. Une hausse en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 133 410 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 372 300 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 15,58 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Herbignac La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Herbignac s'avère très instructive. Au terme du premier tour, Christelle Chassé (Divers gauche) a surclassé la concurrence en recueillant 51,63% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Pierre-Luc Philippe (Divers centre) a rassemblé 48,36% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Herbignac, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche le principal challenge, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.