Résultat municipale 2026 à Herbignac (44410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Herbignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herbignac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Herbignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck DUVAL
Franck DUVAL CAP HERBIGNAC 2026 		1 600 45,33%
Christelle CHASSÉ
Christelle CHASSÉ Avec vous, pour un avenir commun 		1 082 30,65%
Pierre-Luc PHILIPPE
Pierre-Luc PHILIPPE RETROUVONS ENSEMBLE HERBIGNAC 		848 24,02%
Participation au scrutin Herbignac
Taux de participation 63,50%
Taux d'abstention 36,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 3 622

Source : ministère de l’Intérieur

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