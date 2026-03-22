Résultat municipale 2026 à Herbinghen (62850) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbinghen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herbinghen, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbinghen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic DERTHE
Ludovic DERTHE (8 élus) Ensemble, faisons vivre Herbinghen 		109 40,98%
  • Ludovic DERTHE
  • Justine DELATTRE
  • Frédéric PECQUEUX
  • Justine DELRUE
  • Christophe VANDENKOORNHUYSE
  • Audrey LEVEUGLE
  • Julien MARTINS
  • Marine BOULET
Paul-Marie EVRARD
Paul-Marie EVRARD (2 élus) Un nouveau souffle pour HERBINGHEN 		100 37,59%
  • Paul-Marie EVRARD
  • Anne-Isabelle QUELDERIE
Valentin DEBONNE
Valentin DEBONNE (1 élu) Préservons notre village, ensemble construisons son avenir 		57 21,43%
  • Valentin DEBONNE
Participation au scrutin Herbinghen
Taux de participation 87,18%
Taux d'abstention 12,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 272

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Herbinghen - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic DERTHE
Ludovic DERTHE (Ballotage) Ensemble, faisons vivre Herbinghen 		107 40,07%
Paul-Marie EVRARD
Paul-Marie EVRARD (Ballotage) Un nouveau souffle pour HERBINGHEN 		99 37,08%
Valentin DEBONNE
Valentin DEBONNE (Ballotage) Préservons notre village, ensemble construisons son avenir 		61 22,85%
Participation au scrutin Herbinghen
Taux de participation 88,14%
Taux d'abstention 11,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 275

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