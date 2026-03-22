Résultat municipale 2026 à Herbinghen (62850) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbinghen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herbinghen, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herbinghen [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic DERTHE (8 élus) Ensemble, faisons vivre Herbinghen
|109
|40,98%
|
|Paul-Marie EVRARD (2 élus) Un nouveau souffle pour HERBINGHEN
|100
|37,59%
|
|Valentin DEBONNE (1 élu) Préservons notre village, ensemble construisons son avenir
|57
|21,43%
|
|Participation au scrutin
|Herbinghen
|Taux de participation
|87,18%
|Taux d'abstention
|12,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|272
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Herbinghen - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic DERTHE (Ballotage) Ensemble, faisons vivre Herbinghen
|107
|40,07%
|Paul-Marie EVRARD (Ballotage) Un nouveau souffle pour HERBINGHEN
|99
|37,08%
|Valentin DEBONNE (Ballotage) Préservons notre village, ensemble construisons son avenir
|61
|22,85%
|Participation au scrutin
|Herbinghen
|Taux de participation
|88,14%
|Taux d'abstention
|11,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|275
Election municipale 2026 à Herbinghen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Herbinghen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Herbinghen.
L'actu des élections municipales 2026 à Herbinghen
18:34 - Comment Herbinghen a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
La préférence des électeurs d'Herbinghen a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Le scrutin des Européennes 2024 à Herbinghen avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,24%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,04% des voix. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Christine Engrand (Rassemblement National) en tête avec 50,00% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 22,17%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription.
15:57 - Élections municipales 2020 à Herbinghen : un scrutin extrêmement serré
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Herbinghen s'avère très révélatrice. Notons que les électeurs pouvaient panacher à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 11 candidats ont été élus. Lors de ce premier round, Sabine Ledoux a pris la première place avec 143 voix (79,44%), devançant Ludovic Derthe qui a capté 135 voix (75,00%). Les scores extrêmement similaires traduisaient un vote partagé chez les votants. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. À l'occasion des élections 2026 à Herbinghen, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration si particulière. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours dans le pays.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Herbinghen
Selon les candidatures officielles au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Valentin Debonne et sa liste "Préservons Notre Village, Ensemble Construisons Son Avenir", Ludovic Derthe avec la liste "Ensemble, Faisons Vivre Herbinghen" et la liste "Un Nouveau Souffle Pour Herbinghen" emmenée par Paul-Marie Evrard sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce deuxième passage dans les isoloirs. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune d'Herbinghen permettra aux citoyens de faire leur choix.
11:59 - Ludovic Derthe, Paul-Marie Evrard et Valentin Debonne forment le trio de tête à Herbinghen
Les élections municipales 2026 à Herbinghen ont vu Ludovic Derthe s'imposer dimanche dernier avec 40,07 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Paul-Marie Evrard a obtenu la seconde place avec 37,08 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Pour compléter ce tableau, avec 22,85 %, Valentin Debonne pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Herbinghen, le vote a vu 88,14 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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