Résultat de l'élection municipale 2026 à Herblay-sur-Seine : les infos en direct

Programme de Philippe Rouleau à Herblay-sur-Seine (Herblay-Sur-Seine Notre Ville)

Engagements financiers

Philippe Rouleau s'engage à maîtriser les finances de la ville d'Herblay-sur-Seine. L'objectif est de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière, voire de le réduire si les conditions le permettent. Cette approche vise à assurer une gestion responsable et durable des ressources municipales.

Projets de santé

Le maire souhaite œuvrer pour la santé des Herbaysiens, en renforçant l'attractivité de la ville pour attirer de nouveaux professionnels de santé. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins pour tous les âges, des plus jeunes aux plus âgés. La santé est ainsi placée au cœur des priorités municipales.

Urbanisme et cadre de vie

Philippe Rouleau met un accent particulier sur la maîtrise de l'urbanisation afin de protéger le cadre de vie des habitants. L'objectif est de maintenir le taux de logements sociaux à 20%, en dessous de l'obligation légale de 25%. Cette démarche vise à garantir un développement harmonieux de la ville.

Éducation des enfants

Un des engagements forts de Philippe Rouleau est d'investir dans l'éducation des enfants. Cela inclut la construction d'un nouveau groupe scolaire aux Tartres et la création d'espaces climatisés dans chaque établissement. Ces initiatives visent à offrir un environnement d'apprentissage optimal pour les jeunes générations.