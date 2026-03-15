Résultat de l'élection municipale 2026 à Herblay-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Herblay-sur-Seine

Tête de listeListe
Cécile Jobin
Cécile Jobin Liste divers gauche
HERBLAY DEMAIN
  • Cécile Jobin
  • Olivier Dalmont
  • Elya Conza
  • Paul Delage
  • Nelly Leon
  • Adrien Dugué
  • Lucie Jahan
  • Destin Souka
  • Marie-Odile Renaud
  • Falilou Faye
  • Stéphanie Necibi
  • Damien Delage
  • Marlène de Sousa
  • Daniel Thieux
  • Stéphanie Deslandes
  • Tony Bensad
  • Yvonne de la Tribouille
  • Yanis Pasquier
  • Claire Touzani
  • Abdenasser Smati
  • Chloé Boullais
  • Jean-François Enault
  • Marina Lairesse
  • Jean-Michel Gaye
  • Blanche Boutersky
  • Vincent Miquel
  • Elisa Teixeira de Carvalho
  • Yacine Labidi
  • Claire Pécoste
  • René Bodiou
  • Valérie Trauchessec
  • Dominique Boullais
  • Françoise Heloire
  • Pierre Lairesse
  • Catherine Bronze
  • Francis Pons
  • Pascale Cassaigne
  • Julien Debono
  • Camille Rouquet
  • Laurent Jacquemart
  • Laurence Cadet
Cécile Rilhac
Cécile Rilhac Liste Divers
Herblay une autre voie
  • Cécile Rilhac
  • Philippe Cerisier
  • Nathalie Chauffour
  • Pierre Etienne
  • Anne Vissac
  • Franck Besson
  • Corinne Joubert
  • Jean-Charles Rambour
  • Gina Maffei
  • Jean-René Martel
  • Sonia Herrmann
  • Richard Fillion
  • Valérie Audibert
  • Abdoulaye Cisse
  • Isabelle Hurel
  • Benjamin Lazaro
  • Christine Cerisier-Cornillot
  • Zober Yahia-Cherif
  • Angéline Bonino
  • Youcef Guernouti
  • Monique Cormier
  • Thomas Jomeau
  • Céline Guiboud
  • Florent Lafon
  • Cécile Bizot
  • David Regnault
  • Sylviane Berthier
  • Jean Vissac
  • Manon Boscher
  • Michel Fosse
  • Myriam Diéval
  • Théo Etienne
  • Claire Kurtz
  • Paul Conrad
  • Sophie Darrigade
  • Nathanaël Pichot
  • Véronique Ferlier
  • Rabah Bousselat
  • Brigitte Boissier
  • Charles-Henry Bruneau
  • Christine Seleskovitch
Philippe Rouleau
Philippe Rouleau Liste divers droite
Herblay-Sur-Seine Notre Ville
  • Philippe Rouleau
  • Nadine Porchez
  • Philippe Barat
  • Sarah Nerozzi-Banfi
  • Johann Ros
  • Séverine Gomes
  • David Gosset
  • Marlène Mathiot
  • Philippe Vonmeurs
  • Sophie Levasseur
  • Dominique Roussel
  • Evelyne Largenton
  • Benoît Vincent
  • Linda Saget
  • Philippe Leveque
  • Oriane Simon
  • Mounir Bayach
  • Célina Flavenot
  • Mohamed El Baghdadi
  • Sohane Zadigue-Baptiste
  • Christian Chapellon
  • Samira Belmokhtar
  • Gérard Pipat
  • Adèle Albert-Etienne
  • Anisse Magri
  • Sofia Rodas-Pawloff
  • Xavier Daudé
  • Yasmina Soltani
  • Nathan Borowiecki
  • Catherine Lignier
  • Axel Legrand
  • Marianne Patarin
  • Michaël Baumgartner
  • Pascale Stella
  • Jean-Pierre Le Maguet
  • Martine Guillon
  • Julyann Pereira
  • Jacqueline Kulak
  • Serge Fichera
  • Marie-Annick de Wit
  • Xavier Chaussade
Juan Munoz
Juan Munoz Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Juan Munoz
  • Marianne Ferron
  • Lahoussine Boutchkalt
  • Valerie Daniel
  • Luc Mbassi
  • Maria-Josefa Mendoza
  • Stéphane Egea
  • Maryse Boucly
  • Gilles Bousquet
  • Imane Targui
  • Alassane Coulibaly
  • Djamila Aboudou
  • Moriba Traore
  • Eden Sabras
  • Karim Ben Tahar
  • Zita Lessomo
  • Mamoudou Kourouma
  • Sabine Vanni
  • Didier Richard
  • Evelyne Siegler
  • Jules Tao
  • Aïssata Wade
  • Saber Gharbi
  • Noubla Nokrachi
  • Francis Lasselin
  • Christie Chery
  • Marcel Ekoka Eyoum
  • Aline Mallet
  • Thierry Beyl
  • Louisa Ferron
  • Djelali Saddedine
  • Françoise Froissart
  • Didier Caron
  • Sharone Fale
  • Ahamed Idjabou
  • Lida Chéry
  • Yannick Eon
  • Sophie Moreau
  • Loïc Danquin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Rouleau
Philippe Rouleau (29 élus) Vivons herblay 		4 256 61,07%
  • Philippe Rouleau
  • Fatima Moussi
  • Philippe Barat
  • Nadine Porchez
  • Jean-Charles Rambour
  • Evelyne Largenton
  • Johann Ros
  • Oriane Simon
  • Philippe Vonmeurs
  • Isabelle Paillassa
  • Dominique Roussel
  • Corinne Joubert
  • Jean-René Martel
  • Sarah Nerozzi-Banfi
  • David Gosset
  • Adèle Albert-Etienne
  • Gérard Pipat
  • Eliane Bellair
  • Benoît Vincent
  • Linda Saget
  • Serge Fichera
  • Pascale Stella
  • Philippe Bonneyrat
  • Marie-Annick De Wit
  • Mohamed El Baghdadi
  • Véronique Serrano
  • Djibril Koita
  • Chantal Fialip
  • Mounir Bayach
Jean-François Dupland
Jean-François Dupland (3 élus) Herblay ecologique et solidaire 		1 338 19,20%
  • Jean-François Dupland
  • Nelly Leon
  • Olivier Dalmont
Christine Seleskovitch
Christine Seleskovitch (3 élus) Engages pour herblay 		1 227 17,60%
  • Christine Seleskovitch
  • Nicolas Blanchard
  • Nadia Cantou
Juan Munoz
Juan Munoz Lutte ouvrière - faire entendre le camp de travailleurs 		147 2,10%
Participation au scrutin Herblay-sur-Seine
Taux de participation 36,93%
Taux d'abstention 63,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 173

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Rouleau
Philippe Rouleau (27 élus) Herblay avec vous 		4 992 50,98%
  • Philippe Rouleau
  • Maryse Gourvennec
  • Philippe Barat
  • Nadine Porchez
  • Jean-Charles Rambour
  • Linda Saddouk-Benalla
  • Philippe Leveque
  • Véronique Brision
  • Daniel Lemoine
  • Fatima Moussi
  • Johann Ros
  • Marcelle Klasen
  • Pierre Ducellier
  • Adèle Albert
  • David Gosset
  • Anne-France Pincemaille
  • Patrick Hekimian
  • Linda Saget
  • Bernard Vilain
  • Sarah Nerozzi-Banfi
  • Gérard Pipat
  • Evelyne Largenton
  • Vincent Benoit
  • Céline Murat
  • Daniel Proux
  • Annie Blanchard
  • Gérard Lacroix
Olivier Dalmont
Olivier Dalmont (4 élus) Herblay tu nous plais 		2 282 23,30%
  • Olivier Dalmont
  • Nelly Leon
  • Loeiz Rapinel
  • Sophie Darrigade
François Bernieri
François Bernieri (3 élus) Herblay notre parti 		1 689 17,25%
  • François Bernieri
  • Chantal Stasser
  • Georges Abad
Séverine Kaoua
Séverine Kaoua (1 élu) Herblay a gauche 		633 6,46%
  • Séverine Kaoua
Roger Desmeliers
Roger Desmeliers Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		195 1,99%
Participation au scrutin Herblay-sur-Seine
Taux de participation 54,95%
Taux d'abstention 45,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Nombre de votants 10 138

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