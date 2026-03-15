Résultat de l'élection municipale 2026 à Herblay-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Herblay-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Herblay-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Herblay-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Herblay-sur-Seine
13:09 - Les résultats de la liste "Vivons Herblay" à la municipale de 2020 à Herblay-sur-Seine
Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Herblay-sur-Seine. Dès le dimanche du premier tour, Philippe Rouleau (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en récoltant 4 256 bulletins (61,07%). Sur la seconde marche, Jean-François Dupland (Union de la gauche) a obtenu 1 338 voix (19,20%). Le podium a été complété par Christine Seleskovitch (La République en marche), s'adjugeant 17,60% des voix. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Herblay-sur-Seine, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le camp adverse devra déplacer des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les municipales à Herblay-sur-Seine, c'est aujourd'hui
Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens d'Herblay-sur-Seine sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Herblay-sur-Seine. Les 21 bureaux de vote de l'agglomération d'Herblay-sur-Seine sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections municipales à Herblay-sur-Seine dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Herblay-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Cécile Jobin
Liste divers gauche
HERBLAY DEMAIN
|
|
Cécile Rilhac
Liste Divers
Herblay une autre voie
|
|
Philippe Rouleau
Liste divers droite
Herblay-Sur-Seine Notre Ville
|
|
Juan Munoz
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Rouleau (29 élus) Vivons herblay
|4 256
|61,07%
|
|Jean-François Dupland (3 élus) Herblay ecologique et solidaire
|1 338
|19,20%
|
|Christine Seleskovitch (3 élus) Engages pour herblay
|1 227
|17,60%
|
|Juan Munoz Lutte ouvrière - faire entendre le camp de travailleurs
|147
|2,10%
|Participation au scrutin
|Herblay-sur-Seine
|Taux de participation
|36,93%
|Taux d'abstention
|63,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 173
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Rouleau (27 élus) Herblay avec vous
|4 992
|50,98%
|
|Olivier Dalmont (4 élus) Herblay tu nous plais
|2 282
|23,30%
|
|François Bernieri (3 élus) Herblay notre parti
|1 689
|17,25%
|
|Séverine Kaoua (1 élu) Herblay a gauche
|633
|6,46%
|
|Roger Desmeliers Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|195
|1,99%
|Participation au scrutin
|Herblay-sur-Seine
|Taux de participation
|54,95%
|Taux d'abstention
|45,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,42%
|Nombre de votants
|10 138
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