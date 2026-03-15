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19:21 - Herblay-sur-Seine : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale municipale, Herblay-sur-Seine est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 28,42% de cadres pour 31 818 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 365 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 478 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (22,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 2 722 résidents étrangers, Herblay-sur-Seine se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 132 euros par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Herblay-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Herblay-sur-Seine aux municipales ? Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Herblay-sur-Seine en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 18,11% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,12% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 15,31% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Herblay-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,19% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 26,91% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,82% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Herblay-sur-Seine ? En 2020 à Herblay-sur-Seine, l'abstention avait atteint 63,07 % au premier tour, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 7 173 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le coronavirus avait découragé un grand nombre d'électeurs. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 24,01 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 52,74 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,26 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,95 %. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Herblay-sur-Seine comme une commune distancée du processus électoral. En parallèle de la municipale 2026, cette particularité pèsera en conséquence inévitablement sur les résultats d'Herblay-sur-Seine.

15:59 - Comment Herblay-sur-Seine a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? En juin 2024, les élections législatives à Herblay-sur-Seine avaient propulsé aux avants-postes Emmanuel Maurel (Union de la gauche) avec 35,23% au premier tour, devant Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) avec 26,91%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Emmanuel Maurel culminant à 62,18% des votes dans la localité. Le scrutin des Européennes précédemment à Herblay-sur-Seine avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,19%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 17,26% des suffrages. La situation politique d'Herblay-sur-Seine a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quels furent les résultats locaux d'Herblay-sur-Seine il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Herblay-sur-Seine tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,97% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 26,68%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,88% pour Emmanuel Macron, contre 34,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Herblay-sur-Seine plébiscitaient Cécile Rilhac (Ensemble !) avec 27,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Cécile Rilhac virant de nouveau en tête avec 53,40% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - À Herblay-sur-Seine, les impôts sont en hausse avant l'élection À Herblay-sur-Seine, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,67 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 326 050 € la même année. Une somme bien en-dessous des 9,53239 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Herblay-sur-Seine est passé à 42,08 % en 2024 (contre 21,60 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Herblay-sur-Seine a atteint 1 403 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 236 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la liste "Vivons Herblay" à la municipale de 2020 à Herblay-sur-Seine Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Herblay-sur-Seine. Dès le dimanche du premier tour, Philippe Rouleau (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en récoltant 4 256 bulletins (61,07%). Sur la seconde marche, Jean-François Dupland (Union de la gauche) a obtenu 1 338 voix (19,20%). Le podium a été complété par Christine Seleskovitch (La République en marche), s'adjugeant 17,60% des voix. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Herblay-sur-Seine, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le camp adverse devra déplacer des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.