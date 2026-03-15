Résultat municipale 2026 à Herblay-sur-Seine (95220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Herblay-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herblay-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Herblay-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe ROULEAU
Philippe ROULEAU (33 élus) Herblay-Sur-Seine Notre Ville 		6 592 63,88%
  • Philippe ROULEAU
  • Nadine PORCHEZ
  • Philippe BARAT
  • Sarah NEROZZI-BANFI
  • Johann ROS
  • Séverine GOMES
  • David GOSSET
  • Marlène MATHIOT
  • Philippe VONMEURS
  • Sophie LEVASSEUR
  • Dominique ROUSSEL
  • Evelyne LARGENTON
  • Benoît VINCENT
  • Linda SAGET
  • Philippe LEVEQUE
  • Oriane SIMON
  • Mounir BAYACH
  • Célina FLAVENOT
  • Mohamed EL BAGHDADI
  • Sohane ZADIGUE-BAPTISTE
  • Christian CHAPELLON
  • Samira BELMOKHTAR
  • Gérard PIPAT
  • Adèle ALBERT-ETIENNE
  • Anisse MAGRI
  • Sofia RODAS-PAWLOFF
  • Xavier DAUDÉ
  • Yasmina SOLTANI
  • Nathan BOROWIECKI
  • Catherine LIGNIER
  • Axel LEGRAND
  • Marianne PATARIN
  • Michaël BAUMGARTNER
Cécile RILHAC
Cécile RILHAC (3 élus) Herblay une autre voie 		1 714 16,61%
  • Cécile RILHAC
  • Philippe CERISIER
  • Nathalie CHAUFFOUR
Cécile JOBIN
Cécile JOBIN (3 élus) HERBLAY DEMAIN 		1 713 16,60%
  • Cécile JOBIN
  • Olivier DALMONT
  • Elya CONZA
Juan MUNOZ
Juan MUNOZ LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		300 2,91%
Participation au scrutin Herblay-sur-Seine
Taux de participation 50,99%
Taux d'abstention 49,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 10 511

Source : ministère de l’Intérieur

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