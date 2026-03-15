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19:19 - Hergnies : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Hergnies, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 471 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 176 entreprises, Hergnies se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,25%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Hergnies abrite une communauté diversifiée, avec ses 169 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,83%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2 408 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Hergnies, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Hergnies ? Le mouvement lepéniste était resté en retrait lors de l'élection municipale à Hergnies il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 38,04% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,87% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 36,31% au candidat RN au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 51,84% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 52,25% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 55,54% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Guillaume Florquin.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Hergnies ? En ce jour de municipale à Hergnies, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Aux municipales de 2020, l'abstention avait culminé à 74,81 % lors du premier round (un désintérêt particulièrement fort) alors que l'événement était incertain, en pleine pandémie de coronavirus. On observe pourtant traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le moment où les citoyens se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 31,28 % localement. Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure éclairante. L'abstention aux législatives, mesurée à 60,74 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 40,93 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,32 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur apparaît donc sensiblement comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Hergnies Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Guillaume Florquin (Rassemblement National) en pole position avec 55,54% au premier tour, devant Fabien Roussel (Union de la gauche) avec 26,93%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,25%). .

14:57 - Pour les élections 2026, Hergnies reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Hergnies soutenaient en priorité Guillaume Florquin (RN) avec 36,31% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Florquin virant de nouveau en tête avec 51,84% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Hergnies voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 38,04% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,87% pour Marine Le Pen, contre 38,13% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Hergnies comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La mairie a-t-elle baissé les impôts à Hergnies ? En ce qui concerne la fiscalité locale d'Hergnies, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 648 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 818 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à 53,62 % en 2024 (contre près de 34,33 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 30 300 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,02602 million d'euros (1 026 020 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 28,01 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Hergnies Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Hergnies ont fourni un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Union et solidarité pour hergnies' menée par Jacques Schneider a naturellement engrangé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Hergnies, cette dynamique pèsera irrémédiablement. À l'occasion de ces nouvelles élections ce dimanche soir, le défi sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats.