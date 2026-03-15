Résultat municipale 2026 à Hergnies (59199) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hergnies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hergnies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hergnies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony MERIAUX
Anthony MERIAUX (21 élus) DU BON SENS POUR HERGNIES 		1 012 51,34%
  • Anthony MERIAUX
  • Julie DI CRISTINA
  • Frédéric CHOMBART
  • Dominique PIQUE
  • Jacky HOOGERS
  • Stéphanie DOULIEZ
  • Dominique VILAIN-ALLARD
  • Delphine CHARLEZ
  • Arnaud KOZAL
  • Hélèna TRÉFOIS
  • Philippe Maurice SLATKOVIE
  • Nadège VANDYCKE-NOÉ
  • Pierre-Mary FONTAINE
  • Sylia PACE
  • Nicolas DAPSENCE
  • Alicia FORTE
  • David JOUVENAUX
  • Caroline VERCAIGNE
  • Kevin VANDICHELE
  • Florie ZIOLKOWSKI
  • Yannick IVAIN
Frédéric VINCHENT
Frédéric VINCHENT (6 élus) UNIS ET SOLIDAIRES POUR HERGNIES 		959 48,66%
  • Frédéric VINCHENT
  • Marie-Claude BAILLEUL
  • Jacques SCHNEIDER
  • Séverine STIEVET
  • Bernard BOURLET
  • Séverine CLEMENT
Participation au scrutin Hergnies
Taux de participation 58,41%
Taux d'abstention 41,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 2 055

Source : ministère de l’Intérieur

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