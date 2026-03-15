Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Héricourt

Tête de listeListe
Fernand Burkhalter
Fernand Burkhalter Liste du Parti socialiste
HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE
  • Fernand Burkhalter
  • Martine Pequignot
  • Pierre-Yves Sutter
  • Danielle Bourgon
  • Christophe Vaillant
  • Catherine Fortes
  • Alain Parcellier
  • Dominique Vareschard
  • Patrick Paglia
  • Sylvie Nardin
  • Jean-Luc Paris
  • Sylvie Canti
  • Luc Bernard
  • Chantal Grisier
  • Ismaël Mouman
  • Claire Amiri-Bourquin
  • Hervé Chambard
  • Patricia Burgunder
  • Rachid Daghmoumi
  • Violette Batot
  • Rémi Enderlin
  • Drita Bicaj
  • Christophe Godard
  • Chantal Claudel
  • Sébastien Mancassola
  • Leïla Bejaoui-Schott
  • Martial Ducasse
  • Maryse Girod
  • Philippe Lambert
  • Claire Magdonnal
  • Etienne Bourquin
  • Anne-Lise Barbat
  • Gérard Vermot-Desroches
  • Elise Krattinger
  • Hugo Boucry
  • Audrey Stokober
  • Luc Perrin
Gilles Lazar
Gilles Lazar Liste du Parti communiste français
HERICOURT EN COMMUN
  • Gilles Lazar
  • Sylvie Daval
  • Quentin Hafekost
  • Marianne Ecoffet
  • Florent Guepin
  • Nadège Bournier
  • Fabrice Renard
  • Djamilla Derdaka
  • Dominique Bernigaud
  • Myriame Picard
  • Pierre Uhlen
  • Dominique Genin
  • Samuel Jeanningros
  • Maryse Portaz
  • Julien Riat
  • Sandrine Paleo
  • Raphaël Hennequin
  • Natacha Bichet
  • Guillaume Aubel
  • Blanche Crevoisier
  • Mohamed Zemzami
  • Michelle Manet
  • Jacques Mathie
  • Yvette Chappuy
  • Eric Nicolet
  • Nathalie Chenal
  • Allan Vuillemin
  • Eliane Tissot
  • Laurent Flotat
  • Marie-Laure Moras
  • José Contreras
  • Christiane Jouvelot
  • Smaïn Djellouli
  • Ghislaine Andre
  • Emile Demontrond
  • Maryse Robert
  • Vincent Ruffiot
Inès Martin
Inès Martin Liste du Rassemblement National
Agir ensemble pour Héricourt
  • Inès Martin
  • Thomas Jardot
  • Marie Bonnot
  • François de Crepy
  • Aurore Garnier
  • Bertrand Comte
  • Alexandrine Thiriet
  • Robert Bulkhalter
  • Aurélie Duchemin
  • Thomas Juillard
  • Sylvie Laude
  • Didier Tribout
  • Christine Hauswirth
  • Augustin Vienot
  • Gisèle Parisot
  • Rémy Banet
  • Chantal Voltolini
  • Jacques Fournier
  • Anaïs Amaudru
  • Guy Mourat
  • Valérie Hasenfratz
  • Joël Ferry
  • Nadège Talledec
  • Robert Willemin
  • Brigitte Petretti
  • Antoine Funder
  • Sylvie Dakessian
  • Stéphane Kolomytzeff
  • Antonietta Solinas
  • Eddy Blaise
  • Geneviève Brocard
  • Marcel Cramatte
  • Louise Waltz
  • Lionel Mourcely
  • Laura Weiss-Billing
  • Jérémy Viard
Isabelle Apro
Isabelle Apro Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Isabelle Apro
  • Sylvain Musa
  • Patricia Colle
  • Nassim Achour
  • Julie Grandhaie
  • Stéphane Ancelin
  • Séverine Prudent
  • Hamet Kane
  • Estelle Aubel
  • Alain Houillon
  • Marine Martins
  • Alexandre Griso
  • Giselle Thomas
  • Cédric Bilger
  • Simone Dorin
  • Christian Schmitt
  • Christelle Renault
  • Olivier Boutard
  • Nicole Chaumerliac
  • Guillaume Dumoulin
  • Nicole Valli
  • Éric Grandmougin
  • Nadia Marmillod
  • José Nogueira
  • Sadia Aliouane
  • Alex Neigel
  • Salama Rkila
  • Yoan Paredes
  • Pascale Molitor
  • Muzafer Ulbegi
  • Lison Apro
  • Camel Halimi
  • Cindy Freitas
  • Malloum Arkhasso
  • Françoise Schnekenburger
  • Alain Dupont
  • Pascale Bolleret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernand Burkhalter
Fernand Burkhalter (27 élus) Une ville active, plus sûre et ecologique 		1 649 52,68%
  • Fernand Burkhalter
  • Martine Pequignot
  • Pierre-Yves Sutter
  • Danielle Bourgon
  • Christophe Vaillant
  • Catherine Fortes
  • Alain Parcellier
  • Dominique Vareschard
  • Patrick Paglia
  • Dahlila Meddour
  • Luc Bernard
  • Sylvie Canti
  • Jean-Luc Paris
  • Chantal Grisier
  • Ismaël Mouman
  • Maryse Girod
  • Christophe Godard
  • Sylvie Nardin
  • Rachid Daghmoumi
  • Elisabeth Carlin
  • Rémi Enderlin
  • Patricia Burgunder
  • Martial Ducasse
  • Maryline Douard
  • Etienne Bourquin
  • Chantal Claudel
  • Sébastien Mancassola
Gilles Lazar
Gilles Lazar (7 élus) Hericourt en commun 		1 183 37,79%
  • Gilles Lazar
  • Sylvie Daval
  • Quentin Hafekost
  • Maryse Portaz
  • Ouari Belaouni
  • Marianne Ecoffet
  • Daniel Maron
Patrick Adam
Patrick Adam (1 élu) Hericourt vivante 		298 9,52%
  • Patrick Adam
Participation au scrutin Héricourt
Taux de participation 42,89%
Taux d'abstention 57,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 238

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernand Burkhalter
Fernand Burkhalter Une ville active, plus sûre et ecologique 		1 432 46,85%
Gilles Lazar
Gilles Lazar Hericourt en commun 		1 025 33,54%
Patrick Adam
Patrick Adam Hericourt vivante 		361 11,81%
Catherine Dormoy
Catherine Dormoy Le reveil hericourtois 		151 4,94%
Isabelle Apro
Isabelle Apro Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		87 2,84%
Participation au scrutin Héricourt
Taux de participation 42,16%
Taux d'abstention 57,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 187

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernand Burkhalter
Fernand Burkhalter (24 élus) Dialoguer rassembler agir 		1 896 41,87%
  • Fernand Burkhalter
  • Martine Pequignot
  • Pierre-Yves Sutter
  • Daniele Bourgon
  • Alain Parcellier
  • Catherine Fortes
  • Patrick Paglia
  • Dominique Vareschard
  • Luc Bernard
  • Dahlila Meddour
  • Yves Germain
  • Sylvie Canti
  • Sébastien Mancassola
  • Chantal Grisier
  • Ismaël Mouman
  • Maryse Girod
  • Christophe Godard
  • Sylvie Nardin
  • Rachid Daghmoumi
  • Elisabeth Carlin
  • Selman Morinaj
  • Patricia Burgunder
  • Jean-Luc Paris
  • Marie-Claude Lewandowski
Gilles Lazar
Gilles Lazar (5 élus) Rassemblés et unis pour héricourt 		1 404 31,00%
  • Gilles Lazar
  • Sandrine Paleo
  • Blaise-Samuël Becker
  • Sylvie Daval
  • Philippe Belmont
Didier Tribout
Didier Tribout (4 élus) Ensemble pour un vrai changement 		1 228 27,12%
  • Didier Tribout
  • Anne-Marie Faure
  • Robert Burkhalter
  • Michèle Riche
Participation au scrutin Héricourt
Taux de participation 65,87%
Taux d'abstention 34,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,67%
Nombre de votants 4 750

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernand Burkhalter
Fernand Burkhalter Dialoguer rassembler agir 		1 740 40,68%
Gilles Lazar
Gilles Lazar Rassemblés et unis pour héricourt 		1 293 30,23%
Didier Tribout
Didier Tribout Ensemble pour un vrai changement 		1 244 29,08%
Participation au scrutin Héricourt
Taux de participation 62,87%
Taux d'abstention 37,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,69%
Nombre de votants 4 535

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