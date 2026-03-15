Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt : les infos en direct

Programme de Gilles Lazar à Héricourt (HERICOURT EN COMMUN)

Élections municipales

Les élections municipales de mars 2026 représentent une opportunité pour les Héricourtois de participer activement au changement. Gilles LAZAR appelle à un rassemblement des bonnes volontés pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Ce processus se veut inclusif, en s'appuyant sur les atouts et les ressources de la ville.

Sécurité et tranquillité publique

La sécurité est une priorité pour garantir un cadre de vie serein aux Héricourtois. La création d'une vraie police municipale et la réactivation des actions de prévention sont des mesures envisagées. L'objectif est de libérer les citoyens de la loi du plus fort et d'assurer leur tranquillité.

Éducation et jeunesse

Le soutien aux équipes éducatives et la gratuité relative des fournitures scolaires sont des axes importants pour l'éducation à Héricourt. La rénovation des écoles et la végétalisation des cours d'école visent à améliorer l'environnement d'apprentissage. De plus, des initiatives pour les jeunes, comme le retour du carnaval des écoles, sont également prévues.

Culture et patrimoine

Le développement culturel est essentiel pour dynamiser la vie locale, avec des projets comme l'implantation d'un cinéma en ville et le soutien aux acteurs culturels. La création d'un office municipal de la culture et de l'animation vise à enrichir l'offre culturelle. Parallèlement, la valorisation du patrimoine, notamment du cœur de ville, est une priorité pour renforcer l'identité locale.