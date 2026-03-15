Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Héricourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Héricourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Héricourt
13:46 - Évolution de la fiscalité : les chiffres d'Héricourt
Du côté de la fiscalité locale d'Héricourt, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 880 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 632 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 49,86 % en 2024 (contre près de 25,38 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 91 370 € de recettes en 2024, loin des quelque 1,27757 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 11,87 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Héricourt
À Héricourt, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Fernand Burkhalter (Divers gauche) a dominé le scrutin en totalisant 46,85% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Gilles Lazar (Divers gauche) a capté 33,54% des suffrages. Enfin, on retrouvait Patrick Adam (Divers droite), réunissant 361 bulletins (11,81%). La très nette distance gagnée d'emblée livrait une indication forte pour le second round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Fernand Burkhalter l'a finalement emporté avec 52,68% des bulletins, face à Gilles Lazar avec 1 183 électeurs (37,79%) et Patrick Adam réunissant 298 suffrages (9,52%). La prime au premier s'est accentuée pour se transformer en une victoire retentissante. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes de gauche sorties au premier tour, engrangeant 217 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Héricourt : les horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote d'Héricourt sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les municipales offrent la possibilité aux 7 618 électeurs d'Héricourt de réagir sur la manière dont est régie leur localité. Quel candidat ou candidate sera élu après Fernand Burkhalter, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Héricourt
|Tête de listeListe
|
Fernand Burkhalter
Liste du Parti socialiste
HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE
|
|
Gilles Lazar
Liste du Parti communiste français
HERICOURT EN COMMUN
|
|
Inès Martin
Liste du Rassemblement National
Agir ensemble pour Héricourt
|
|
Isabelle Apro
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fernand Burkhalter (27 élus) Une ville active, plus sûre et ecologique
|1 649
|52,68%
|
|Gilles Lazar (7 élus) Hericourt en commun
|1 183
|37,79%
|
|Patrick Adam (1 élu) Hericourt vivante
|298
|9,52%
|
|Participation au scrutin
|Héricourt
|Taux de participation
|42,89%
|Taux d'abstention
|57,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 238
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fernand Burkhalter Une ville active, plus sûre et ecologique
|1 432
|46,85%
|Gilles Lazar Hericourt en commun
|1 025
|33,54%
|Patrick Adam Hericourt vivante
|361
|11,81%
|Catherine Dormoy Le reveil hericourtois
|151
|4,94%
|Isabelle Apro Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|87
|2,84%
|Participation au scrutin
|Héricourt
|Taux de participation
|42,16%
|Taux d'abstention
|57,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 187
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fernand Burkhalter (24 élus) Dialoguer rassembler agir
|1 896
|41,87%
|
|Gilles Lazar (5 élus) Rassemblés et unis pour héricourt
|1 404
|31,00%
|
|Didier Tribout (4 élus) Ensemble pour un vrai changement
|1 228
|27,12%
|
|Participation au scrutin
|Héricourt
|Taux de participation
|65,87%
|Taux d'abstention
|34,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,67%
|Nombre de votants
|4 750
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fernand Burkhalter Dialoguer rassembler agir
|1 740
|40,68%
|Gilles Lazar Rassemblés et unis pour héricourt
|1 293
|30,23%
|Didier Tribout Ensemble pour un vrai changement
|1 244
|29,08%
|Participation au scrutin
|Héricourt
|Taux de participation
|62,87%
|Taux d'abstention
|37,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,69%
|Nombre de votants
|4 535
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