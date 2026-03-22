Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Héricourt

Le deuxième tour des élections municipales à Héricourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fernand Burkhalter
Fernand Burkhalter Liste du Parti socialiste
HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE
  • Fernand Burkhalter
  • Martine Pequignot
  • Pierre-Yves Sutter
  • Danielle Bourgon
  • Christophe Vaillant
  • Catherine Fortes
  • Alain Parcellier
  • Dominique Vareschard
  • Patrick Paglia
  • Sylvie Nardin
  • Jean-Luc Paris
  • Sylvie Canti
  • Luc Bernard
  • Chantal Grisier
  • Ismaël Mouman
  • Claire Amiri-Bourquin
  • Hervé Chambard
  • Patricia Burgunder
  • Rachid Daghmoumi
  • Violette Batot
  • Rémi Enderlin
  • Drita Bicaj
  • Christophe Godard
  • Chantal Claudel
  • Sébastien Mancassola
  • Leïla Bejaoui-Schott
  • Martial Ducasse
  • Maryse Girod
  • Philippe Lambert
  • Claire Magdonnal
  • Etienne Bourquin
  • Anne-Lise Barbat
  • Gérard Vermot-Desroches
  • Elise Krattinger
  • Hugo Boucry
  • Audrey Stokober
  • Luc Perrin
Gilles Lazar
Gilles Lazar Liste du Parti communiste français
HERICOURT EN COMMUN
  • Gilles Lazar
  • Sylvie Daval
  • Quentin Hafekost
  • Marianne Ecoffet
  • Florent Guepin
  • Nadège Bournier
  • Fabrice Renard
  • Djamilla Derdaka
  • Dominique Bernigaud
  • Myriame Picard
  • Pierre Uhlen
  • Dominique Genin
  • Samuel Jeanningros
  • Maryse Portaz
  • Julien Riat
  • Sandrine Paleo
  • Raphaël Hennequin
  • Natacha Bichet
  • Guillaume Aubel
  • Blanche Crevoisier
  • Mohamed Zemzami
  • Michelle Manet
  • Jacques Mathie
  • Yvette Chappuy
  • Eric Nicolet
  • Nathalie Chenal
  • Allan Vuillemin
  • Eliane Tissot
  • Laurent Flotat
  • Marie-Laure Moras
  • José Contreras
  • Christiane Jouvelot
  • Smaïn Djellouli
  • Ghislaine Andre
  • Emile Demontrond
  • Maryse Robert
  • Vincent Ruffiot
Inès Martin
Inès Martin Liste du Rassemblement National
Agir ensemble pour Héricourt
  • Inès Martin
  • Thomas Jardot
  • Marie Bonnot
  • François de Crepy
  • Aurore Garnier
  • Bertrand Comte
  • Alexandrine Thiriet
  • Robert Burkhalter
  • Aurélie Duchemin
  • Thomas Juillard
  • Sylvie Laude
  • Didier Tribout
  • Christine Hauswirth
  • Augustin Vienot
  • Gisèle Parisot
  • Rémy Banet
  • Chantal Voltolini
  • Jacques Fournier
  • Anaïs Amaudru
  • Guy Mourat
  • Valérie Hasenfratz
  • Joël Ferry
  • Nadège Talledec
  • Robert Willemin
  • Brigitte Petretti
  • Antoine Funder
  • Sylvie Dakessian
  • Stéphane Kolomytzeff
  • Antonietta Solinas
  • Eddy Blaise
  • Geneviève Brocard
  • Marcel Cramatte
  • Louise Waltz
  • Lionel Mourcely
  • Laura Weiss-Billing
  • Jérémy Viard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Héricourt

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles LAZAR
Gilles LAZAR (Ballotage) HERICOURT EN COMMUN 		1 616 36,64%
Fernand BURKHALTER
Fernand BURKHALTER (Ballotage) HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE 		1 552 35,18%
Inès MARTIN
Inès MARTIN (Ballotage) Agir ensemble pour Héricourt 		1 145 25,96%
Isabelle APRO
Isabelle APRO Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		98 2,22%
Participation au scrutin Héricourt
Taux de participation 58,28%
Taux d'abstention 41,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 4 509

Source : ministère de l’Intérieur

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