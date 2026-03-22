Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Héricourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Héricourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Héricourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Héricourt
11:48 - Gilles Lazar, Fernand Burkhalter et Inès Martin forment le trio de tête à Héricourt
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Héricourt dimanche dernier, le scrutin a mobilisé 58,28 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Gilles Lazar (Parti communiste français) qui a terminé premier en récoltant 36,64 % des votes. Dans son sillage, Fernand Burkhalter (Parti socialiste) est arrivé en deuxième position avec 35,18 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. En ravissant la première place, Gilles Lazar a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 3,1 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Inès Martin, étiquetée Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Isabelle Apro, portant la nuance Extrême gauche, a rassemblé 2,22 % des suffrages, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Héricourt
Le deuxième tour des élections municipales à Héricourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fernand Burkhalter
Liste du Parti socialiste
HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE
|
|
Gilles Lazar
Liste du Parti communiste français
HERICOURT EN COMMUN
|
|
Inès Martin
Liste du Rassemblement National
Agir ensemble pour Héricourt
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Héricourt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles LAZAR (Ballotage) HERICOURT EN COMMUN
|1 616
|36,64%
|Fernand BURKHALTER (Ballotage) HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE
|1 552
|35,18%
|Inès MARTIN (Ballotage) Agir ensemble pour Héricourt
|1 145
|25,96%
|Isabelle APRO Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|98
|2,22%
|Participation au scrutin
|Héricourt
|Taux de participation
|58,28%
|Taux d'abstention
|41,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|4 509
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Héricourt
- Héricourt (70400)
- Ecole primaire à Héricourt
- Maternités à Héricourt
- Crèches et garderies à Héricourt
- Classement des collèges à Héricourt
- Salaires à Héricourt
- Impôts à Héricourt
- Dette et budget d'Héricourt
- Climat et historique météo d'Héricourt
- Accidents à Héricourt
- Délinquance à Héricourt
- Inondations à Héricourt
- Nombre de médecins à Héricourt
- Pollution à Héricourt
- Entreprises à Héricourt
- Prix immobilier à Héricourt