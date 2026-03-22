Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt : les résultats du 2e tour

Programme de Fernand Burkhalter à Héricourt (HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE)

Une ville active

Le développement économique et l'accueil d'entreprises nouvelles sont des priorités pour Héricourt. La création de la zone industrielle de Luze sur 20 hectares vise à dynamiser l'économie locale. De plus, une société d'économie mixte sera mise en place pour développer des locaux industriels et commerciaux.

Des moyens pour se soigner

Héricourt s'engage à soutenir la formation et l'accueil de nouveaux médecins, y compris des spécialistes. La collaboration avec la CPTS pour le cabinet TREMPLIN permettra d'améliorer l'accès aux soins pour les habitants. De plus, le soutien aux établissements de santé et aux associations d'aide à domicile est renforcé.

Une gestion sérieuse

La gestion de la ville se veut rigoureuse avec un gel des impôts locaux et le maintien des prix des services d'eau et d'assainissement. Les investissements seront réalisés sans recours à l'emprunt, garantissant ainsi une gestion saine des finances publiques. Cela inclut des projets d'aménagement et d'entretien du patrimoine historique.

Des services au quotidien

Héricourt met l'accent sur le soutien aux transports locaux et l'aide aux démarches administratives via France Service. L'entretien des parcs et espaces publics est également une priorité pour améliorer la qualité de vie des habitants. Enfin, le développement de la dorsale cyclable centrale favorisera les déplacements durables.