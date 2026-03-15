Résultat municipale 2026 à Héricourt (70400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Héricourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Héricourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles LAZAR
Gilles LAZAR HERICOURT EN COMMUN 		1 616 36,64%
Fernand BURKHALTER
Fernand BURKHALTER HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE 		1 552 35,18%
Inès MARTIN
Inès MARTIN Agir ensemble pour Héricourt 		1 145 25,96%
Isabelle APRO
Isabelle APRO Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		98 2,22%
Participation au scrutin Héricourt
Taux de participation 58,28%
Taux d'abstention 41,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 4 509

Source : ministère de l’Intérieur

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