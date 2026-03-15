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19:21 - Élections municipales à Héricourt : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale municipale, Héricourt est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 525 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 555 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 196 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,54%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 520 résidents étrangers, représentant 4,94% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, 35,76% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 164,09 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Héricourt, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - À Héricourt, le vote RN s'annonce fort aux municipales Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Héricourt il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,61% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 30,36% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 52,90% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,30% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,62% pour le mouvement nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - Résultats électoraux à Héricourt : le point sur la participation Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Héricourt sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 42,16 % lors du premier tour, dans la moyenne nationale, représentant 3 187 votants alors que commençait l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été évalué à 72,30 %. La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 45,12 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 64,82 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 51,20 %. Avec du recul, la ville se positionne donc plutôt comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Héricourt Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Héricourt plébiscitaient Emeric Salmon (Rassemblement National) avec 42,62% au premier tour. Les habitants expédiaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,30%). Un écho très fort des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Les électeurs d'Héricourt avaient clairement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Héricourt une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Héricourt voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 29,61% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 25,19%. Lors de la finale de l'élection à Héricourt, les électeurs accordaient 52,12% pour Marine Le Pen, contre 47,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Héricourt plébiscitaient Emeric Salmon (RN) avec 30,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,90% des suffrages.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres d'Héricourt Du côté de la fiscalité locale d'Héricourt, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 880 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 632 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 49,86 % en 2024 (contre près de 25,38 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 91 370 € de recettes en 2024, loin des quelque 1,27757 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 11,87 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Héricourt À Héricourt, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Fernand Burkhalter (Divers gauche) a dominé le scrutin en totalisant 46,85% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Gilles Lazar (Divers gauche) a capté 33,54% des suffrages. Enfin, on retrouvait Patrick Adam (Divers droite), réunissant 361 bulletins (11,81%). La très nette distance gagnée d'emblée livrait une indication forte pour le second round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Fernand Burkhalter l'a finalement emporté avec 52,68% des bulletins, face à Gilles Lazar avec 1 183 électeurs (37,79%) et Patrick Adam réunissant 298 suffrages (9,52%). La prime au premier s'est accentuée pour se transformer en une victoire retentissante. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes de gauche sorties au premier tour, engrangeant 217 voix supplémentaires entre les deux tours.