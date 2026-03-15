Résultat municipale 2026 à Héricourt (70400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Héricourt - Tour 1
- Election municipale 2026 à Héricourt [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Héricourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Héricourt, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricourt [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles LAZAR HERICOURT EN COMMUN
|1 616
|36,64%
|Fernand BURKHALTER HERICOURT : UNE VILLE ACTIVE, SURE ET UNIE
|1 552
|35,18%
|Inès MARTIN Agir ensemble pour Héricourt
|1 145
|25,96%
|Isabelle APRO Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|98
|2,22%
|Participation au scrutin
|Héricourt
|Taux de participation
|58,28%
|Taux d'abstention
|41,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|4 509
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Héricourt [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Héricourt en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Héricourt
19:21 - Élections municipales à Héricourt : impact de la démographie et de l'économie locale
En pleine campagne électorale municipale, Héricourt est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 525 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 555 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 196 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,54%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 520 résidents étrangers, représentant 4,94% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, 35,76% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 164,09 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Héricourt, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.
17:57 - À Héricourt, le vote RN s'annonce fort aux municipales
Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Héricourt il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,61% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 52,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 30,36% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 52,90% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,30% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,62% pour le mouvement nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.
16:58 - Résultats électoraux à Héricourt : le point sur la participation
Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Héricourt sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 42,16 % lors du premier tour, dans la moyenne nationale, représentant 3 187 votants alors que commençait l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été évalué à 72,30 %. La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 45,12 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 64,82 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 51,20 %. Avec du recul, la ville se positionne donc plutôt comme une contrée en retrait des urnes.
15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Héricourt
Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Héricourt plébiscitaient Emeric Salmon (Rassemblement National) avec 42,62% au premier tour. Les habitants expédiaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,30%). Un écho très fort des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.
14:57 - Les électeurs d'Héricourt avaient clairement privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans
Globalement, le paysage électoral fait de Héricourt une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Héricourt voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 29,61% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 25,19%. Lors de la finale de l'élection à Héricourt, les électeurs accordaient 52,12% pour Marine Le Pen, contre 47,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Héricourt plébiscitaient Emeric Salmon (RN) avec 30,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,90% des suffrages.
12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres d'Héricourt
Du côté de la fiscalité locale d'Héricourt, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 880 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 632 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 49,86 % en 2024 (contre près de 25,38 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 91 370 € de recettes en 2024, loin des quelque 1,27757 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 11,87 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Héricourt
À Héricourt, à l'occasion des municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Fernand Burkhalter (Divers gauche) a dominé le scrutin en totalisant 46,85% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Gilles Lazar (Divers gauche) a capté 33,54% des suffrages. Enfin, on retrouvait Patrick Adam (Divers droite), réunissant 361 bulletins (11,81%). La très nette distance gagnée d'emblée livrait une indication forte pour le second round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Fernand Burkhalter l'a finalement emporté avec 52,68% des bulletins, face à Gilles Lazar avec 1 183 électeurs (37,79%) et Patrick Adam réunissant 298 suffrages (9,52%). La prime au premier s'est accentuée pour se transformer en une victoire retentissante. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes de gauche sorties au premier tour, engrangeant 217 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Héricourt : les horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote d'Héricourt sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les municipales offrent la possibilité aux 7 618 électeurs d'Héricourt de réagir sur la manière dont est régie leur localité. Quel candidat ou candidate sera élu après Fernand Burkhalter, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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