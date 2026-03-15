Résultat municipale 2026 à Héricy (77850) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Héricy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Héricy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Héricy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick TORRES
Yannick TORRES (21 élus) TOUJOURS UNIS POUR HÉRICY 		1 063 76,42%
  • Yannick TORRES
  • Pascaline COPPÉ
  • David DEMICHEL
  • Candida PARIZE
  • Frédéric JAMET
  • Marielle COUESMES
  • Alain GIAT
  • Tina FRANÇOIS
  • Stéphane SIUDA
  • Stéphanie COFFRE
  • Bernard DUFOUR
  • Sophie GOMES
  • Edouard BARBOSA MEDEIROS
  • Elisa PAGÈS
  • Jean-Bernard GRAINE
  • Nathalie PETIT
  • Frank MIARA
  • Stéphanie DELZENNE
  • Patrick LENAIN
  • Margot RENARD
  • Fabien PARRINELLO
William GARROT
William GARROT (2 élus) HÉRICY POUR TOUS 		328 23,58%
  • William GARROT
  • Sylvie BOUCHET BELLECOURT
Participation au scrutin Héricy
Taux de participation 65,87%
Taux d'abstention 34,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 1 438

Source : ministère de l’Intérieur

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