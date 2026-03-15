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19:20 - Héricy : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Héricy comme partout. Avec ses 28,77% de cadres pour 2 511 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 201 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (83,54%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,25% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 175,85 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, Héricy incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - L'avancée du Rassemblement national RN à Héricy avant les municipales Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Héricy il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 19,33% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,58% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 16,04% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Héricy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,15% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,61% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,25% le dimanche suivant.

16:58 - Héricy : 42,18 % d'abstention à la dernière élection municipale Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Héricy, l'abstention touchait 42,18 % des électeurs, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du coronavirus semait le doute sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 18,54 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,97 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 26,23 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,53 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention. Cette donnée à Héricy constituera en tout cas un véritable pivot de cette élection municipale.

15:59 - Comment Héricy a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Frédéric Valletoux (Majorité présidentielle) en tête avec 36,44% au premier tour, devant Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) avec 32,61%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Valletoux culminant à 62,75% des suffrages exprimés localement. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs d'Héricy avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 27,15% des inscrits. Le contexte politique d'Héricy a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Les électeurs d'Héricy avaient clairement opté pour le centre il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Héricy portaient leur choix sur Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 30,34% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,77% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Héricy tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,97% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 19,33%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en offrant 61,42% pour Emmanuel Macron, contre 38,58% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Et si l'élection à Héricy se jouait sur la fiscalité ? À Héricy, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 253 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 1 043 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 47,00 % en 2024 (contre 29,00 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 63 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 612 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 12,60 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Héricy La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Héricy est très instructive. Au soir du premier scrutin à l'époque, Yannick Torres a fait la course en tête en recueillant 61,83% des suffrages. En deuxième position, Sylvie Bouchet Bellecourt a engrangé 38,16% des suffrages. Ce succès d'emblée de Yannick Torres a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Héricy, ce décor constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante sera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.