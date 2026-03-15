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19:17 - Hérimoncourt : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et la situation socio-économique d'Hérimoncourt façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Dans la ville, 17,54% des résidents sont des enfants, et 27,84% ont plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (76,30%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1466 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre familles monoparentales (21,29%) et le nombre de résidences HLM (19,25% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Hérimoncourt mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,05% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - La progression du vote RN RN à Hérimoncourt avant les municipales Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Hérimoncourt il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 39,26% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,17% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 36,43% au candidat RN au tour 1. Au second round, le RN réunissait 56,25% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 51,62% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 54,51% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 62,01% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Géraldine Grangier.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Hérimoncourt L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Hérimoncourt constituera une variable majeure pour cette municipale 2026. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 61,34 % des inscrits, une proportion assez classique alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Les municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un moment où les Français votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 28,42 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 62,21 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 37,91 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 55,24 % d'abstention. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Hérimoncourt comme une localité assez abstentionniste.

15:59 - À Hérimoncourt, les élections de 2024 en faveur de la majorité Les Européennes 2024 à Hérimoncourt avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,62%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 9,22% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Hérimoncourt avaient ensuite favorisé Géraldine Grangier (Rassemblement National) avec 54,51% au premier tour, devant Magali Duvernois (Union de la gauche) avec 26,41%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Géraldine Grangier culminant à 62,01% des suffrages exprimés dans la commune. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Les électeurs d'Hérimoncourt avaient franchement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Hérimoncourt plaçaient Marine Le Pen en tête avec 39,26% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,17% pour Marine Le Pen, contre 36,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Hérimoncourt portaient leur choix sur Géraldine Grangier (RN) avec 36,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,25% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Hérimoncourt s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Hérimoncourt Si on se penche sur la fiscalité d'Hérimoncourt, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,74 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 56 900 euros environ la même année, bien en deçà des quelque 589 300 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Hérimoncourt atteint désormais près de 37,76 % en 2024 (contre 19,68 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Hérimoncourt a représenté environ 655 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 583 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Marie-France Bottarlini-Caputo à Hérimoncourt Dans la cité d'Hérimoncourt, les forces politiques en présence sont encore à ce jour influencées par l'issue des dernières élections municipales en date. Dès le premier tour, Marie-France Bottarlini-Caputo (Divers droite) a pris la première place en obtenant 531 suffrages (60,54%). Sur la seconde marche, Olivier Loiget (Divers gauche) a rassemblé 32,38% des votes. Cette victoire sans appel de Marie-France Bottarlini-Caputo a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Hérimoncourt, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche pour ébranler cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.