Résultat municipale 2026 à Hérimoncourt (25310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hérimoncourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hérimoncourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hérimoncourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO (25 élus) AGIR ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		641 82,39%
  • Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO
  • Alphonse RICHARD
  • Christine FARLEY
  • Gary ROYER
  • Anne-Sophie LIGIER-MUNOZ
  • Jules SION
  • Sophie MARCHE
  • Gérald CAPUTO
  • Maryvonne PORTIER
  • William FARLEY
  • Souraïa BENDIAF BOUKABOUB
  • Charles HOTTELART
  • Yolande BERDA
  • Fabrice VEDRINE
  • Christine EMONNOT
  • Julien WOLFF
  • Nathalie LAVERSIN-TOURNIER
  • Bernard KLOPFENSTEIN
  • Laetitia VIEILLARD
  • Jean-Pierre VIZINOT
  • Monique HURET
  • Alain LHUGNOT
  • Sabrina BLAUDET
  • Antoine MAUGERI
  • Patricia ZENONI
Mario PESCE
Mario PESCE (2 élus) LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		137 17,61%
  • Mario PESCE
  • Janine ZENONI
Participation au scrutin Hérimoncourt
Taux de participation 37,18%
Taux d'abstention 62,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,78%
Nombre de votants 858

Source : ministère de l’Intérieur

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