Résultat de l'élection municipale 2026 à Hérin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hérin

Le deuxième tour des élections municipales à Hérin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Florent Pasek
Florent Pasek Liste divers gauche
Hérin, Ensemble vers l'avenir
  • Florent Pasek
  • Sabrina Basquin
  • Patrick Sans
  • Nicole Kielbasiewicz
  • Franck Scartoccetti
  • Sylvana Thérèse Tocco
  • Patrick Bache
  • Claudine Barbarisi
  • Dominique Skierlak
  • Séverine Degros
  • Jean-Nicolas Huillard
  • Muriel Leclercq
  • Jean-Philippe Demay
  • Corinne Aprile
  • Laurent Jacques René Demessine
  • Sandra Saint-Pe
  • Alain Henri Louis Baillon
  • Catherine Degros
  • Louis Myller
  • Annabelle Waxin
  • Patrick Objoie
  • Françoise Fazio épouse Pasek
  • Bruno Daniel Giorgetti
  • Annabelle Zalesinski
  • Florent Dufranne
  • Dominique Libre-Carsel
  • Adrien Antonio Duhoux
  • Micheline Dewinne
  • Mario Rossi
Mathieu Filmotte
Mathieu Filmotte Liste divers centre
Tous unis agissons pour Hérin
  • Mathieu Filmotte
  • Pauline Hourez
  • Julien Barbieux
  • Julie Champion
  • François-Xavier Dervaux
  • Annabelle Depret
  • Florent Fazio
  • Murielle Scherer
  • Romain Pouget
  • Claudine Zoccali
  • Jean-Marc Damien
  • Mélanie Cinus
  • Nicolas Basquin
  • Audrey Tilmant
  • Gregory Goudal
  • Valérie Dieusaert
  • Roman Dargent
  • Maëlle Magy
  • Christian Filmotte
  • Nell Delquignie
  • Nicolas Servien
  • Sabrina Noel
  • Gerome Fievet
  • Audrey Petit
  • Hugues Lecomte
  • Silvana Jourdain
  • Bernard Lahaut
  • Odile Boittiaux
  • Berenger Alexandre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hérin

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu FILMOTTE
Mathieu FILMOTTE (Ballotage) Tous unis agissons pour Hérin 		764 43,53%
Florent PASEK
Florent PASEK (Ballotage) Hérin, Ensemble vers l'avenir 		759 43,25%
Claudine KERN
Claudine KERN (Ballotage) HERIN SUR LE BON CHEMIN 		232 13,22%
Participation au scrutin Hérin
Taux de participation 60,59%
Taux d'abstention 39,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 822

Source : ministère de l’Intérieur

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