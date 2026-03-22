Résultat de l'élection municipale 2026 à Hérin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hérin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hérin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hérin.
L'actu des élections municipales 2026 à Hérin
11:43 - Quels sont les rapports de force à Hérin pour ce 2e tour des élections ?
Mathieu Filmotte (Divers centre) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale à Hérin la semaine dernière, avec 43,53 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Florent Pasek (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 43,25 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Claudine Kern, étiquetée Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Hérin, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 39,41 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hérin
Le deuxième tour des élections municipales à Hérin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Florent Pasek
Liste divers gauche
Hérin, Ensemble vers l'avenir
|
|
Mathieu Filmotte
Liste divers centre
Tous unis agissons pour Hérin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hérin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu FILMOTTE (Ballotage) Tous unis agissons pour Hérin
|764
|43,53%
|Florent PASEK (Ballotage) Hérin, Ensemble vers l'avenir
|759
|43,25%
|Claudine KERN (Ballotage) HERIN SUR LE BON CHEMIN
|232
|13,22%
|Participation au scrutin
|Hérin
|Taux de participation
|60,59%
|Taux d'abstention
|39,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|1 822
Source : ministère de l’Intérieur
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