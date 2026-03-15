Résultat municipale 2026 à Hermeray (78125) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hermeray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hermeray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hermeray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Evelyne MARCHAL
Evelyne MARCHAL (13 élus) Ensemble, construisons l'avenir de nos hameaux 		415 64,04%
  • Evelyne MARCHAL
  • Jean-Christophe GENTIL
  • Myriam DE SAINT QUENTIN
  • Patrice MICHON
  • Karine LECOMTE
  • Jean-Yves LEFEVRE
  • Charlotte HOAREAU
  • Frédéric DOUBROFF
  • Catherine LASRY-BELIN
  • Benoit CHATEAU
  • Sophie-Dorothée MAZINGUE
  • Franck FERBER
  • Leïla BENANI DUPREZ
Jean-François EUGÈNE
Jean-François EUGÈNE (2 élus) HERMERAY AVENIR 		233 35,96%
  • Jean-François EUGÈNE
  • Françoise BARTOLI
Participation au scrutin Hermeray
Taux de participation 73,18%
Taux d'abstention 26,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 663

Source : ministère de l’Intérieur

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