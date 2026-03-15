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19:20 - Hermeray : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune d'Hermeray, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,14%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (87,84%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 34,68%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (6,91%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,59%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,11% à Hermeray, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Quels résultats du RN à Hermeray avant les municipales 2026 ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Hermeray en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 18,83% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,04% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 15,94% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Hermeray comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,28% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 29,25% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,20% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 58,00 % de participation En ce jour de municipales à Hermeray, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 42,00 %, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 58,00 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote en raison de l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 17,89 % dans la ville (la participation grimpant à 82,11 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 32,96 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 22,31 %, loin des 41,12 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît visiblement comme une zone où l'abstention est contenue.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Hermeray a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Aurore Bergé (Ensemble !) à l'avant de la course avec 35,16% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 29,25%. Le second round n'a pas changé grand chose, Aurore Bergé culminant à 50,23% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (23,28%). Le panorama politique d'Hermeray a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un fief macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Hermeray : les résultats à analyser Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Hermeray soutenaient en priorité Aurore Bergé (Ensemble !) avec 35,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,68% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Hermeray qui s'était déroulée en amont était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 31,10% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 18,83%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,96% pour Emmanuel Macron, contre 38,04% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Hermeray laisse ainsi apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Hermeray Si on se penche sur la fiscalité d'Hermeray, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 6,74 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 41 440 €. Un montant loin des 178 500 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Hermeray s'est établi à un peu moins de 22,45 % en 2024 (contre 8,95 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Hermeray a atteint 991 euros en 2024 (contre 734 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Hermeray À l'occasion des municipales il y a six ans à Hermeray, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dans la localité, le scrutin s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste. 13 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Eric Nedelec a remporté les meilleurs résultats avec 52,18% des voix, devant Jean-Yves Lefevre qui a rassemblé 250 suffrages en sa faveur (51,97%). Un second tour a ensuite été organisé avec 17 candidates en lice. A ce deuxième tour, Amandine Gast a rassemblé 189 bulletins (52,20%), devançant Isabelle Berthet Le Provost avec 49,72% des votants et Nicole Brutinot avec 172 électeurs inscrits (47,51%). Les résultats finaux sont restés très proches. Pour le scrutin de 2026 à Hermeray, cette dynamique si singulière sera de nouveau suivie avec intérêt. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.