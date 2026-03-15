Résultat de l'élection municipale 2026 à Hérouville-Saint-Clair : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hérouville-Saint-Clair

Tête de listeListe
Vincent Louvet
Vincent Louvet Liste d'union à gauche
Le Rassemblement Citoyen pour Hérouville - Agir autrement
  • Vincent Louvet
  • Elise Cassetto-Gadrat
  • Smaïl Chadli
  • Aurélie Dorr
  • Karim Ziani
  • Martine Hamel
  • Christian Rauline
  • Aïcha Ghachem
  • Aurélien Syren
  • Jennyfer David Durand
  • Donald Eone
  • Hélène Fréreux Chatelier
  • Laurent Sodini
  • Sonia Yalcin
  • Alain Deschiever
  • Laurence Hotot
  • Jean-Christophe Gauchard
  • Anissa Sissaoui
  • Hervé Garibal
  • Guadalupe Geslin
  • Ayman Khallaf
  • Zoé Abicha
  • Pascal Blons
  • Charlotte Nivez
  • Talih Yildiz
  • Dominique Peryoitte
  • David Saunier
  • Françoise Le Ménager
  • Martin Houdan
  • Nadine Blanchin
  • Brahim El Barkani
  • Davidée Avan Youzbacha
  • Cheikh Bousso
  • Alice Maugeri
  • Nabil Redouane
  • Manon Bernard
  • Arnaud Kerjean
Christophe Garcia
Christophe Garcia Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Christophe Garcia
  • Nathalie Leroy
  • Didier Simon
  • Mélodie Lebreton
  • Ibrahim Niang
  • Aurélie Dousson
  • Issakha Gibraïl
  • Béatrice Manoury
  • Norman Charbonnier
  • Stéphanie Ribérac
  • Sébastien Hie
  • Manon Cornebois
  • Rodner Zekre
  • Ilona Diguet
  • Sifdine El Kebbachi
  • Clara Desjouis
  • Quentin Lechevrel
  • Ghislaine Beaunieux
  • Jean-Jacques Duprey
  • Lydie Costil
  • Amine El-Lamine
  • Josiane Philippe
  • Jacques Maillot
  • Alexandra Quesnel
  • Gustave Garnier
  • Fabienne Destigny
  • Michel Langlois
  • Alice Vanclef
  • Riad Tahar
  • Janine Guerin
  • Etien Sahin
  • Arwen Cariou
  • Abdelkader Gougui
  • Catherine Ben Ahmed
  • Ewans Barreaud
Christine Bonnissent
Christine Bonnissent Liste d'extrême droite
HEROUVILLE EN CONFIANCE
  • Christine Bonnissent
  • Tony Desclos
  • Sybille Lhuissier
  • Jean-François Aly
  • Cécile Lalleman
  • Philippe Laforge
  • Hind Alaoui
  • Saïd Hafsaoui
  • Sandrine Bouland
  • Alain Leprovost
  • Lilou Courcoux
  • Huseyin Sogut
  • Yolande Oudin
  • Bernard Herils
  • Claudine Eveno
  • Valentin Caval
  • Nathalie Clement
  • Alban Maron
  • Veronique Baptiste
  • Patrick Maugard
  • Angélique Ingargiola
  • Thierry Jeanvrain
  • Frédérique Monvoisin
  • Ali Laidoudi
  • Nicolle Heubert
  • Samuel Coquin
  • Monique Leonard
  • Sami Djaziri
  • Sylvie Valette
  • Didier Collet
  • Martine Garnier
  • Adamou Beydi
  • Louise Durel
  • Vincent Bonnissent
  • Denise Merey
Rodolphe Thomas
Rodolphe Thomas Liste d'union au centre
FIERS D'ÊTRE HÉROUVILLAIS
  • Rodolphe Thomas
  • Baya Mounkar
  • Laurent Mata
  • Agnès Dolhem
  • Erwann Bernet
  • Eugénie Brixtel
  • Jérôme Langlois
  • Haïfa Charfeddine
  • Tony Pley
  • Salima Regaïa
  • Yannick Gerny
  • Patricia Legait
  • Cyrille Bonne
  • Nelly Beal
  • Jean-Michel Péladeau
  • Meggie Lair
  • Patrick Marole
  • Kahina Hireche
  • Georges Décordé
  • Emmanuelle Ruauld
  • Lou Hiver
  • Virginie Hemery
  • Erwan Le Courtois
  • Sylvie Moutiers
  • Boris Anne
  • Louison Peltier
  • Patrick Blanchet
  • Fadime Ertugrul
  • Jacques Bleux
  • Ghislaine Rebuffic
  • Anthony Touffet
  • Julie Noblet
  • Baptiste Montaigne
  • Sabrina Launay
  • Patricio Salinas Prado
  • Christine Melet
  • Kevin Solignac

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe Thomas
Rodolphe Thomas (29 élus) Fiers d'etre herouvillais 		3 119 60,18%
  • Rodolphe Thomas
  • Agnès Dolhem
  • Laurent Mata
  • Caroline Boisset
  • Philippe Hannot
  • Lamia Mekkaoui
  • Abderrahmane Zerrouky
  • Ghislaine Ribalta
  • Erwann Bernet
  • Dada Musafiri - Boji
  • Patrick Marole
  • Baya Mounkar
  • Jérôme Langlois
  • Sylvie Moutiers
  • Frédéric Carluer
  • Sylvie Dumont - Prieux
  • Georges Decorde - Caco
  • Nadège Simon
  • Yannick Gerny
  • Salima Regaïa
  • Sylvain Godier
  • Frédérique Barbier
  • Sèngded Chanthapanya
  • Karine Bacheley
  • Lou Hiver
  • Sylvie Michel
  • Tony Pley
  • Najat Masdan
  • Gérard Thoumine
Vincent Louvet
Vincent Louvet (5 élus) Écologie - démocratie - solidarité : le rassemblement citoyen pour hérouville 		1 537 29,66%
  • Vincent Louvet
  • Hélène Frereux Chatelier
  • Jean-Christophe Gauchard
  • Elise Casseto-Gadrat
  • Smail Chadli
Jean-François Aly
Jean-François Aly (1 élu) Herouville en grand 		526 10,15%
  • Jean-François Aly
Participation au scrutin Hérouville-Saint-Clair
Taux de participation 41,59%
Taux d'abstention 58,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 295

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe Thomas
Rodolphe Thomas (30 élus) Fiers d'être hérouvillais 		4 828 63,82%
  • Rodolphe Thomas
  • Christel Lory
  • Laurent Mata
  • Sylviane Lepoittevin
  • Siméoni Koueta
  • Caroline Boisset
  • Mohamed Habib
  • Claire Garnier
  • Jean-François Aly
  • Claudette Rigot
  • Sengded Chanthapanya
  • Baya Mokhtari
  • Philippe Laforge
  • Nadège Simon
  • Jean-Paul Lathière
  • Alexandra Bleux
  • Patrick Marole
  • Liliane Duvieu
  • Gérard Thoumine
  • Karine Bacheley
  • El Houcine Ouarraou
  • Léa Chatel
  • Dramane Ky
  • Najat Masdan
  • Guy Dufour
  • Nadia Ait Tayeb
  • Brice Kaho
  • Ghislaine Ribalta
  • Onder Aydin
  • Salima Regaïa
Thierry Legouix
Thierry Legouix (3 élus) Hérouville, l'important c'est vous 		1 523 20,13%
  • Thierry Legouix
  • Corinne Occansey
  • Vincent Louvet
Joël Le Tensorer
Joël Le Tensorer (2 élus) Herouville l'avenir ensemble 		951 12,57%
  • Joël Le Tensorer
  • Laurence Touroult
Stéphane Marie
Stéphane Marie Regagnons votre confiance 		262 3,46%
Participation au scrutin Hérouville-Saint-Clair
Taux de participation 60,52%
Taux d'abstention 39,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 7 747

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