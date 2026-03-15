Résultat de l'élection municipale 2026 à Hérouville-Saint-Clair : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Hérouville-Saint-Clair [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Hérouville-Saint-Clair
- Résultat municipale 2020 Hérouville-Saint-Clair
- Résultat municipale 2014 Hérouville-Saint-Clair
- Bureaux de vote à Hérouville-Saint-Clair
- Hérouville-Saint-Clair (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hérouville-Saint-Clair [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hérouville-Saint-Clair sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hérouville-Saint-Clair.
L'actu des élections municipales 2026 à Hérouville-Saint-Clair
13:10 - Les résultats de la dernière municipale à Hérouville-Saint-Clair
À l'occasion des élections municipales précédentes à Hérouville-Saint-Clair, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. À l'occasion du premier passage aux urnes, Rodolphe Thomas (Divers centre) a raflé la première place avec 3 119 suffrages (60,18%). En deuxième position, Vincent Louvet (Ecologiste) a capté 1 537 votes (29,66%). Jean-François Aly (Divers) complétait le trio de tête, avec 10,15% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers centre a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Hérouville-Saint-Clair, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité aussi écrasante sera un challenge titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Hérouville-Saint-Clair : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. Lors des élections municipales précédentes, la crise du covid avait entraîné le report du second tour. Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste des prétendants à Hérouville-Saint-Clair. Retenez également que les 15 bureaux de vote de la ville d'Hérouville-Saint-Clair fermeront leurs portes à 18 h pour le dépouillement. La publication des résultats à Hérouville-Saint-Clair débutera sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hérouville-Saint-Clair
|Tête de listeListe
|
Vincent Louvet
Liste d'union à gauche
Le Rassemblement Citoyen pour Hérouville - Agir autrement
|
|
Christophe Garcia
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Christine Bonnissent
Liste d'extrême droite
HEROUVILLE EN CONFIANCE
|
|
Rodolphe Thomas
Liste d'union au centre
FIERS D'ÊTRE HÉROUVILLAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rodolphe Thomas (29 élus) Fiers d'etre herouvillais
|3 119
|60,18%
|
|Vincent Louvet (5 élus) Écologie - démocratie - solidarité : le rassemblement citoyen pour hérouville
|1 537
|29,66%
|
|Jean-François Aly (1 élu) Herouville en grand
|526
|10,15%
|
|Participation au scrutin
|Hérouville-Saint-Clair
|Taux de participation
|41,59%
|Taux d'abstention
|58,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 295
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rodolphe Thomas (30 élus) Fiers d'être hérouvillais
|4 828
|63,82%
|
|Thierry Legouix (3 élus) Hérouville, l'important c'est vous
|1 523
|20,13%
|
|Joël Le Tensorer (2 élus) Herouville l'avenir ensemble
|951
|12,57%
|
|Stéphane Marie Regagnons votre confiance
|262
|3,46%
|Participation au scrutin
|Hérouville-Saint-Clair
|Taux de participation
|60,52%
|Taux d'abstention
|39,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Nombre de votants
|7 747
Villes voisines d'Hérouville-Saint-Clair
- Hérouville-Saint-Clair (14200)
- Ecole primaire à Hérouville-Saint-Clair
- Maternités à Hérouville-Saint-Clair
- Crèches et garderies à Hérouville-Saint-Clair
- Classement des collèges à Hérouville-Saint-Clair
- Salaires à Hérouville-Saint-Clair
- Impôts à Hérouville-Saint-Clair
- Dette et budget d'Hérouville-Saint-Clair
- Climat et historique météo d'Hérouville-Saint-Clair
- Accidents à Hérouville-Saint-Clair
- Délinquance à Hérouville-Saint-Clair
- Inondations à Hérouville-Saint-Clair
- Nombre de médecins à Hérouville-Saint-Clair
- Pollution à Hérouville-Saint-Clair
- Entreprises à Hérouville-Saint-Clair
- Prix immobilier à Hérouville-Saint-Clair