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19:19 - Analyse démographique des élections municipales à Herrlisheim Dans la commune de Herrlisheim, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,06% et une densité de population de 327 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (88,18%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2621 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,81%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,96%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Herrlisheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,60% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN monte-t-il à Herrlisheim ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Herrlisheim il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 33,26% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,22% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 27,60% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 39,15% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,23% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 45,66% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,02% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Théo Bernhardt.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Herrlisheim au crible L'abstention à Herrlisheim constituera un véritable pivot de cette municipale 2026. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 49,58 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 50,42 %) alors que le pays était bousculé par la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche fixé à 22,96 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 56,99 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,10 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,55 %. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une localité où l'abstention est contenue.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Herrlisheim en 2024 Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Théo Bernhardt (Rassemblement National) aux avants-postes avec 45,66% au premier tour, devant Stéphanie Kochert (Ensemble !) avec 24,95%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Théo Bernhardt culminant à 50,02% des voix localement. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Herrlisheim s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (39,23%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,37%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,82%). Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Herrlisheim ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Herrlisheim tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,26% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 31,88%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,78%, contre 47,22% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Herrlisheim portaient leur choix sur Ludwig Knoepffler (RN) avec 27,60% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 60,85% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Serge SCHAEFFER a-t-il augmenté les impôts à Herrlisheim ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Herrlisheim, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,74 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 14 340 €, bien en deçà des quelque 524 000 euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Herrlisheim a évolué pour se fixer à environ 27,78 % en 2024 (contre 12,38 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Herrlisheim a représenté environ 573 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 435 € relevés en 2020.

11:59 - Une majorité Divers droite issue du résultat de l'élection municipale de 2020 à Herrlisheim Les résultats des précédentes élections municipales à Herrlisheim ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Serge Schaeffer (Divers droite) a dominé les débats en totalisant 69,54% des voix. À sa poursuite, Alexandre Wendling (Divers droite) a capté 30,45% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Herrlisheim, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.