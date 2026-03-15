Résultat municipale 2026 à Herrlisheim (67850) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Herrlisheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herrlisheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Herrlisheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge SCHAEFFER
Serge SCHAEFFER (23 élus) Qualité de vie 		1 649 65,13%
  • Serge SCHAEFFER
  • Catherine KISTLER
  • Michel GEORG
  • Emmanuelle EDER
  • David VELTZ
  • Marie ADAM
  • Vincent FRIESS
  • Delphine HEYDMANN
  • Jérôme SCHMITT
  • Estelle PAUMARD
  • Alexandre WENDLING
  • Marie Catherine BALAUD
  • Lothaire BURG
  • Raymonde FRIEDERICH
  • Martial WELSCH
  • Isabelle DAEFFLER
  • Jérôme ANDRES
  • Céline KOCH
  • Jean-Charles ERHART
  • Elodie FULLHARDT
  • Pascal MONTENERI
  • Sophie CARLIER
  • Jean Jacques MEHR
Gilles BURGARD
Gilles BURGARD (4 élus) Herrlisheim notre village, notre avenir 		883 34,87%
  • Gilles BURGARD
  • Sabine SCHIFF
  • Thomas JUNG
  • Audrey BAUER
Participation au scrutin Herrlisheim
Taux de participation 65,79%
Taux d'abstention 34,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 2 592

Source : ministère de l’Intérieur

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