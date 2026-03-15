Résultat municipale 2026 à Hersin-Coupigny (62530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hersin-Coupigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hersin-Coupigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hersin-Coupigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie CARAMIAUX
Jean-Marie CARAMIAUX (23 élus) AGIR ENSEMBLE POUR HERSIN-COUPIGNY 		1 806 59,78%
  • Jean-Marie CARAMIAUX
  • Peggy LOISEL
  • Jean-Pierre BEVE
  • Monique LECOMPTE
  • Jérôme COLOMBANI
  • Madeline DEVIGNES
  • Sébastien FOURNIER
  • Claudine NUTER
  • Laurent VANDEPUTTE
  • Jessica DUVIVIER
  • Nicolas DESCAMPS
  • Thérèse POIRET
  • Laurent FONTAINE
  • Sonia FERREIRA
  • Bruno STULMULLER
  • Julia DALLONGEVILLE
  • Dominique LEFEBVRE
  • Marie-Aude CHUDOBA
  • Maxime DUQUESNOY
  • Nadège CLERCIN
  • Logan LEPRINCE
  • Martine CARPENTIER
  • Kévin MERLEVELDE
Simon FAVIER
Simon FAVIER (6 élus) HERSIN DEMAIN 		1 215 40,22%
  • Simon FAVIER
  • Olivia KOFFI
  • Patrick SKRZYPCZAK
  • Murielle BARON
  • Clément LALLAIN
  • Caroline CRESPEL
Participation au scrutin Hersin-Coupigny
Taux de participation 68,66%
Taux d'abstention 31,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 3 091

Source : ministère de l’Intérieur

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