En direct

19:19 - Hersin-Coupigny aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Hersin-Coupigny comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 6 098 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 228 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 756 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,64% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 21,70% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 356 € par an, la ville désire plus de prospérité. À Hersin-Coupigny, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les votants d'Hersin-Coupigny Le parti à la flamme n'était pas représenté sur le podium lors des élections locales à Hersin-Coupigny en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 51,46% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 69,26% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 44,18% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national validait 68,03% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 59,79% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 63,05% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Thierry Frappé.

16:58 - Résultats électoraux à Hersin-Coupigny : le point sur la participation L'absence ou non de votants à Hersin-Coupigny sera l'un des pivots de cette municipale. Pour rappel, l'abstention se montait à 49,43 % lors de la dernière élection du conseil municipal, un chiffre assez faible, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 23,99 % des habitants en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,13 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,21 %, loin des 53,64 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Hersin-Coupigny il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Les élections européennes 2024 à Hersin-Coupigny avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (59,79%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 7,81% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Hersin-Coupigny soutenaient en priorité Thierry Frappé (Rassemblement National) avec 63,05% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - À Hersin-Coupigny, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de l'extrême droite Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Hersin-Coupigny accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 51,46%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 18,36%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 69,26% pour Marine Le Pen, contre 30,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Hersin-Coupigny accordaient leurs suffrages à Thierry Frappé (RN) avec 44,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,03%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Hersin-Coupigny : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Hersin-Coupigny, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,67 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 29 100 euros environ, loin des 928 020 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Hersin-Coupigny a évolué pour se fixer à 47,14 % en 2024 (contre 24,88 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Hersin-Coupigny a représenté environ 823 euros en 2024 (contre 716 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Hersin-Coupigny Les résultats des précédentes élections municipales à Hersin-Coupigny ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Marie Caramiaux (Divers) a décroché la première place en rassemblant 72,09% des voix. Deuxième, Gérard Adelaide (Divers gauche) a capté 661 bulletins valides (27,90%). Cette victoire écrasante de Jean-Marie Caramiaux a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Hersin-Coupigny, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.