Résultat de l'élection municipale 2026 à Herzeele : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Herzeele

Le deuxième tour des élections municipales à Herzeele a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Valerie Vanhersel
Valerie Vanhersel Divers
Ensemble faisons battre le coeur d'Herzeele
  • Valerie Vanhersel
  • Michael Christiaens
  • Catherine Loones
  • Philippe Bocquelet
  • Stephanie Pomier
  • Pascal Declerck
  • Margot Pieters
  • Quentin Lehouck
  • Alexandra Auxenfants
  • Rémy Dubuisson
  • Virginie Meesemaecker
  • Stephane Bousquet
  • Claudine Laforge épouse Mary
  • Cedric Ruffin
  • Josephine Meesemaecker
  • Cedric Dupire
  • Laetitia Dehondt
  • Alexandre Dezitter
  • Lucile Gaffet
Celine Bouckenooghe
Celine Bouckenooghe Divers
herzeele c'est vous
  • Celine Bouckenooghe
  • Cedric Trolet
  • Caroline Acthregalle
  • Alexandre Vitse
  • Stephanie Gens
  • Pierre-Andre Havet
  • Justine Havet
  • Vincent Weisbecker
  • Laurie Devestel
  • Pascal Casier
  • Celine Leu
  • Andre Vincent
  • Valentine Deretz
  • Olivier Secq
  • Laurene Neyrat
  • Matthieu Lenoble
  • Agathe Leroy
  • Roger Cailliau
  • Sylvie Loones
  • Clement Lécu-Vermersch
  • Ophelie Bafcop-Suinot
Stephane Francke
Stephane Francke Divers
tuph
  • Stephane Francke
  • Beatrice Gocyk
  • Gaetan Picotin
  • Margaux Reveillon
  • Nicolas Gervois
  • Roselyne Faveuuw
  • Alexis Bauduin
  • Anne Bonadonna
  • Matthieu Planquelle
  • Davina Loonis
  • Fabrice Delosieres
  • Elodie Devey
  • Dominique Thery
  • Aline Neirynck
  • Pascal Dequidt
  • Michele Groux
  • Rene-Yves Damie
  • Claudie-Anne Hullaert
  • Jean-Paul Villette

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Herzeele

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane FRANCKE
Stephane FRANCKE (Ballotage) tuph 		470 47,33%
Valerie VANHERSEL
Valerie VANHERSEL (Ballotage) Ensemble faisons battre le coeur d'Herzeele 		271 27,29%
Celine BOUCKENOOGHE
Celine BOUCKENOOGHE (Ballotage) herzeele c'est vous 		252 25,38%
Participation au scrutin Herzeele
Taux de participation 77,85%
Taux d'abstention 22,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 012

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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