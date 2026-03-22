Résultat de l'élection municipale 2026 à Herzeele : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Herzeele [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Herzeele sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Herzeele.
L'actu des élections municipales 2026 à Herzeele
11:43 - Stephane Francke largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Dans le cadre du premier tour des municipales à Herzeele, le rendez-vous a vu 77,85 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Stephane Francke qui est arrivé en tête en rassemblant 47,33 % des bulletins valides. Ensuite, Valerie Vanhersel a obtenu la seconde place avec 27,29 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, avec 25,38 %, Celine Bouckenooghe est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Herzeele
Le deuxième tour des élections municipales à Herzeele a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Valerie Vanhersel
Divers
Ensemble faisons battre le coeur d'Herzeele
|
|
Celine Bouckenooghe
Divers
herzeele c'est vous
|
|
Stephane Francke
Divers
tuph
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Herzeele
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephane FRANCKE (Ballotage) tuph
|470
|47,33%
|Valerie VANHERSEL (Ballotage) Ensemble faisons battre le coeur d'Herzeele
|271
|27,29%
|Celine BOUCKENOOGHE (Ballotage) herzeele c'est vous
|252
|25,38%
|Participation au scrutin
|Herzeele
|Taux de participation
|77,85%
|Taux d'abstention
|22,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|1 012
Source : ministère de l’Intérieur
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