Résultat municipale 2026 à Herzeele (59470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Herzeele a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Herzeele, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Herzeele [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane FRANCKE
Stephane FRANCKE tuph 		470 47,33%
Valerie VANHERSEL
Valerie VANHERSEL Ensemble faisons battre le coeur d'Herzeele 		271 27,29%
Celine BOUCKENOOGHE
Celine BOUCKENOOGHE herzeele c'est vous 		252 25,38%
Participation au scrutin Herzeele
Taux de participation 77,85%
Taux d'abstention 22,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 012

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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