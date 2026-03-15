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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Herzeele : ce qu'il faut retenir La démographie et le profil socio-économique d'Herzeele contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,09%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (75,23%) souligne l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,81%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 956 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,31%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,75%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Herzeele mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,87% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quelle est la place du RN à Herzeele ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Herzeele il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 35,14% des votes lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 50,92% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 25,08% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme obtenait 43,16% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,35% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,17% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il achèvera sa course avec 48,62% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 29,28 % d'abstention à Herzeele Il y a six ans à Herzeele, le premier tour de l'élection municipale avait vu 70,72 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été évalué à 81,50 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux échéances locales, il est intéressant d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 54,41 % au premier tour en 2022 à 74,45 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 59,24 % (51,49 % dans le pays). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. La participation des électeurs d'Herzeele constituera en définitive une clé pour cette élection municipale.

15:59 - Comment a voté Herzeele il y a deux ans ? Lors des élections européennes, le podium à Herzeele s'était figé autour de Jordan Bardella (39,35%), challengée par Valérie Hayer (16,44%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (8,09%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Herzeele portaient leur choix sur Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) avec 44,17% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Paul Christophe (Divers droite) jusqu'à la première place avec 51,38%. La physionomie politique d'Herzeele a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Herzeele : ce qu'il faut analyser En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Herzeele plaçait Marine Le Pen devant avec 35,14% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 31,53%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,92% pour Marine Le Pen, contre 49,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Herzeele soutenaient en priorité Paul Christophe (Ensemble !) avec 32,93% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Paul Christophe virant de nouveau en tête avec 56,84% des voix. Cette physionomie politique de Herzeele dessine donc une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils peser à Herzeele ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Herzeele, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 17,02 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 10 800 euros. Une somme loin des 238 800 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Herzeele est passé à 40,61 % en 2024 (contre 21,32 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Herzeele a représenté 661 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 635 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Herzeele Les résultats des dernières élections municipales à Herzeele ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Stéphane Francke a pris la première place en obtenant 458 soutiens (55,44%). Sur la seconde marche, Valerie Vanhersel a capté 44,55% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Stéphane Francke a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Herzeele, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, le camp adverse devra redoubler d'efforts, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.