Résultat municipale 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne (62360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hesdigneul-lès-Boulogne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves HENNEQUIN
Yves HENNEQUIN (12 élus) HESDIGNEUL LES BOULOGNE, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR ENSEMBLE 		317 61,91%
  • Yves HENNEQUIN
  • Isabelle TARTARE
  • Mario BOULET
  • Stéphanie THELLIER
  • Bruno DEBOVE
  • Monique MALFOY
  • Dominique TRIQUET
  • Valérie FEUTRY
  • Cyril ACLOQUE
  • Géraldine HOLUIGUE
  • Gabin HENNEQUIN
  • Anne-Sophie DUMONT
Marie-Christine DUPONT
Marie-Christine DUPONT (3 élus) HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE NATURELLEMENT 		195 38,09%
  • Marie-Christine DUPONT
  • Godefroy LAISNE
  • Julie MERLIN
Participation au scrutin Hesdigneul-lès-Boulogne
Taux de participation 76,89%
Taux d'abstention 23,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 519

Source : ministère de l’Intérieur

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