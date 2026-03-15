Résultat municipale 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne (62360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hesdigneul-lès-Boulogne, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves HENNEQUIN (12 élus) HESDIGNEUL LES BOULOGNE, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR ENSEMBLE
|317
|61,91%
|
|Marie-Christine DUPONT (3 élus) HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE NATURELLEMENT
|195
|38,09%
|
|Participation au scrutin
|Hesdigneul-lès-Boulogne
|Taux de participation
|76,89%
|Taux d'abstention
|23,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Nombre de votants
|519
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Hesdigneul-lès-Boulogne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne
19:19 - Les défis socio-économiques d'Hesdigneul-lès-Boulogne et leurs implications électorales
Comment les habitants d'Hesdigneul-lès-Boulogne peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 252 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,16%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,02%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 420 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,57%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,07%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Hesdigneul-lès-Boulogne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 14,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.
17:57 - Les électeurs d'Hesdigneul-lès-Boulogne conquis par le RN ?
Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Hesdigneul-lès-Boulogne il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 37,42% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 56,52% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 29,66% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national obtenait 53,85% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 41,96% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 48,91% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 55,26% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Antoine Golliot.
16:58 - Rétrospective : la participation à Hesdigneul-lès-Boulogne avant 2026
L'absence ou non d'électeurs à Hesdigneul-lès-Boulogne sera un 'game changer' pour cette élection municipale. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 51,62 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 48,38 %), en pleine pandémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche élevé à 23,58 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,80 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 34,68 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,30 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Hesdigneul-lès-Boulogne a-t-elle voté ?
Lors des dernières élections européennes, le résultat à Hesdigneul-lès-Boulogne s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,96%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,20%) et Raphaël Glucksmann (9,46%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Hesdigneul-lès-Boulogne soutenaient en priorité Antoine Golliot (Rassemblement National) avec 48,91% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Antoine Golliot culminant à 55,26% des suffrages exprimés dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Hesdigneul-lès-Boulogne demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la lignée de 2022.
14:57 - Dernière présidentielle à Hesdigneul-lès-Boulogne : les résultats à comprendre
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Hesdigneul-lès-Boulogne soutenaient en priorité Antoine Golliot (RN) avec 29,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,85% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Hesdigneul-lès-Boulogne qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 37,42% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 26,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,52% pour Marine Le Pen, contre 43,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Hesdigneul-lès-Boulogne une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - À Hesdigneul-lès-Boulogne, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat
Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Hesdigneul-lès-Boulogne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,34 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 6 800 euros la même année. Une somme loin des 124 000 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Hesdigneul-lès-Boulogne est passé à 45,05 % en 2024 (contre 18,79 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Hesdigneul-lès-Boulogne s'est chiffrée à 591 € en 2024, alors que ce montant se situait à 521 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Hesdigneul-lès-Boulogne
Les résultats des dernières municipales à Hesdigneul-lès-Boulogne ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Rappelons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Isabelle Tartare a remporté la première place avec 278 voix (95,86%). Juste derrière, David Sellier a capté 95,86% des bulletins valides. Dominique Triquet suivait, obtenant 272 électeurs (93,79%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local si particulier. Dans tout l'Hexagone, le système électoral spécifique avec candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.
09:57 - Ouverture et fermeture du bureau de vote d'Hesdigneul-lès-Boulogne
Pour les municipales 2026, les nouveaux maires vont être désignés au scrutin de liste. Autrement dit, ce 15 mars, les 643 électeurs d'Hesdigneul-lès-Boulogne doivent se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette fois, le recours au panachage a été abandonné dans les communes de moins de mille habitants. La liste des candidats en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. L'unique bureau de vote de la commune d'Hesdigneul-lès-Boulogne est accessible jusqu'à 18 h pour accueillir les votants. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections à Hesdigneul-lès-Boulogne dès leur parution.
- Hesdigneul-lès-Boulogne (62360)
- Ecole primaire à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Maternités à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Crèches et garderies à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Salaires à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Impôts à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Dette et budget d'Hesdigneul-lès-Boulogne
- Climat et historique météo d'Hesdigneul-lès-Boulogne
- Accidents à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Délinquance à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Inondations à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Nombre de médecins à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Pollution à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Entreprises à Hesdigneul-lès-Boulogne
- Prix immobilier à Hesdigneul-lès-Boulogne