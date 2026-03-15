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19:19 - Les défis socio-économiques d'Hesdigneul-lès-Boulogne et leurs implications électorales Comment les habitants d'Hesdigneul-lès-Boulogne peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 252 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,16%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,02%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 420 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,57%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,07%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Hesdigneul-lès-Boulogne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 14,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Les électeurs d'Hesdigneul-lès-Boulogne conquis par le RN ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Hesdigneul-lès-Boulogne il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 37,42% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 56,52% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 29,66% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national obtenait 53,85% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 41,96% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 48,91% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 55,26% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Antoine Golliot.

16:58 - Rétrospective : la participation à Hesdigneul-lès-Boulogne avant 2026 L'absence ou non d'électeurs à Hesdigneul-lès-Boulogne sera un 'game changer' pour cette élection municipale. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 51,62 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 48,38 %), en pleine pandémie à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche élevé à 23,58 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,80 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 34,68 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 49,30 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Hesdigneul-lès-Boulogne a-t-elle voté ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Hesdigneul-lès-Boulogne s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,96%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,20%) et Raphaël Glucksmann (9,46%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Hesdigneul-lès-Boulogne soutenaient en priorité Antoine Golliot (Rassemblement National) avec 48,91% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Antoine Golliot culminant à 55,26% des suffrages exprimés dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Hesdigneul-lès-Boulogne demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la lignée de 2022.

14:57 - Dernière présidentielle à Hesdigneul-lès-Boulogne : les résultats à comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Hesdigneul-lès-Boulogne soutenaient en priorité Antoine Golliot (RN) avec 29,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,85% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Hesdigneul-lès-Boulogne qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 37,42% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 26,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,52% pour Marine Le Pen, contre 43,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Hesdigneul-lès-Boulogne une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - À Hesdigneul-lès-Boulogne, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Hesdigneul-lès-Boulogne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,34 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 6 800 euros la même année. Une somme loin des 124 000 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Hesdigneul-lès-Boulogne est passé à 45,05 % en 2024 (contre 18,79 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Hesdigneul-lès-Boulogne s'est chiffrée à 591 € en 2024, alors que ce montant se situait à 521 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Hesdigneul-lès-Boulogne Les résultats des dernières municipales à Hesdigneul-lès-Boulogne ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Rappelons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Isabelle Tartare a remporté la première place avec 278 voix (95,86%). Juste derrière, David Sellier a capté 95,86% des bulletins valides. Dominique Triquet suivait, obtenant 272 électeurs (93,79%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Hesdigneul-lès-Boulogne, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local si particulier. Dans tout l'Hexagone, le système électoral spécifique avec candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.