Résultat municipale 2026 à Hières-sur-Amby (38118) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hières-sur-Amby a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hières-sur-Amby, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hières-sur-Amby [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régine HONNORAT
Régine HONNORAT (12 élus) Hieres, Aujourd'hui et Demain 		328 60,07%
  • Régine HONNORAT
  • Pierre DESSARTINE
  • Bérangère CASSON
  • Christophe BERTIN
  • Catherine ALLOIN
  • Didier JUDAS
  • Myriam JACQUET
  • Florian PAIRE
  • Angélique TERESI
  • David VILLEVIEILLE
  • Christelle DETRIEUX
  • Nicolas CUSIMANO
Fabien REYNAUD
Fabien REYNAUD (3 élus) ECOUTER AGIR CONSTRUIRE 		218 39,93%
  • Fabien REYNAUD
  • Audrey TRAMACERE
  • Thierry BILLARD DE SAINT LAUMER
Participation au scrutin Hières-sur-Amby
Taux de participation 62,96%
Taux d'abstention 37,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 561

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Hières-sur-Amby - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régine HONNORAT
Régine HONNORAT (Ballotage) Hieres, Aujourd'hui et Demain 		273 48,23%
Fabien REYNAUD
Fabien REYNAUD (Ballotage) ECOUTER AGIR CONSTRUIRE 		192 33,92%
Philippe PSAILA
Philippe PSAILA (Ballotage) Hières et demain 		101 17,84%
Participation au scrutin Hières-sur-Amby
Taux de participation 64,76%
Taux d'abstention 35,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 577

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