Résultat municipale 2026 à Hières-sur-Amby (38118) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hières-sur-Amby a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hières-sur-Amby, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hières-sur-Amby [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régine HONNORAT (12 élus) Hieres, Aujourd'hui et Demain
|328
|60,07%
|
|Fabien REYNAUD (3 élus) ECOUTER AGIR CONSTRUIRE
|218
|39,93%
|
|Participation au scrutin
|Hières-sur-Amby
|Taux de participation
|62,96%
|Taux d'abstention
|37,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|561
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Hières-sur-Amby - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régine HONNORAT (Ballotage) Hieres, Aujourd'hui et Demain
|273
|48,23%
|Fabien REYNAUD (Ballotage) ECOUTER AGIR CONSTRUIRE
|192
|33,92%
|Philippe PSAILA (Ballotage) Hières et demain
|101
|17,84%
|Participation au scrutin
|Hières-sur-Amby
|Taux de participation
|64,76%
|Taux d'abstention
|35,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,35%
|Nombre de votants
|577
Election municipale 2026 à Hières-sur-Amby [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hières-sur-Amby sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hières-sur-Amby.
L'actu des élections municipales 2026 à Hières-sur-Amby
18:38 - À Hières-sur-Amby, les élections de 2024 en faveur de le centre
Lors des européennes, le podium à Hières-sur-Amby s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (50,11%), en première position devant Raphaël Glucksmann (10,11%) et Marion Maréchal (9,66%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants d'Hières-sur-Amby plébiscitaient ensuite Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 57,01% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alexis Jolly culminant à 69,67% des votes dans la localité. Un écho très fort des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Élections municipales 2020 : la victoire de Jean-Pierre Marcel à Hières-sur-Amby
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par le verdict du dernier scrutin communal à Hières-sur-Amby. Unique liste en présence, 'Hières le renouveau' menée par Jean-Pierre Marcel a sans surprise engrangé 185 suffrages (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Hières-sur-Amby, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans véritable compétition. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.
13:58 - Les électeurs d'Hières-sur-Amby doivent trancher entre 2 listes
Comme le précise la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Fabien Reynaud (DIV) et la liste menée par Régine Honnorat (DIV). En dépit d'un score supérieur à 10 %, Philippe Psaila a choisi de ne pas se lancer à cette élection finale. À 18 heures, le bureau de vote d'Hières-sur-Amby fermera.
11:59 - Régine Honnorat largement en tête de la municipale la semaine dernière
Régine Honnorat a remporté le premier round des municipales à Hières-sur-Amby il y a une semaine, avec 48,23 % des votes. Dans son sillage, Fabien Reynaud est arrivé en deuxième position avec 33,92 %. Le match a abouti à une domination très nette de la leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Psaila a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Hières-sur-Amby, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 64,76 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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