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19:16 - Hiersac : élections municipales et dynamiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique d'Hiersac déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec un taux de chômage de 9,11% et une densité de population de 156 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 557 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,88%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,83%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Hiersac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,03% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Hiersac Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Hiersac en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 29,06% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,44% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 24,16% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 47,25% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 39,14% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,93% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,30% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Caroline Colombier.

16:58 - Une abstention de 49,63 % à Hiersac aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Hiersac avait atteint 50,38 % lors du premier tour, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid-19 frappait la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 79,23 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 48,06 % au premier tour en 2022 à 67,60 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 51,45 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Décortiquer ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Hiersac comme une contrée assez participative. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Hiersac sera quoi qu'il en soit capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Hiersac : retour sur la dernière année électorale en date La préférence des électeurs d'Hiersac a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les élections européennes 2024 à Hiersac avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,14%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,17% des voix. Caroline Colombier (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Hiersac après la dissolution avec 40,93%. Gwenhaël François (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 27,78%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Caroline Colombier culminant à 51,30% des voix sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux d'Hiersac il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Hiersac une ville acquise au bloc central. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Hiersac privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,07%), devant Marine Le Pen avec 29,06%. Lors de la finale de l'élection à Hiersac, les électeurs accordaient 52,56% pour Emmanuel Macron, contre 47,44% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Hiersac portaient leur choix sur Sylvie Mocoeur (Ensemble !) avec 30,91% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,75% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Hiersac qui influencera l'issue du scrutin Concernant la pression fiscale pesant sur Hiersac, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à environ 757 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 504 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 42,72 % en 2024 (contre près de 19,83 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 5 200 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 118 100 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 7,93 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Hiersac ? Les résultats des municipales il y a 6 ans à Hiersac ont livré un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Martine Beaumard a raflé la première place en recueillant 282 suffrages (73,43%). Juste derrière, Éric Patrick Robin a obtenu 102 votes (26,56%). Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Hiersac, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.