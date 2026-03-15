Résultat municipale 2026 à Hiersac (16290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hiersac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hiersac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hiersac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick MERCERON
Patrick MERCERON (12 élus) HIERSAC AUTREMENT 		245 54,08%
  • Patrick MERCERON
  • Patricia AUXIRE
  • Henri MACHENAUD
  • Corinne GOURMEL
  • Thierry LASTERE
  • Marielle GASCOIN
  • Pascal HARDY
  • Vera BUYTAERT
  • David CHAGNEAUD
  • Gaëlle AUDEBERT SÉCARDIN
  • Didier DESMOULIN
  • Sandy BOULESTEIX
Jean-Louis OLLIVIER
Jean-Louis OLLIVIER (3 élus) Hiersac, Village de Partage et d'Avenir 		208 45,92%
  • Jean-Louis OLLIVIER
  • Alexandra PERNAS-HERMOSO
  • Jacky PLANTIVEAU
Participation au scrutin Hiersac
Taux de participation 59,60%
Taux d'abstention 40,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 481

Source : ministère de l’Intérieur

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