Résultat de l'élection municipale 2026 à Hilsenheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Hilsenheim

Le deuxième tour des élections municipales à Hilsenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Marc Steydli
Jean-Marc Steydli Divers
SIMPLEMENT POUR HILSENHEIM
  • Jean-Marc Steydli
  • Isabelle Schmidt-Tringler
  • Pascal Jehl
  • Catherine Crovisier
  • Christophe Uhl
  • Elisabeth Ehrhart
  • Eric Kopp
  • Sandra Luthringer
  • Claude Heinrich
  • Sarah Roser
  • Loïc Knobloch
  • Manon Schmitt
  • Remy Heim
  • Marie Schreiber-Violain
  • Gérald Apell
  • Yvette Heim
  • Matteo Guyon
  • Anaïs Delamesiere
  • David Rieg
  • Nathalie Balland
  • Francois-Xavier Timmerman
  • Patricia Guyon
  • Mike Truffier
Mireille Mosser
Mireille Mosser Divers
Du coeur, des convictions pour Hilsenheim
  • Mireille Mosser
  • Arnaud Mathieu
  • Perrine Reinbolt
  • Pascal Stumpf
  • Fabienne Fritsch
  • Jonathan Biehler
  • Isabelle Grattepanche
  • Marc Prost
  • Muriel de Sousa
  • Michel Landmann
  • Clarisse Eber
  • Lionel Goettelmann
  • Sophie Lily Schiffmann
  • Olivier Ticos
  • Claire Mougenot
  • Marc Haegeli
  • Margaux Bourbon
  • Julien Leroy
  • Audrey Goeringer
  • Mickael Schnetz
  • Roxanne Dontenwill
  • Gilles Schaffhauser
  • Collyne Gisselbrecht
Sabrina Thomann Beldame
Sabrina Thomann Beldame Divers
REAGIR POUR HILSENHEIM
  • Sabrina Thomann Beldame
  • Joël Stoeckel
  • Katia Suhr Ehrhart
  • Sylvain Weber
  • Sandra Keller Balland
  • Michaël Haegeli
  • Eva Stein
  • Valentin Tugend
  • Nathalie Kohler
  • Jean-Michel Dillenseger
  • Nathalie Deichler
  • Jacques Kempf
  • Camille Ziser
  • Maxime Schaefer
  • Angélique Sellet
  • Olivier Chaussard
  • Maryline Redelsperger
  • Florian Scheffel
  • Julie Jaegli
  • Pascal Schmitt
  • Marielle Willmann Wolff
  • Denis Ganter
  • Audrey Bouzat Bauer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hilsenheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc STEYDLI
Jean-Marc STEYDLI (Ballotage) SIMPLEMENT POUR HILSENHEIM 		602 49,88%
Sabrina THOMANN BELDAME
Sabrina THOMANN BELDAME (Ballotage) REAGIR POUR HILSENHEIM 		340 28,17%
Mireille MOSSER
Mireille MOSSER (Ballotage) Du coeur, des convictions pour Hilsenheim 		265 21,96%
Participation au scrutin Hilsenheim
Taux de participation 62,55%
Taux d'abstention 37,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 1 271

Source : ministère de l’Intérieur

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