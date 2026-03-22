Résultat de l'élection municipale 2026 à Hilsenheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hilsenheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Hilsenheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Hilsenheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Hilsenheim
11:45 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Hilsenheim pour l'élection
Dimanche dernier, c'est Jean-Marc Steydli qui a pris la pole position en rassemblant 49,88 % des votes. Ensuite, Sabrina Thomann Beldame a pris la position de dauphine avec 28,17 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 21,96 %, Mireille Mosser est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Hilsenheim, le vote a vu 62,55 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Hilsenheim
Le deuxième tour des élections municipales à Hilsenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Marc Steydli
Divers
SIMPLEMENT POUR HILSENHEIM
|
|
Mireille Mosser
Divers
Du coeur, des convictions pour Hilsenheim
|
|
Sabrina Thomann Beldame
Divers
REAGIR POUR HILSENHEIM
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hilsenheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc STEYDLI (Ballotage) SIMPLEMENT POUR HILSENHEIM
|602
|49,88%
|Sabrina THOMANN BELDAME (Ballotage) REAGIR POUR HILSENHEIM
|340
|28,17%
|Mireille MOSSER (Ballotage) Du coeur, des convictions pour Hilsenheim
|265
|21,96%
|Participation au scrutin
|Hilsenheim
|Taux de participation
|62,55%
|Taux d'abstention
|37,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,60%
|Nombre de votants
|1 271
Source : ministère de l’Intérieur
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