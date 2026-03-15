Résultat de l'élection municipale 2026 à Hœnheim : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hœnheim

Tête de listeListe
Vincent Debes
Vincent Debes Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR HOENHEIM
  • Vincent Debes
  • Gaby Wurtz
  • Romaric Gusto
  • Adeline Hugueny
  • Cyril Benabdallah
  • Estelle Lustig
  • Claude Fabre
  • Chantal Gerling
  • Jean-Marc Arrieudebat
  • Hakima Khif
  • François Hammes
  • Marion Arnold
  • Michel Vente
  • Evelyne Floris
  • Daniel Zugmeyer
  • Caroline Bonazza
  • Salim Boulkerara
  • Nathalie Richard
  • Didier Merck
  • Stéphanie Germain
  • Dzenan Hadzifejzovic
  • Nyoucha Mohammadzadeh Babr
  • Dominique Lacour
  • Lou-Anne Cora
  • Mickaël Nurdin
  • Latifa Gharbi
  • Denis Wittemann
  • Véronique Arth
  • Armand Fischer
  • Michelina Kieffer
  • Maxence Scherrer
  • Dilber Ozagac
  • Jean-Luc Sick
  • Chantal Ball
  • Burak Yumak
Joan Zinck
Joan Zinck Liste Divers
POUR HOENHEIM
  • Joan Zinck
  • Sophie Sara Bienfaisant
  • Arnaud Touly
  • Karine Junger
  • Thomas Fischbach
  • Fernande Bastian
  • Stéphan Ollivier
  • Elora Bobbe
  • Jean-Noel Zami
  • Audrey Decker-Wurtz
  • Pierre Poirel
  • Sonia Duhamel
  • Bruno Ferreira Lopes
  • Céline Titeux
  • Rocco Sette
  • Alicéa de Melo
  • Vincent Antony
  • Natalie Trappler
  • Frédéric Metrich
  • Sophia Gidemann
  • Gilbert Schneider
  • Sabine Haite
  • Daniel Werlé
  • Martine Steck
  • Sébastien Thouvenel
  • Sabrina Weimer
  • Sébastien Berger
  • Joëlle Lutz
  • Armand Caspar
  • Cathy Zehnacker
  • Nolan Weinert
  • Lauryne Munch
  • Quentin Lisiewicz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Debes
Vincent Debes (33 élus) Agir ensemble pour hoenheim 		1 965 100,00%
  • Vincent Debes
  • Gaby Wurtz
  • Jean-Marc Arrieudebat
  • Adeline Hugueny
  • Claude Fabre
  • Martine Jérôme
  • Jean-Claude Heitmann
  • Anne Boucard
  • Cyril Benabdallah
  • Isabelle Eyer
  • Claude Hokes
  • Marion Arnold
  • Grégory Zebina
  • Hanife Saglam
  • Dominique Lacour
  • Véronique Bobey
  • Dzenan Hadzifejzovic
  • Safa Gharbi
  • Romaric Gusto
  • Lisa Wassmer
  • Alain Schirmann
  • Hakima Khif
  • Didier Merck
  • Virginie Gruszka
  • François Schohn
  • Jennifer Geoffroy
  • Michel Vente
  • Caroline Bonazza
  • Sébastien G'styr
  • Andrée Kintzel
  • Christophe Kunz
  • Evelyne Floris
  • Alain Robuchon
Participation au scrutin Hœnheim
Taux de participation 27,19%
Taux d'abstention 72,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 113

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Debes
Vincent Debes (30 élus) Agir ensemble pour hoenheim 		3 623 78,79%
  • Vincent Debes
  • Gaby Wurtz
  • Claude Fabre
  • Michèle Steible
  • Nicola Pomilio
  • Martine Florent
  • Jean-Claude Heitmann
  • Isabelle Eyer
  • Claude Hokes
  • Virginie Gruszka
  • Christian Gringer
  • Chantal Treney
  • Cyril Benabdallah
  • Raymonde Steiner
  • Stéphane Gayet
  • Aline Schmidt
  • Jean Lutz
  • Christiane Meckler
  • Patrick Daeffler
  • Evelyne Floris
  • Jean-Marie Hamert
  • Marianne Hickel
  • Grégory Zebina
  • Andrée Zeder
  • Serge Quiles
  • Véronique Arth
  • Yusuf Türk
  • Valérie Martz
  • Cédric Valentin
  • Hakima Soufiani
Dominique Pignatelli
Dominique Pignatelli (2 élus) Hoenheim pour tous 		661 14,37%
  • Dominique Pignatelli
  • Marielle Geoffroy
Vincent Darroman
Vincent Darroman (1 élu) Hoenheim plurielle 		314 6,82%
  • Vincent Darroman
Participation au scrutin Hœnheim
Taux de participation 61,80%
Taux d'abstention 38,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 4 705

Villes voisines de Hœnheim

En savoir plus sur Hœnheim