Résultat de l'élection municipale 2026 à Hœnheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hœnheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Hœnheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Hœnheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Hœnheim
13:46 - La municipalité de Hœnheim a globalement maîtrisé sa fiscalité locale
Du côté de la fiscalité locale de Hœnheim, la recette fiscale par foyer s'est établie à 665 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 738 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 30,31 % en 2024 (contre 17,14 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 87 000 euros en 2024. Un montant loin des 2,69779 millions d'euros (2 697 790 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,32 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Vincent Debes vainqueur de la dernière élection à Hœnheim
Il y a 6 ans, qui avait gagné les élections municipales à Hœnheim ? Unique liste en présence, 'Agir ensemble pour hoenheim' menée par Vincent Debes a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Hœnheim, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un élément de réponse limpide a déjà été apporté avec la publication des candidatures.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Hœnheim ?
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux habitants de Hœnheim d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Il est important de noter que les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Hœnheim fermeront à 18 h en prévision du dépouillement. Les résultats du premier tour à Hœnheim seront affichés sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hœnheim
|Tête de listeListe
|
Vincent Debes
Liste divers centre
AGIR ENSEMBLE POUR HOENHEIM
|
|
Joan Zinck
Liste Divers
POUR HOENHEIM
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Debes (33 élus) Agir ensemble pour hoenheim
|1 965
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Hœnheim
|Taux de participation
|27,19%
|Taux d'abstention
|72,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 113
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Debes (30 élus) Agir ensemble pour hoenheim
|3 623
|78,79%
|
|Dominique Pignatelli (2 élus) Hoenheim pour tous
|661
|14,37%
|
|Vincent Darroman (1 élu) Hoenheim plurielle
|314
|6,82%
|
|Participation au scrutin
|Hœnheim
|Taux de participation
|61,80%
|Taux d'abstention
|38,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Nombre de votants
|4 705
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