Résultat municipale 2026 à Hœnheim (67800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hœnheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hœnheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hœnheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent DEBES
Vincent DEBES (30 élus) AGIR ENSEMBLE POUR HOENHEIM 		3 057 82,00%
  • Vincent DEBES
  • Gaby WURTZ
  • Romaric GUSTO
  • Adeline HUGUENY
  • Cyril BENABDALLAH
  • Estelle LUSTIG
  • Claude FABRE
  • Chantal GERLING
  • Jean-Marc ARRIEUDEBAT
  • Hakima KHIF
  • François HAMMES
  • Marion ARNOLD
  • Michel VENTE
  • Evelyne FLORIS
  • Daniel ZUGMEYER
  • Caroline BONAZZA
  • Salim BOULKERARA
  • Nathalie RICHARD
  • Didier MERCK
  • Stéphanie GERMAIN
  • Dzenan HADZIFEJZOVIC
  • Nyoucha MOHAMMADZADEH BABR
  • Dominique LACOUR
  • Lou-Anne CORA
  • Mickaël NURDIN
  • Latifa GHARBI
  • Denis WITTEMANN
  • Véronique ARTH
  • Armand FISCHER
  • Michelina KIEFFER
Joan ZINCK
Joan ZINCK (3 élus) POUR HOENHEIM 		671 18,00%
  • Joan ZINCK
  • Sophie Sara BIENFAISANT
  • Arnaud TOULY
Participation au scrutin Hœnheim
Taux de participation 48,77%
Taux d'abstention 51,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 3 812

Source : ministère de l’Intérieur

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