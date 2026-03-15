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19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à Hœnheim En pleine campagne électorale municipale, Hœnheim est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 11 413 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 655 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 018 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,48%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Hœnheim accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 118 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 13,80%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 340 euros par mois. Hœnheim manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Hœnheim Le parti nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Hœnheim il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 20,64% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 34,84% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 16,47% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Hœnheim comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 26,14% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,60% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 29,50% lors du vote final.

16:58 - La commune de Hœnheim plutôt abstentionniste lors des élections Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Hœnheim, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, l'abstention était montée à 72,81 % au premier round (largement au-dessus des 55,3 % nationaux). C'étaient 2 113 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, la pandémie du Covid ayant frappé de plein fouet la compétition. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections locales demeurent pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les Français se mobilisent particulièrement. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été bornée par une abstention à 25,75 % dans la ville (la participation grimpant à 74,25 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 48,21 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,61 %, contre 55,86 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent former une localité frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Hœnheim il y a deux ans La préférence des électeurs de Hœnheim a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Le choc des Européennes de 2024 à Hœnheim avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (26,14%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 18,09% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Hœnheim accordaient leurs suffrages à Bruno Studer (Majorité présidentielle) avec 31,29% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bruno Studer culminant à 36,65% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Dernière présidentielle à Hœnheim : les résultats à retenir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Hœnheim était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 31,62% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,38%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,16% pour Emmanuel Macron, contre 34,84% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Hœnheim plébiscitaient Bruno Studer (Ensemble !) avec 38,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,96%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Hœnheim comme une place forte du courant central.

12:58 - La municipalité de Hœnheim a globalement maîtrisé sa fiscalité locale Du côté de la fiscalité locale de Hœnheim, la recette fiscale par foyer s'est établie à 665 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 738 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 30,31 % en 2024 (contre 17,14 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 87 000 euros en 2024. Un montant loin des 2,69779 millions d'euros (2 697 790 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,32 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Vincent Debes vainqueur de la dernière élection à Hœnheim Il y a 6 ans, qui avait gagné les élections municipales à Hœnheim ? Unique liste en présence, 'Agir ensemble pour hoenheim' menée par Vincent Debes a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Hœnheim, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette année, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un élément de réponse limpide a déjà été apporté avec la publication des candidatures.