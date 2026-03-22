Résultat de l'élection municipale 2026 à Hœrdt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hœrdt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Hœrdt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Hœrdt.
L'actu des élections municipales 2026 à Hœrdt
11:45 - Un premier constat à Hœrdt avec les résultats du 1er tour
Pour le lancement des municipales à Hœrdt, le vote a vu 66,95 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Mathieu Taesch (Divers droite) qui s'est placé en première position avec 49,56 % des voix. À sa suite, Grégory Ganter a obtenu la seconde place avec 38,86 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Denis Fuchs est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Hœrdt
Le deuxième tour des élections municipales à Hœrdt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Grégory Ganter
Liste Divers
AVEC VOUS, UNIS POUR DEAMIN
|
|
Denis Fuchs
Liste Divers
HOERDT VERTE ET SOLIDAIRE
|
|
Mathieu Taesch
Liste divers droite
Engagés à vos côtés avec Mathieu TAESCH
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hœrdt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu TAESCH (Ballotage) Engagés à vos côtés avec Mathieu TAESCH
|1 177
|49,56%
|Grégory GANTER (Ballotage) AVEC VOUS, UNIS POUR DEAMIN
|923
|38,86%
|Denis FUCHS (Ballotage) HOERDT VERTE ET SOLIDAIRE
|275
|11,58%
|Participation au scrutin
|Hœrdt
|Taux de participation
|66,95%
|Taux d'abstention
|33,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|2 427
Source : ministère de l’Intérieur
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