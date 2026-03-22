Résultat de l'élection municipale 2026 à Hœrdt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Hœrdt

Le deuxième tour des élections municipales à Hœrdt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Grégory Ganter
Grégory Ganter Liste Divers
AVEC VOUS, UNIS POUR DEAMIN
  • Grégory Ganter
  • Nathalie Grathwohl
  • Denis Striegel
  • Florence Noblet
  • Cyrille Offerle
  • Martine Piron
  • Francois Geissler
  • Helene Arndt
  • Emmanuel Dollinger
  • Mélanie Lallemand
  • Rodolphe Wolfhugel
  • Christiane Saemann
  • Arnaud Ottmann
  • Mathilde Klein
  • Philippe Da Costa
  • Aurelie Mischler
  • Jeremy Wurmel
  • Pascale Geib
  • Mathieu Hirsch
  • Catherine Luttmann
  • Emmanuel Kerlen
  • Karine Henrich
  • Jules Dosser
  • Catherine Riehm
  • Jean Cronimus
  • Emmanuelle Eberhardt
  • Daniel Mischler
Denis Fuchs
Denis Fuchs Liste Divers
HOERDT VERTE ET SOLIDAIRE
  • Denis Fuchs
  • Amandine Henckel-Warth
  • Laurent Waeffler
  • Estelle Flatter
  • Franck Horand
  • Sophie Gentner
  • Jean Marie Schmitt
  • Martine Arlen
  • Andreas Kroll
  • Patricia Fischer
  • Stéphane Kuhn
  • Sandrine Nunge
  • Olivier Meunier
  • Nourzan M'Changama
  • Hervé Omphalius
  • Anne Brandt
  • Christian Arnold
  • Johanna Ollivier
  • Jérôme Riedinger
  • Christine Vaillandet
  • Yvonick Hinault
  • Stéphanie Arnold
  • Albert Riedinger
  • Karine Schwinte
  • Christian Erb
  • Alison Gaunt Helm
  • Olivier Friant
Mathieu Taesch
Mathieu Taesch Liste divers droite
Engagés à vos côtés avec Mathieu TAESCH
  • Mathieu Taesch
  • Caroline Maechling
  • Guy Mischler
  • Béatrice Debrie
  • Claude Riedinger
  • Mélanie Grathwohl
  • Olivier Bopp
  • Marie-Claire Enrici
  • Denis Bilger
  • Sylvia Eckert
  • Stéphane Mischler
  • Laetitia Grasser
  • Alain Klein
  • Joanne Riedinger
  • David Riegel
  • Marisa Riedinger
  • Thomas Dauger
  • Véronique Bischoff
  • Patrice Magnus
  • Anne-Hélène Martz
  • Christophe Koehl
  • Maria Ribeiro
  • Eric Guillaume
  • Louisa Batt
  • Jean Junger
  • Cathleen Couzinet-Waeffler
  • Rémy Brenner

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hœrdt

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu TAESCH
Mathieu TAESCH (Ballotage) Engagés à vos côtés avec Mathieu TAESCH 		1 177 49,56%
Grégory GANTER
Grégory GANTER (Ballotage) AVEC VOUS, UNIS POUR DEAMIN 		923 38,86%
Denis FUCHS
Denis FUCHS (Ballotage) HOERDT VERTE ET SOLIDAIRE 		275 11,58%
Participation au scrutin Hœrdt
Taux de participation 66,95%
Taux d'abstention 33,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 427

Source : ministère de l’Intérieur

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