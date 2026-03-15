Résultat municipale 2026 à Hœrdt (67720) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hœrdt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hœrdt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hœrdt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu TAESCH
Mathieu TAESCH Engagés à vos côtés avec Mathieu TAESCH 		1 177 49,56%
Grégory GANTER
Grégory GANTER AVEC VOUS, UNIS POUR DEAMIN 		923 38,86%
Denis FUCHS
Denis FUCHS HOERDT VERTE ET SOLIDAIRE 		275 11,58%
Participation au scrutin Hœrdt
Taux de participation 66,95%
Taux d'abstention 33,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 427

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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