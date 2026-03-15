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19:19 - Comment la composition démographique de Hœrdt façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Hœrdt montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 5,72% et une densité de population de 275 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,84%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2510 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,17%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,90%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Hœrdt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,64% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Hœrdt aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Hœrdt en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 27,85% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,14% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 15,13% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN sécurisait 34,62% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 37,92% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 40,57% pour le RN. Il terminera avec 43,49% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 30,03 % de participation à Hœrdt L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Hœrdt constituera l'un des pivots de cette municipale 2026. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 69,97 % pour le premier tour des élections il y a six ans (au-dessus de la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 touchait le pays. Rappelons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 21,84 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,97 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,45 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,46 %. Avec du recul, la ville se révèle in fine comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment a voté Hœrdt lors des dernières élections ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Hœrdt soutenaient en priorité Marc Wolff (Rassemblement National) avec 40,57% au premier tour. C'est néanmoins Vincent Thiebaut (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,51% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les citoyens de Hœrdt avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,92% des inscrits. Le panorama politique de Hœrdt a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone de sensibilité politique modérée, elle s'est affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Hœrdt il y a 4 ans ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Hœrdt plaçait Emmanuel Macron devant avec 34,46% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 27,85%. Lors de la finale de l'élection à Hœrdt, les électeurs accordaient 59,86% pour Emmanuel Macron, contre 40,14% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Hœrdt portaient leur choix sur Denis Riedinger (UDI) avec 46,69% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Vincent Thiebaut (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 65,38% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Hœrdt comme une zone de sensibilité politique modérée.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres de Hœrdt À Hœrdt, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 769 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 501 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à un peu moins de 19,08 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 20 200 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 707 380 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 12,31 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Hœrdt L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Hœrdt est particulièrement éclairante. Unique liste en présence, 'Hoerdt au coeur' a naturellement recueilli 967 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Hœrdt, cet équilibre pèsera irrémédiablement. À l'occasion de ces nouvelles élections municipales, l'enjeu sera de voir si une réelle opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. Un élément de réponse assez parlant a déjà été donné avec la publication des candidatures.