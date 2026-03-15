En direct

19:20 - Le poids démographique et économique d'Hombleux aux élections municipales Dans la commune d'Hombleux, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,69%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (83,01%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,60%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 560 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,30%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,81%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Hombleux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,11% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs d'Hombleux ? Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Hombleux il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 48,35% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 69,76% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 38,48% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 61,84% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 56,07% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 58,94% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Yaël Menache.

16:58 - Quels niveaux de participation à Hombleux aux dernières élections ? Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Hombleux, l'abstention touchait 29,05 % des inscrits, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors que le coronavirus pesait sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 24,39 % dans la ville (participation de 75,61 %). Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 55,02 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,58 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 51,47 %. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Hombleux comme une localité où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de cette municipale à Hombleux, cette réalité jouera en tout cas un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote d'Hombleux nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Yaël Menache (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Hombleux suite à la dissolution en 2024 avec 58,94%. Alice Berger (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 17,15%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Les élections européennes quelques semaines plus tôt à Hombleux avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,07%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 6,80% des voix. .

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Hombleux ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Hombleux plébiscitaient Yael Menache (RN) avec 38,48% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,84%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Hombleux choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 48,35% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 15,70%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,76% pour Marine Le Pen, contre 30,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Hombleux une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Hombleux Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Hombleux, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,28 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 6 290 €. Une somme bien en-dessous des 141 610 € perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Hombleux est passé à environ 36,91 % en 2024 (contre 11,42 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Hombleux a atteint environ 542 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 425 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur la triangulaire des élections de 2020 à Hombleux Dans la commune d'Hombleux, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore façonnées par l'issue des dernières municipales en date. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Eric Lefebvre a fait la course en tête en totalisant 258 voix (43,07%). À ses trousses, Fabrice Frison a capté 230 voix (38,39%). Avec une marge aussi ténue, la clôture du 2ème tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eric Lefebvre l'a finalement emporté avec 269 bulletins (47,11%), face à Fabrice Frison s'adjugeant 40,28% des électeurs et Benoît Dupré réunissant 72 voix (12,60%). La dynamique s’est progressivement clarifiée jusqu’à donner une large victoire marquée par un écart significatif. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 11 voix supplémentaires entre les deux tours.