Résultat municipale 2026 à Hombleux (80400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hombleux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hombleux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hombleux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LEFEBVRE
Eric LEFEBVRE (15 élus) CONTINUONS A AGIR ENSEMBLE POUR HOMBLEUX 		314 50,32%
  • Eric LEFEBVRE
  • Murielle BROHON
  • Noam RAMBOUR
  • Justine POLIN
  • Benoît DUPRÉ
  • Vanessa LEPELTIER-FAVEREAUX
  • Pierre VOISIN
  • Nathalie VIENNE
  • Jean-Guy RENARD
  • Marie-Line BEDNARSKI
  • Cyril DEVANNEAUX
  • Julie VATIN
  • Silvio ZANELLATO
  • Manon LOEUILLET
  • Bernard BARVIAU
Carole DUMONT
Carole DUMONT (4 élus) " Hombleux : un nouvel espoir " 		310 49,68%
  • Carole DUMONT
  • Fabrice FRISON
  • Sylvie LORIDANT
  • Jean VARLOT
Participation au scrutin Hombleux
Taux de participation 71,08%
Taux d'abstention 28,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 649

Source : ministère de l’Intérieur

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