Résultat municipale 2026 à Homblières (02720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Homblières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Homblières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Homblières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francine GOMEL
Francine GOMEL (13 élus) Unis pour l'avenir d'Homblières 		512 68,63%
  • Francine GOMEL
  • Michel HERBIN
  • Elisabeth BOUILLARD
  • Basile THEVENIN
  • Carole BARTECHEKY
  • Michel DUBOIS
  • Valèrie VILLAIN
  • Guillaume HENON
  • Maïté MAJCHRZAK
  • Jean-Marie ROBBE
  • Hélène POIX
  • Aurélien MAHIEUX
  • Iréna AUBARD
Nathalie TAINE
Nathalie TAINE (2 élus) Nouvel élan pour Homblières 		234 31,37%
  • Nathalie TAINE
  • Dominique MOINE
Participation au scrutin Homblières
Taux de participation 65,86%
Taux d'abstention 34,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 764

Source : ministère de l’Intérieur

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