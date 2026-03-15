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19:16 - Homblières et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire d'Homblières, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 688 logements pour 1 425 habitants, la densité de la commune est de 100 hab par km². Ses 82 entreprises attestent une économie favorable. Dans le bourg, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,46% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,48% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,29% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 265,82 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Homblières, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs d'Homblières ? Le parti à la flamme était absent lors de la dernière campagne municipale à Homblières il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 35,03% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 31,15% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 40,82% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 49,59% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,89% pour le RN. Il finira avec 48,56% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 42,44 % d'abstention à Homblières En 2020, la participation à Homblières était évaluée à 57,56 % au premier tour (un score notable), représentant 651 votants alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Avec les présidentielles, les élections municipales sont en effet le scrutin où les Français votent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 78,80 % de participation dans la ville (contre une abstention à 21,20 %). La mobilisation atteignait quant à elle 53,85 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,12 %, contre seulement 51,92 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement attachée au vote. En ce jour de municipales 2026 à Homblières, cette réalité sera en conséquence décortiquée.

15:59 - Comment Homblières a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La situation politique d'Homblières a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des élections européennes, le podium à Homblières s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,59%), devançant Valérie Hayer (11,20%) et Raphaël Glucksmann (11,04%). Philippe Torre (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Homblières après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 46,89%. Julien Dive (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 39,93%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Julien Dive (Les Républicains), avec 51,44%.

14:57 - Homblières affichait un paysage particulier lors des dernières élections Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Homblières portaient leur choix sur Julien Dive (LR) avec 35,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,18%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Homblières privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (35,03%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 24,04%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,21% pour Marine Le Pen, contre 44,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Homblières comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Homblières ? À Homblières, en termes de fiscalité locale, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est élevé à environ 785 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 482 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 52,15 % en 2024 (contre 20,43 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne en France, qui s'établit à environ 40 %. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 9 300 euros en 2024. Une somme loin des 168 500 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 13,25 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Homblières La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Homblières s'avère riche d'enseignements. Lors de la première manche électorale à l'époque, Francine Gomel a surclassé la concurrence en totalisant 398 bulletins (62,97%). Juste derrière, Régis Carette a capté 234 bulletins valides (37,02%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Francine Gomel a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Homblières, cet équilibre pose les bases. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.