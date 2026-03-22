Résultat municipale 2026 à Honfleur (14600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Honfleur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Honfleur, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Honfleur [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas PUBREUIL (22 élus) HONFLEUR, L'ART DE VIVRE ENSEMBLE
|1 593
|52,45%
|
|Christophe PERRAULT (7 élus) HONFLEUR PAR SES HABITANTS
|1 444
|47,55%
|
|Participation au scrutin
|Honfleur
|Taux de participation
|52,82%
|Taux d'abstention
|47,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|3 132
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Honfleur - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas PUBREUIL (Ballotage) HONFLEUR, L'ART DE VIVRE ENSEMBLE
|1 461
|47,62%
|Christophe PERRAULT (Ballotage) HONFLEUR PAR SES HABITANTS
|731
|23,83%
|Pascal AMBOS (Ballotage) SOLIDARITÉ ET TRANSPARENCE
|669
|21,81%
|Djessy LEMYRE Honfleur au coeur
|207
|6,75%
|Participation au scrutin
|Honfleur
|Taux de participation
|52,91%
|Taux d'abstention
|47,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|3 136
Election municipale 2026 à Honfleur [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Honfleur sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Honfleur.
L'actu des élections municipales 2026 à Honfleur
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Honfleur
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Honfleur, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,90%). Chantal Henry (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à Honfleur après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 36,06%. Christophe Blanchet (Ensemble !) était à la deuxième place avec 29,69%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Christophe Blanchet (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 56,39%. Le contexte politique de Honfleur a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.
15:57 - Élections municipales 2020 : la victoire de Michel Lamarre à Honfleur
Les résultats des précédentes municipales à Honfleur ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Michel Lamarre (Divers) a devancé tous ses adversaires en obtenant 1 453 soutiens (73,01%). Deuxième, François Saudin (Divers) a engrangé 537 voix (26,98%). Cette victoire au premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Honfleur, ce décor pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui est encore en lice à Honfleur pour la finale de la municipale ?
La bataille électorale a donc une suite ce dimanche, avec Christophe Perrault et Nicolas Pubreuil, d'après les candidatures au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Pascal Ambos n'est plus en lice dans ce second tour. Les 5 bureaux de vote de la ville de Honfleur sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux votants de se prononcer.
11:59 - Qui est en tête à Honfleur avant le 2e tour de ces municipales ?
Pour le premier tour des élections municipales à Honfleur, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a vu 52,91 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Nicolas Pubreuil (Divers centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 47,62 % des suffrages exprimés. Ensuite, Christophe Perrault a obtenu la seconde place avec 23,83 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, avec 21,81 %, Pascal Ambos, étiqueté Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Djessy Lemyre, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 6,75 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
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