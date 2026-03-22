Résultat municipale 2026 à Honfleur (14600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Honfleur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Honfleur, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Honfleur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PUBREUIL
Nicolas PUBREUIL (22 élus) HONFLEUR, L'ART DE VIVRE ENSEMBLE 		1 593 52,45%
  • Nicolas PUBREUIL
  • Valérie CEREUIL
  • Christophe BUISSON
  • Catherine PONS
  • Erwan LE FLOCH
  • Bénédicte DUHAMEL
  • Thomas MARTIN
  • Marlène FAUVEL
  • Frédéric LEFEBVRE
  • Véronique LAQUERRE
  • Sylvain NAVIAUX
  • Stéphanie PEROU
  • Nourdine BARQI
  • Mélanie LECHEVALIER
  • Julien ANGER
  • Natacha ROUELLE
  • David PORTERIE
  • Vanessa PETIT
  • Alexis LANGIN
  • Delphine THOMAS
  • Sébastien LENOBLE
  • Clarisse PILLIÉ
Christophe PERRAULT
Christophe PERRAULT (7 élus) HONFLEUR PAR SES HABITANTS 		1 444 47,55%
  • Christophe PERRAULT
  • Barbara BICZYK
  • Sébastien PERRIN
  • Marianne DOUTRIAUX
  • Pascal AMBOS
  • Mariette VINAS
  • Joël COULOMBEL
Participation au scrutin Honfleur
Taux de participation 52,82%
Taux d'abstention 47,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 3 132

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Honfleur - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PUBREUIL
Nicolas PUBREUIL (Ballotage) HONFLEUR, L'ART DE VIVRE ENSEMBLE 		1 461 47,62%
Christophe PERRAULT
Christophe PERRAULT (Ballotage) HONFLEUR PAR SES HABITANTS 		731 23,83%
Pascal AMBOS
Pascal AMBOS (Ballotage) SOLIDARITÉ ET TRANSPARENCE 		669 21,81%
Djessy LEMYRE
Djessy LEMYRE Honfleur au coeur 		207 6,75%
Participation au scrutin Honfleur
Taux de participation 52,91%
Taux d'abstention 47,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 136

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