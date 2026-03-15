Résultat municipale 2026 à Honfleur (14600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Honfleur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Honfleur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Honfleur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PUBREUIL
Nicolas PUBREUIL HONFLEUR, L'ART DE VIVRE ENSEMBLE 		1 461 47,62%
Christophe PERRAULT
Christophe PERRAULT HONFLEUR PAR SES HABITANTS 		731 23,83%
Pascal AMBOS
Pascal AMBOS SOLIDARITÉ ET TRANSPARENCE 		669 21,81%
Djessy LEMYRE
Djessy LEMYRE Honfleur au coeur 		207 6,75%
Participation au scrutin Honfleur
Taux de participation 52,91%
Taux d'abstention 47,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 136

Source : ministère de l’Intérieur

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