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19:16 - Honfleur aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Honfleur peut-elle influencer les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 494 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,00%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 296 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3493 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (22,69%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,07%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,90%, comme à Honfleur, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Le RN à Honfleur : quelle place aux municipales ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Honfleur en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,82% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 45,36% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 18,87% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Honfleur comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,90% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,06% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 43,61% lors du vote final.

16:58 - Honfleur : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche à Honfleur, le premier round du scrutin municipal avait vu 37,42 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. 2 056 votants s'étaient alors manifestés alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part largement mobilisé, avec 69,21 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 30,79 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 45,84 % des électeurs (soit environ 2 623 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 60,18 %, bien au-delà des 40,72 % enregistrés en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité en retrait des urnes par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élections municipales à Honfleur, cette particularité sera en tout cas suivie à la loupe.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Honfleur a-t-elle voté ? Le panorama politique de Honfleur a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors des européennes, le podium à Honfleur s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,90%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (17,32%) et Raphaël Glucksmann (12,99%). Chantal Henry (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Honfleur près d'un mois plus tard avec 36,06%. Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 29,69%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Christophe Blanchet (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 56,39%.

14:57 - Les électeurs de Honfleur avaient clairement opté pour le centre-droit il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Honfleur plaçait Emmanuel Macron devant avec 29,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 26,82%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,64% pour Emmanuel Macron, contre 45,36% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Honfleur accordaient leurs suffrages à Christophe Blanchet (Ensemble !) avec 30,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,69% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Honfleur : les impôts s'invitent dans la campagne Avec la montée des prélèvements locaux à Honfleur, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 16,94 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 903 750 €, en net recul par rapport aux 2,45648 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Honfleur s'est établi à 46,63 % en 2024 (contre 24,53 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Honfleur a représenté 1 905 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 365 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match des élections à Honfleur n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Honfleur ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Lamarre (Divers) a coiffé ses concurrents au poteau avec 1 453 bulletins (73,01%). À sa poursuite, François Saudin (Divers) a rassemblé 537 voix (26,98%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Honfleur, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.