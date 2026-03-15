Résultat municipale 2026 à Hornoy-le-Bourg (80640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hornoy-le-Bourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hornoy-le-Bourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hornoy-le-Bourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard DOINEL
Richard DOINEL (16 élus) Ensemble pour l'avenir d'Hornoy le Bourg 		629 67,71%
  • Richard DOINEL
  • Florence SACLEUX
  • Gérard LEFEVRE
  • Elise CARPENTIER
  • Mickaël MAILLOT
  • Véronique DU PASSAGE
  • Antoine VAN DE MOORTELE
  • Magali DUBOIS
  • Dominique BONNEROY
  • Maryvonne LESTERLIN
  • Maxime FOURÉ
  • Pauline SERET
  • Claude LEBRUN
  • Sophie LAPOSTOLLE
  • Gérard FOURÉ
  • Ophélie HODENCQ
James FROIDURE
James FROIDURE (3 élus) Continuons à bien vivre à HORNOY LE BOURG 		300 32,29%
  • James FROIDURE
  • Patricia VERHAEGHE
  • Alain ROUX
Participation au scrutin Hornoy-le-Bourg
Taux de participation 73,36%
Taux d'abstention 26,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 961

Source : ministère de l’Intérieur

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