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19:20 - Le poids démographique et économique de Hornoy-le-Bourg aux municipales Dans les rues de Hornoy-le-Bourg, les élections s'achèvent. Dotée de 850 logements pour 1 641 habitants, la densité de la ville est de 32 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 79 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 987 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (72,82%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,17% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,06% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3,91 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Hornoy-le-Bourg contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Hornoy-le-Bourg Le mouvement lepéniste n'était pas représenté pour la dernière municipale à Hornoy-le-Bourg il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 37,57% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,68% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 32,12% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 54,77% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,35% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 52,87% pour le parti à la flamme. Ce dernier finira en tête avec 62,60% lors du vote final, et un siège remporté par Jean-Philippe Tanguy.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Hornoy-le-Bourg au crible En ce jour d'élection municipale à Hornoy-le-Bourg, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 33,20 % des électeurs, une participation locale remarquable alors que l'événement avait été maintenu en pleine pandémie de Covid. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 23,95 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 46,87 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,33 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Hornoy-le-Bourg comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Hornoy-le-Bourg a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Hornoy-le-Bourg suite à la dissolution en 2024 avec 52,87%. Anthony Gest (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 17,09%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Philippe Tanguy culminant à 62,60% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes avant la dissolution à Hornoy-le-Bourg avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,35%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 14,53% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Hornoy-le-Bourg s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Hornoy-le-Bourg ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Hornoy-le-Bourg s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Hornoy-le-Bourg choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,57% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 27,64%. Le second tour validait ensuite ce premier round en donnant 54,68% pour Marine Le Pen, contre 45,32% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Hornoy-le-Bourg soutenaient en priorité Jean-Philippe Tanguy (RN) avec 32,12% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,77%.

12:58 - La fiscalité locale à Hornoy-le-Bourg, un enjeu de campagne ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Hornoy-le-Bourg, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,15 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 14 400 euros la même année. Une somme loin des 186 010 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Hornoy-le-Bourg est passé à un peu moins de 35,43 % en 2024 (contre 9,89 % en 2020). Cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Hornoy-le-Bourg s'est établi à 540 € en 2024 contre 376 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Hornoy-le-Bourg Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a 6 ans à Hornoy-le-Bourg ? À l'occasion du premier vote à l'époque, James Froidure a décroché la pole position en rassemblant 51,57% des suffrages. À sa poursuite, Richard Doinel a obtenu 48,42% des votes. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Hornoy-le-Bourg, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.