Résultat municipale 2026 à Hornoy-le-Bourg (80640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Hornoy-le-Bourg - Tour 1
- Election municipale 2026 à Hornoy-le-Bourg [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Hornoy-le-Bourg
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hornoy-le-Bourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hornoy-le-Bourg, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hornoy-le-Bourg [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard DOINEL (16 élus) Ensemble pour l'avenir d'Hornoy le Bourg
|629
|67,71%
|
|James FROIDURE (3 élus) Continuons à bien vivre à HORNOY LE BOURG
|300
|32,29%
|
|Participation au scrutin
|Hornoy-le-Bourg
|Taux de participation
|73,36%
|Taux d'abstention
|26,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Nombre de votants
|961
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Hornoy-le-Bourg [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Hornoy-le-Bourg en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Hornoy-le-Bourg
19:20 - Le poids démographique et économique de Hornoy-le-Bourg aux municipales
Dans les rues de Hornoy-le-Bourg, les élections s'achèvent. Dotée de 850 logements pour 1 641 habitants, la densité de la ville est de 32 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 79 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 987 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (72,82%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,17% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,06% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3,91 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Hornoy-le-Bourg contribue à construire l'avenir de l'Hexagone.
17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Hornoy-le-Bourg
Le mouvement lepéniste n'était pas représenté pour la dernière municipale à Hornoy-le-Bourg il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 37,57% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,68% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 32,12% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 54,77% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,35% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 52,87% pour le parti à la flamme. Ce dernier finira en tête avec 62,60% lors du vote final, et un siège remporté par Jean-Philippe Tanguy.
16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Hornoy-le-Bourg au crible
En ce jour d'élection municipale à Hornoy-le-Bourg, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 33,20 % des électeurs, une participation locale remarquable alors que l'événement avait été maintenu en pleine pandémie de Covid. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 23,95 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 46,87 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,33 %. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Hornoy-le-Bourg comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France.
15:59 - Comment Hornoy-le-Bourg a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Hornoy-le-Bourg suite à la dissolution en 2024 avec 52,87%. Anthony Gest (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 17,09%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Philippe Tanguy culminant à 62,60% des suffrages exprimés dans la localité. Les élections européennes avant la dissolution à Hornoy-le-Bourg avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,35%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 14,53% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Hornoy-le-Bourg s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste.
14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Hornoy-le-Bourg ?
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Hornoy-le-Bourg s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Hornoy-le-Bourg choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,57% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 27,64%. Le second tour validait ensuite ce premier round en donnant 54,68% pour Marine Le Pen, contre 45,32% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Hornoy-le-Bourg soutenaient en priorité Jean-Philippe Tanguy (RN) avec 32,12% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,77%.
12:58 - La fiscalité locale à Hornoy-le-Bourg, un enjeu de campagne ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Hornoy-le-Bourg, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,15 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 14 400 euros la même année. Une somme loin des 186 010 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Hornoy-le-Bourg est passé à un peu moins de 35,43 % en 2024 (contre 9,89 % en 2020). Cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Hornoy-le-Bourg s'est établi à 540 € en 2024 contre 376 euros en début de mandat.
11:59 - Les résultats des dernières élections à Hornoy-le-Bourg
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a 6 ans à Hornoy-le-Bourg ? À l'occasion du premier vote à l'époque, James Froidure a décroché la pole position en rassemblant 51,57% des suffrages. À sa poursuite, Richard Doinel a obtenu 48,42% des votes. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Hornoy-le-Bourg, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Hornoy-le-Bourg
Au cours des élections municipales, les nouveaux maires vont être désignés lors d'un scrutin identique pour toutes les communes. Autrement dit, ce 15 mars 2026, les électeurs de Hornoy-le-Bourg doivent se décider parmi les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette fois, les électeurs des communes de moins de mille habitants ne peuvent plus avoir recours au panachage. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Hornoy-le-Bourg est en ligne plus bas dans cette page. Pour faire leur devoir électoral, les votants de la localité seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Hornoy-le-Bourg. La diffusion des résultats du premier tour à Hornoy-le-Bourg débutera ici dès 20 h.
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