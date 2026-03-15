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19:17 - Hostun : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Hostun comme dans toute la France. Avec une population de 1 048 habitants répartis dans 517 logements, ce village présente une densité de 57 habitants par km². Ses 78 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 45,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 562,01 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, Hostun incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - La montée du vote RN RN à Hostun avant les élections de 2026 Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Hostun en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 28,13% des voix lors du premier passage aux urnes, puis serrait de près Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,09% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 21,26% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Hostun comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,91% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,65% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 41,22% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Thibaut Monnier.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Hostun avant 2026 L'adhésion au scrutin d'Hostun constituera ce soir une clé pour ces municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 55,07 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale. 402 votants s'étaient alors manifestés, la pandémie du Covid ayant lourdement pesé sur le vote. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français se mobilisent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 82,88 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 50,65 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,19 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 60,15 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Hostun il y a deux ans La préférence des électeurs d'Hostun a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,91%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thibaut Monnier (Rassemblement National) en pole position avec 37,65% au premier tour, devant Isabelle Pagani (Union de la gauche) avec 25,04%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thibaut Monnier culminant à 41,22% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Quels furent les résultats locaux d'Hostun lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Hostun se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Hostun était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 28,13% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,23%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,91% pour Emmanuel Macron, contre 49,09% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Hostun accordaient leurs suffrages à Pierre Jouvet (Nupes) avec 33,60% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,38% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à Hostun : quel impact sur les élections municipales Du côté de la fiscalité d'Hostun, la facture moyenne versée par ménage imposable a atteint 604 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 508 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 29,71 % en 2024 (contre 10,70 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 13 330 € en 2024. Une somme loin des quelque 135 900 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 10,70 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Hostun À Hostun, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Rappelons que les votants avaient la liberté de choisir plusieurs candidats à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste. 15 conseillers ont été élus au premier tour. Roger Charvin a obtenu une victoire avec 346 suffrages (86,71%). En deuxième position, Benoît Villard a capté 339 suffrages en sa faveur (84,96%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. À l'occasion des élections municipales 2026 à Hostun, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local si singulier. À la suite d' une refonte du mode d'élection, il faut cependant noter que l'élection par listes paritaires s'est généralisée dans toute la France, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant dorénavant les candidatures individuelles.