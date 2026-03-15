Résultat municipale 2026 à Hostun (26730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hostun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hostun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hostun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno VITTE
Bruno VITTE (13 élus) CAP SUR HOSTUN 		418 65,93%
  • Bruno VITTE
  • Delphine GICQUEL
  • Erick QUITTANÇON
  • Christiane BELLE
  • Patrice BERTRAND
  • Monique DA COSTA
  • Rémi LAPASSAT
  • Fanny LOISEAU
  • Fabrice HILAIRE
  • Christine FABRE
  • Arnaud LAVENDOMNE
  • Emilie GARCIA
  • Benoît VILLARD
Véronique ORARD
Véronique ORARD (2 élus) Cœur d'Hostun 		216 34,07%
  • Véronique ORARD
  • Jérome ZECCHIN
Participation au scrutin Hostun
Taux de participation 75,94%
Taux d'abstention 24,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Nombre de votants 647

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Hostun