Résultat municipale 2026 à Houdain (62150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Houdain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Houdain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Houdain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steven THIRY
Steven THIRY (23 élus) UN NOUVEL ELAN POUR HOUDAIN 		1 860 57,39%
  • Steven THIRY
  • Bérengère CRESPEL
  • Jurgen MAHAUT
  • Marine MAERTEN
  • Dylan LAURENT
  • Godeleine DICKES
  • Olivier CHANRION
  • Amélie TILLOY
  • Christian JUNGE
  • Aurélie SEURON
  • Julien FORGEZ
  • Angelique PETITJEAN
  • Loic BRIL
  • Sylvie LECOCQ
  • Steve LAFARGUE
  • Isabelle DETRES
  • Pierre-Edouard CONFRERE
  • Sophie RENUCCI
  • Sébastien HAUGHTON
  • Amélie BRUNDU
  • Laurent NOWACZYK
  • Mélanie LEFEBVRE
  • Jean-Cyrille LEGRAND
Isabelle RUCKEBUSCH
Isabelle RUCKEBUSCH (4 élus) POUR HOUDAIN TOUJOURS EN ACTION 		894 27,58%
  • Isabelle RUCKEBUSCH
  • Daniel LEFEBVRE
  • Amelie PRZYBYLA
  • Bernard JOLY
Jean-Paul DELATTRE
Jean-Paul DELATTRE (2 élus) MIEUX VIVRE ENSEMBLE 		487 15,03%
  • Jean-Paul DELATTRE
  • Sonia QUINET
Participation au scrutin Houdain
Taux de participation 66,13%
Taux d'abstention 33,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 3 335

Source : ministère de l’Intérieur

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