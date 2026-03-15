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19:19 - Houdain : démographie et socio-économie impactent les municipales La structure démographique et socio-économique d'Houdain façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des municipales. Avec une densité de population de 1110 habitants/km² et un taux de chômage de 19,53%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (74,90%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 3176 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,16%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,07%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Houdain mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,78% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Houdain Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors des municipales à Houdain en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 45,97% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 64,58% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 52,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 67,62% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 55,04% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 61,00% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Thierry Frappé.

16:58 - Quels niveaux de participation à Houdain aux dernières élections ? Dans le cadre de cette municipale à Houdain, la mobilisation des électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 46,76 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national, l'épidémie de Covid ayant jeté une ombre sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 73,85 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 50,19 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 63,43 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,65 % des inscrits. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Houdain comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - Il y a deux ans, Houdain s'était tournée vers l'extrême droite L'exploration des résultats de 2024 révèle que Houdain s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs d'Houdain avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 55,04% des votes. Les élections législatives à Houdain près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thierry Frappé (Rassemblement National) en pole position avec 61,00% au premier tour, devant Emmanuelle Leveugle (Union de la gauche) avec 16,38%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Dernière présidentielle à Houdain : les résultats à retenir Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Houdain était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 45,97% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,78%. Lors de la finale de l'élection à Houdain, les électeurs accordaient 64,58% pour Marine Le Pen, contre 35,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Houdain accordaient leurs suffrages à Thierry Frappé (RN) avec 52,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,62% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Houdain une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - De quelle manière a évolué la pression fiscale à Houdain ces dernières années ? Sur le plan de la fiscalité locale d'Houdain, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 696 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 666 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 52,00 % en 2024 (contre 28,64 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 54 740 € de recettes en 2024. Un montant loin des 1 399 620 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 20,19 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Houdain Comment s'étaient conclues les élections municipales précédentes à Houdain ? À l'occasion du premier vote, Isabelle Levent-Ruckebusch (Divers gauche) a creusé l'écart en recueillant 814 suffrages (33,80%). À ses trousses, Daniel Dewalle (Divers gauche) a capté 687 suffrages en sa faveur (28,52%). Marc Kopaczyk (Divers gauche) était à la troisième place, rassemblant 15,98% des suffrages. Ce score particulièrement ténu instaurait de nombreuses incertitudes en amont du 2e tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Isabelle Levent-Ruckebusch l'a finalement emporté avec 1 136 voix (44,46%), face à Daniel Dewalle s'adjugeant 40,86% des électeurs et Marc Kopaczyk réunissant 375 bulletins (14,67%). La confrontation a tenu toutes ses promesses avec une élection restée très disputée jusqu'à son dénouement. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Daniel Dewalle a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 357 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.