Résultat municipale 2026 à Houdain-lez-Bavay (59570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Houdain-lez-Bavay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Houdain-lez-Bavay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Houdain-lez-Bavay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas RUTER
Nicolas RUTER (13 élus) TOUJOURS ENSEMBLE POUR HOUDAIN 		297 65,56%
  • Nicolas RUTER
  • Annie MAGNIER
  • Jean Marc DURANT
  • Laurianne SENOCQ
  • Francois THOMAS
  • Camille LOUAKED
  • Jerome DOUCHEZ
  • Aline CATY
  • Alain GABELLE
  • Aurelia DEBRAUWER
  • Guillaume JEHAES
  • Josephine MAUFROY
  • Jean-Batiste CHARTIN
Alain BLAISS
Alain BLAISS (2 élus) Un nouvel élan pour Houdain lez Bavay 		156 34,44%
  • Alain BLAISS
  • Alexandra BOULANGER
Participation au scrutin Houdain-lez-Bavay
Taux de participation 70,70%
Taux d'abstention 29,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 473

Source : ministère de l’Intérieur

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