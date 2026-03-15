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19:19 - Le poids démographique et économique d'Houdain-lez-Bavay aux élections municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Houdain-lez-Bavay comme dans toute la France. Avec une population de 902 habitants répartis dans 407 logements, cette localité présente une densité de 74 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 23 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 472 foyers fiscaux. Dans la localité, 20,18% des résidents sont des enfants, et 27,31% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 35,00% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 43,82% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 790,18 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Houdain-lez-Bavay écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

17:57 - Le RN en posture de force à Houdain-lez-Bavay avant la municipale 2026 Le parti nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Houdain-lez-Bavay il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 36,55% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,78% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 37,04% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN réunissait 52,36% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 45,15% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,31% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.

16:58 - Houdain-lez-Bavay : 44,97 % d'abstention à la dernière élection municipale Six ans avant l'élection de ce dimanche à Houdain-lez-Bavay, le premier tour de l'élection municipale avait vu 55,03 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. 383 votants s'étaient alors mobilisés alors que progressait le Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 460 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 70,02 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 50,81 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,96 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,90 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative. La mobilisation de l'électorat d'Houdain-lez-Bavay sera en tout cas une clé pour ces municipales.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Houdain-lez-Bavay ? Lors des législatives de juin 2024, les votants d'Houdain-lez-Bavay plébiscitaient Sandra Delannoy (Rassemblement National) avec 49,31% au premier tour. La décision des électeurs était d'ailleurs acquise sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (45,15%). .

14:57 - Houdain-lez-Bavay : rappel des résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Houdain-lez-Bavay voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 36,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,09%. Lors de la finale de l'élection à Houdain-lez-Bavay, les électeurs accordaient 54,78% pour Marine Le Pen, contre 45,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Houdain-lez-Bavay soutenaient en priorité Sandra Delannoy (RN) avec 37,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sandra Delannoy virant de nouveau en tête avec 52,36% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Houdain-lez-Bavay se positionne comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Houdain-lez-Bavay Si l'on observe la fiscalité d'Houdain-lez-Bavay, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,13 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 3 100 euros environ, contre quelque 75 900 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Houdain-lez-Bavay atteint désormais un peu plus de 36,32 % en 2024 (contre 15,03 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Houdain-lez-Bavay a atteint environ 478 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 371 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Houdain-lez-Bavay Les résultats des dernières municipales à Houdain-lez-Bavay ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes, offrant aux votants la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Sabrina Francois-Eugene a obtenu une victoire avec 72,17% des soutiens, devançant Aline Caty qui a capté 71,62% des suffrages. Annie Magnier a suivi, réunissant 71,07% des électeurs. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections municipales 2026 à Houdain-lez-Bavay, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration si singulière. À noter que la règle des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.