Résultat de l'élection municipale 2026 à Houilles : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Houilles

Tête de listeListe
Julien Chambon
Julien Chambon Liste d'union au centre
Houilles La Ville que j'aime
  • Julien Chambon
  • Sandrine Martinho
  • Christophe Haudrechy
  • Dalila Giroux
  • Pierre Miquel
  • Janick Odinot
  • Julien Chambert
  • Sylvie Goncalves
  • Sylvère Maga
  • Brigitte Chatellet
  • Hadji Sekkai
  • Elisa Remondi
  • Gilles de Camaret
  • Joyce Kolios
  • Grégoire Lebouc
  • Isabelle Le Lann
  • Clément Battistini
  • Lemia Ben Rahal
  • Florian Mazet
  • Catherine Rouyre Read
  • Raphaël Moncomble
  • Sandra Pagnon
  • Joël Hatet
  • Céline Leclerc
  • Jean-Marc Michaud
  • Martine Bellet Brehaut
  • Charles-Edouard Jamot
  • Corinne Quintel
  • Sylvain Lebrell
  • Anne-Marie Bejan
  • Patrice Billoir
  • Emma Bailly
  • Paul Terefenko
  • Patricia Lallouet Guilard
  • Régis Francheteau
  • Nadia Gilet
  • Loïc Boucher
  • Nathalie Minesi
  • Frédéric Marto
  • Christine Brigand
  • Hervé Mars
Romain Bertrand
Romain Bertrand Liste divers centre
Tous ensemble pour Houilles
  • Romain Bertrand
  • Margarida Duarte
  • Thierry Lambart
  • Jennifer Collet
  • Patrick Cadiou
  • Estelle Bally
  • Jean-Marie Ferrand
  • Jennifer Courtet
  • Christophe Gout
  • Floriane Charlot
  • Constantino Costa
  • Stéphanie Gommé
  • Stéphane Brand
  • Lauryn Zahzouh
  • Charles Hébert
  • Florence Colombani
  • Christophe Preveaux
  • Emilie Pillon
  • Adam Rauner
  • Isabelle Pellaumail
  • José Ribeiro
  • Céline Junius
  • Jean-Claude Payard
  • Charlotte Ba
  • Christophe Cabrol
  • Agnès Sinacola
  • Patrick Carmier
  • Valérie Hervochon
  • Frederic Boulila
  • Sylvie Martins
  • Nicolas Rodrigues
  • Marine Pieraggi
  • Jean-Daniel Masson
  • Sandrine Secci
  • Roméo Khazem-Colonna
  • Frédy Bailly
  • David Bally
  • Laurence Deswarte
  • Mathieu Lenoir
  • Anne-Marie Milliard
  • Alexandre Fontana
Monika Belala
Monika Belala Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A HOUILLES
  • Monika Belala
  • Matthieu Schmidt
  • Nathalie Rustin
  • Guillaume Leguay
  • Hella Ben Youssef
  • Mathieu Villard
  • Sana Mahjoub
  • Jean-Paul Chérimont
  • Marguerite Le Page
  • Alexandre Longelin
  • Marie-Chantal Dupla
  • François-Xavier Perrault
  • Annick Thibaud
  • Pierric Louessard
  • Célia Garri
  • Éric Bardin
  • Jocelyne Parent
  • Franck Gueneau
  • Sylvia Aubertin
  • Liamine Chennoufi
  • Nathalie Madeira-Caiado
  • Claude Boivin
  • Claire Schmidt
  • Joseph Vallot
  • Florence Bihet-Lablanche
  • Saïd Mechat
  • Martine Jospin
  • Bruno Verite
  • Véronique Gruau
  • Frédéric Girard
  • Michèle Bigot
  • Jean-Pierre Poux
  • Jocelyne Forget
  • Jean-Pierre Bouillot
  • Muriel Latapie
  • Patrick Champion
  • Martine Desquenes
  • Jean-Marc Rosenfeld
  • Dominique Bonnot
Jean-François Mourtoux
Jean-François Mourtoux Liste d'union des droites pour la République
oxygène pour Houilles
  • Jean-François Mourtoux
  • Patricia Cazier
  • Bruno Comby
  • Laurence Foulet
  • Nathan Jean Toussaint
  • Nathalie Machuca
  • Adrien Leroux
  • Rachel Castin
  • Nader Rabahieh
  • Florence de la Herverie
  • Benjamin Rocha
  • Corinne Chabillan
  • Didier Palix
  • Colette Van Der Walt
  • Benoit Thoprieux
  • Laurence Mades
  • Kévin Santerre
  • Francine Deconinck
  • Pascal Paraire
  • Eliane Della Chiara
  • Michel Durand
  • Chantal Olazec-Lansard
  • David Cazier
  • Emilie Speybroeck
  • Mickaël Brami
  • Gabriela Joly
  • Rémi Spalikowski
  • Anne Reis Da Conceicao
  • Enzo Sousa
  • Nelly Pattier
  • Bernard Malzieu
  • Thérèse Guiho
  • Patrice Gregoire
  • Isabelle Androuet
  • Adam Labied
  • Clara Rocha
  • Michel Raffard
  • Catherine Alary
  • Hadrien Cazier
  • Floriane Grégoire
  • Olivier Guillossou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Chambon
Julien Chambon (29 élus) Houilles la ville que j'aime 		4 472 46,65%
  • Julien Chambon
  • Florence Dufour
  • Christophe Héraud
  • Elsa Simonin
  • Nicolas Lemettre
  • Céline Prim
  • Christophe Haudrechy
  • Sandrine Martinho
  • Sylvere Maga
  • Ewa Labus
  • Pierre Miquel
  • Christelle Delicourt
  • Hadji Sekkai
  • Gaëlle Broutin
  • Cédric Beaucoueste
  • Marina Collet
  • Clément Battistini
  • Christine Herrebrecht
  • Julien Chambert
  • Claire Mainsant
  • Sébastien Simonin
  • Catherine Dubois-Loya
  • Benoit Paris
  • Léa Zafrani
  • Gilles De Camaret
  • Isabelle Le Lann Constans
  • Fabio Batista
  • Saara Gouar
  • Tarik Kharouni
Alexandre Joly
Alexandre Joly (7 élus) Id commune 		3 590 37,45%
  • Alexandre Joly
  • Fleur Rusterholtz
  • Patrick Cadiou
  • Emmanuelle Levet
  • Grégory Leclerc
  • Christine Privat
  • Jean-François Sirot
Olivier Mégret
Olivier Mégret (3 élus) Alternative citoyenne ecologique et solidaire aces 		1 524 15,89%
  • Olivier Mégret
  • Monika Belala
  • Jean Pierre Bastide
Participation au scrutin Houilles
Taux de participation 44,62%
Taux d'abstention 55,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 715

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Chambon
Julien Chambon Houilles la ville que j'aime 		3 621 40,26%
Alexandre Joly
Alexandre Joly Id commune 		3 305 36,75%
Olivier Mégret
Olivier Mégret Alternative citoyenne ecologique et solidaire aces 		2 067 22,98%
Participation au scrutin Houilles
Taux de participation 42,14%
Taux d'abstention 57,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 157

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Joly
Alexandre Joly (33 élus) Id commune 		7 107 66,38%
  • Alexandre Joly
  • Fleur Rusterholtz
  • Bernard Duclos
  • Laurence Mades
  • Patrick Cadiou
  • Ingrid Cavret
  • Grégory Leclerc
  • Paule Dang
  • Christophe Gout
  • Marie-Michèle Hamon
  • Jean-François Sirot
  • Stéphanie Gomme
  • Alain Moyon
  • Alexandrine Ferrand
  • François Heurtel
  • Anne-Sophie Jacques
  • Jean-Pierre Garnier
  • Anne-Sophie Gouthier
  • Jean-François Mourtoux
  • Bertille Hurard
  • Cédric Collet
  • Marie-France Breguet
  • Jacques Grimont
  • Chantal Dufaux
  • Jean-Patrick Wuertz
  • Monique Dufourny
  • Romain Bertrand
  • Frédy Bailly
  • Julien Vialar
  • Laurence Lamblin
  • Romuald Ruiz
  • Martine Nave Cunha
  • André Saudemont
Florian Boheme
Florian Boheme (6 élus) Houilles ensemble 		3 599 33,61%
  • Florian Boheme
  • Monika Belala
  • Janick Giroux
  • Aude Herrard
  • Henri Wodka
  • Eliane Bosselard
Participation au scrutin Houilles
Taux de participation 52,77%
Taux d'abstention 47,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,98%
Nombre de votants 11 267

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Joly
Alexandre Joly Id commune 		5 185 43,68%
Florian Boheme
Florian Boheme Houilles ensemble 		2 235 18,83%
André Roulleaux Dugage
André Roulleaux Dugage Iddeo - initiatives democrates - devellopement orvillois 		1 179 9,93%
Mathilde Androuet
Mathilde Androuet Houilles bleu marine 		1 117 9,41%
Bruno Comby
Bruno Comby Pour et avec les ovillois 		955 8,04%
Claude Boivin
Claude Boivin Virages 2014 pour une ville resolument a gauche ecologique et solidaire 		808 6,80%
Jean-Pierre Bastide
Jean-Pierre Bastide Vivre mieux a houilles 		389 3,27%
Participation au scrutin Houilles
Taux de participation 56,54%
Taux d'abstention 43,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 12 072

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