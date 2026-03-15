Résultat de l'élection municipale 2026 à Houilles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Houilles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Houilles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Houilles.
L'actu des élections municipales 2026 à Houilles
13:10 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Houilles
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Houilles s'avère riche d'enseignements. Lors de la première manche de ce scrutin, Julien Chambon (Divers centre) a distancé ses rivaux en recueillant 3 621 bulletins (40,26%). À sa poursuite, Alexandre Joly (Divers centre) a rassemblé 3 305 voix (36,75%). Le faible gap entre les candidats en tête instaurait un 2ème tour indécis. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Julien Chambon l'a finalement emporté avec 4 472 suffrages (46,65%), face à Alexandre Joly avec 37,45% des votants et Olivier Mégret avec 1 524 votants (15,89%). En revanche, cette seconde manche a débouché sur une large avance et un succès sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 851 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Houilles : horaires des bureaux de vote
Les élections municipales offrent la possibilité aux électeurs d'Houilles de réagir sur les défis qui concernent leur ville. À titre de rappel, Julien Chambon (Divers centre) a gagné la mairie au second tour en 2020. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Houilles. Il convient de noter que les 16 bureaux de vote de l'agglomération d'Houilles ferment à 20 heures pour le dépouillement. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections municipales à Houilles dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Houilles
|Tête de listeListe
|
Julien Chambon
Liste d'union au centre
Houilles La Ville que j'aime
|
|
Romain Bertrand
Liste divers centre
Tous ensemble pour Houilles
|
|
Monika Belala
Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A HOUILLES
|
|
Jean-François Mourtoux
Liste d'union des droites pour la République
oxygène pour Houilles
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Chambon (29 élus) Houilles la ville que j'aime
|4 472
|46,65%
|
|Alexandre Joly (7 élus) Id commune
|3 590
|37,45%
|
|Olivier Mégret (3 élus) Alternative citoyenne ecologique et solidaire aces
|1 524
|15,89%
|
|Participation au scrutin
|Houilles
|Taux de participation
|44,62%
|Taux d'abstention
|55,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 715
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Chambon Houilles la ville que j'aime
|3 621
|40,26%
|Alexandre Joly Id commune
|3 305
|36,75%
|Olivier Mégret Alternative citoyenne ecologique et solidaire aces
|2 067
|22,98%
|Participation au scrutin
|Houilles
|Taux de participation
|42,14%
|Taux d'abstention
|57,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 157
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Joly (33 élus) Id commune
|7 107
|66,38%
|
|Florian Boheme (6 élus) Houilles ensemble
|3 599
|33,61%
|
|Participation au scrutin
|Houilles
|Taux de participation
|52,77%
|Taux d'abstention
|47,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|11 267
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Joly Id commune
|5 185
|43,68%
|Florian Boheme Houilles ensemble
|2 235
|18,83%
|André Roulleaux Dugage Iddeo - initiatives democrates - devellopement orvillois
|1 179
|9,93%
|Mathilde Androuet Houilles bleu marine
|1 117
|9,41%
|Bruno Comby Pour et avec les ovillois
|955
|8,04%
|Claude Boivin Virages 2014 pour une ville resolument a gauche ecologique et solidaire
|808
|6,80%
|Jean-Pierre Bastide Vivre mieux a houilles
|389
|3,27%
|Participation au scrutin
|Houilles
|Taux de participation
|56,54%
|Taux d'abstention
|43,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|12 072
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