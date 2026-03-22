Résultat de l'élection municipale 2026 à Houilles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Houilles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Houilles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Houilles.
L'actu des élections municipales 2026 à Houilles
11:52 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Houilles ?
Pour le lancement des municipales à Houilles, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 41,50 %. Au terme de ce vote, c'est Julien Chambon (Union du centre) qui a terminé premier en rassemblant 34,24 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Romain Bertrand (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 30,65 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La première place, déjà obtenue en 2020, a été maintenue pour Julien Chambon, mais il a vu son électorat s'éroder de 6 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Monika Belala, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Jean-François Mourtoux a terminé avec 14,19 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Houilles
Le deuxième tour des élections municipales à Houilles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Chambon
Liste d'union au centre
Houilles La Ville que j'aime
|
|
Romain Bertrand
Liste divers centre
Tous ensemble pour Houilles
|
|
Monika Belala
Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A HOUILLES
|
|
Jean-François Mourtoux
Liste d'union des droites pour la République
oxygène pour Houilles
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Houilles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien CHAMBON (Ballotage) Houilles La Ville que j'aime
|4 557
|34,24%
|Romain BERTRAND (Ballotage) Tous ensemble pour Houilles
|4 079
|30,65%
|Monika BELALA (Ballotage) MIEUX VIVRE A HOUILLES
|2 784
|20,92%
|Jean-François MOURTOUX (Ballotage) oxygène pour Houilles
|1 889
|14,19%
|Participation au scrutin
|Houilles
|Taux de participation
|58,50%
|Taux d'abstention
|41,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|13 533
Source : ministère de l’Intérieur
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