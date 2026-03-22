Résultat de l'élection municipale 2026 à Houilles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Houilles

Le deuxième tour des élections municipales à Houilles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julien Chambon
Julien Chambon Liste d'union au centre
Houilles La Ville que j'aime
  • Julien Chambon
  • Sandrine Martinho
  • Christophe Haudrechy
  • Dalila Giroux
  • Pierre Miquel
  • Janick Odinot
  • Julien Chambert
  • Sylvie Goncalves
  • Sylvère Maga
  • Brigitte Chatellet
  • Hadji Sekkai
  • Elisa Remondi
  • Gilles de Camaret
  • Joyce Kolios
  • Grégoire Lebouc
  • Isabelle Le Lann
  • Clément Battistini
  • Lemia Ben Rahal
  • Florian Mazet
  • Catherine Rouyre Read
  • Raphaël Moncomble
  • Sandra Pagnon
  • Joël Hatet
  • Céline Leclerc
  • Jean-Marc Michaud
  • Martine Bellet Brehaut
  • Charles-Edouard Jamot
  • Corinne Quintel
  • Sylvain Lebrell
  • Anne-Marie Bejan
  • Patrice Billoir
  • Emma Bailly
  • Paul Terefenko
  • Patricia Lallouet Guilard
  • Régis Francheteau
  • Nadia Gilet
  • Loïc Boucher
  • Nathalie Minesi
  • Frédéric Marto
  • Christine Brigand
  • Hervé Mars
Romain Bertrand
Romain Bertrand Liste divers centre
Tous ensemble pour Houilles
  • Romain Bertrand
  • Margarida Duarte
  • Thierry Lambart
  • Jennifer Collet
  • Patrick Cadiou
  • Estelle Bally
  • Jean-Marie Ferrand
  • Jennifer Courtet
  • Christophe Gout
  • Floriane Charlot
  • Constantino Costa
  • Stéphanie Gommé
  • Stéphane Brand
  • Lauryn Zahzouh
  • Charles Hébert
  • Florence Colombani
  • Christophe Preveaux
  • Emilie Pillon
  • Adam Rauner
  • Isabelle Pellaumail
  • José Ribeiro
  • Céline Junius
  • Jean-Claude Payard
  • Charlotte Ba
  • Christophe Cabrol
  • Agnès Sinacola
  • Patrick Carmier
  • Valérie Hervochon
  • Frédéric Boulila
  • Sylvie Martins
  • Nicolas Rodrigues
  • Marine Pieraggi
  • Jean-Daniel Masson
  • Sandrine Secci
  • Roméo Khazem-Colonna
  • Frédy Bailly
  • David Bally
  • Laurence Deswarte
  • Mathieu Lenoir
  • Anne-Marie Milliard
  • Alexandre Fontana
Monika Belala
Monika Belala Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A HOUILLES
  • Monika Belala
  • Matthieu Schmidt
  • Nathalie Rustin
  • Guillaume Leguay
  • Hella Ben Youssef
  • Mathieu Villard
  • Sana Mahjoub
  • Jean-Paul Chérimont
  • Marguerite Le Page
  • Alexandre Longelin
  • Marie-Chantal Dupla
  • François-Xavier Perrault
  • Annick Thibaud
  • Pierric Louessard
  • Célia Garri
  • Éric Bardin
  • Jocelyne Parent
  • Franck Gueneau
  • Sylvia Aubertin
  • Liamine Chennoufi
  • Nathalie Madeira-Caiado
  • Claude Boivin
  • Claire Schmidt
  • Joseph Vallot
  • Florence Bihet-Lablanche
  • Saïd Mechat
  • Martine Jospin
  • Bruno Verite
  • Véronique Gruau
  • Frédéric Girard
  • Michèle Bigot
  • Jean-Pierre Poux
  • Jocelyne Forget
  • Jean-Pierre Bouillot
  • Muriel Latapie
  • Patrick Champion
  • Martine Desquenes
  • Jean-Marc Rosenfeld
  • Dominique Bonnot
Jean-François Mourtoux
Jean-François Mourtoux Liste d'union des droites pour la République
oxygène pour Houilles
  • Jean-François Mourtoux
  • Patricia Cazier
  • Bruno Comby
  • Laurence Foulet
  • Nathan Jean Toussaint
  • Nathalie Machuca
  • Adrien Leroux
  • Rachel Castin
  • Nader Rabahieh
  • Florence de la Herverie
  • Benjamin Rocha
  • Corinne Chabillan
  • Didier Palix
  • Colette Van Der Walt
  • Benoit Thoprieux
  • Laurence Mades
  • Kévin Santerre
  • Francine Deconinck
  • Pascal Paraire
  • Eliane Della Chiara
  • Michel Durand
  • Chantal Olazec-Lansard
  • David Cazier
  • Emilie Speybroeck
  • Mickaël Brami
  • Gabriela Joly
  • Rémi Spalikowski
  • Anne Reis Da Conceicao
  • Enzo Sousa
  • Nelly Pattier
  • Bernard Malzieu
  • Thérèse Guiho
  • Patrice Gregoire
  • Isabelle Androuet
  • Adam Labied
  • Clara Rocha
  • Michel Raffard
  • Catherine Alary
  • Hadrien Cazier
  • Floriane Grégoire
  • Olivier Guillossou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Houilles

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien CHAMBON
Julien CHAMBON (Ballotage) Houilles La Ville que j'aime 		4 557 34,24%
Romain BERTRAND
Romain BERTRAND (Ballotage) Tous ensemble pour Houilles 		4 079 30,65%
Monika BELALA
Monika BELALA (Ballotage) MIEUX VIVRE A HOUILLES 		2 784 20,92%
Jean-François MOURTOUX
Jean-François MOURTOUX (Ballotage) oxygène pour Houilles 		1 889 14,19%
Participation au scrutin Houilles
Taux de participation 58,50%
Taux d'abstention 41,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 13 533

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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