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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Houilles Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Houilles mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,83%. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 44,93%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,98% et d'une population étrangère de 13,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,07% à Houilles, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Houilles ? Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Houilles en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 12,23% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 24,10% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 10,73% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Houilles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 17,45% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 19,64% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 20,72% le dimanche suivant.

16:58 - Houilles : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Houilles, la désertion des urnes jouera un rôle clé sur les résultats. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 57,86 % lors du premier round (un score dans la norme) alors que l'épidémie de coronavirus touchait le pays. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 21,78 % dans la ville (78,22 % de participation). Même si les logiques diffèrent d'un scrutin à l'autre, il est instructif d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 47,84 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,56 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,76 %. L'observation de cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Houilles comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Houilles a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le choc des Européennes de juin 2024 à Houilles avait vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,22%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 18,18% des suffrages. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Houilles portaient leur choix sur Céline Bourdon (Union de la gauche) avec 36,05% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Marie Lebec (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 42,65% des suffrages exprimés. La situation politique d'Houilles a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de gauche social-démocrate.

14:57 - À Houilles, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le centre-droit Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Houilles plébiscitaient Marie Lebec (Ensemble !) avec 36,76% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie Lebec virant de nouveau en tête avec 54,67% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Houilles quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 35,27% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,89%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 75,90% pour Emmanuel Macron, contre 24,10% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Houilles dessine donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Houilles À Houilles, où la fiscalité locale a reculé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 14,30 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 304 600 euros. Un montant loin des 10,6681 millions d'euros (10 668 100 € très exactement) engrangés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Houilles est passé à près de 30,92 % en 2024 (contre 19,34 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne du pays, située à environ 40 %. Une hausse en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Houilles a représenté 895 € en 2024 (contre 1 043 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Houilles La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Houilles s'avère riche d'enseignements. Lors de la première manche de ce scrutin, Julien Chambon (Divers centre) a distancé ses rivaux en recueillant 3 621 bulletins (40,26%). À sa poursuite, Alexandre Joly (Divers centre) a rassemblé 3 305 voix (36,75%). Le faible gap entre les candidats en tête instaurait un 2ème tour indécis. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Julien Chambon l'a finalement emporté avec 4 472 suffrages (46,65%), face à Alexandre Joly avec 37,45% des votants et Olivier Mégret avec 1 524 votants (15,89%). En revanche, cette seconde manche a débouché sur une large avance et un succès sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 851 voix supplémentaires entre les deux tours.