Résultat municipale 2026 à Houilles (78800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Houilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Houilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Houilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien CHAMBON
Julien CHAMBON Houilles La Ville que j'aime 		4 557 34,24%
Romain BERTRAND
Romain BERTRAND Tous ensemble pour Houilles 		4 079 30,65%
Monika BELALA
Monika BELALA MIEUX VIVRE A HOUILLES 		2 784 20,92%
Jean-François MOURTOUX
Jean-François MOURTOUX oxygène pour Houilles 		1 889 14,19%
Participation au scrutin Houilles
Taux de participation 58,50%
Taux d'abstention 41,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 13 533

Source : ministère de l’Intérieur

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