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19:19 - Élections à Houplines : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune d'Houplines, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,60%. Un salaire moyen mensuel net de 2 275 euros par mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3600 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,32%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,70%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Houplines mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,46% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Houplines Le parti nationaliste restait loin du match lors des élections locales à Houplines il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 32,37% des voix lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,26% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 26,10% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Houplines comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 40,16% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 45,09% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 54,44% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Roger Vicot.

16:58 - Rétrospective : la participation à Houplines avant 2026 Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Houplines avait été marqué par une abstention de 74,61 %, une abstention très élevée (la participation se limitant à 25,39 %), en pleine épidémie de Covid à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 31,21 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 53,74 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 39,02 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 59,56 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Houplines sera en conséquence déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Houplines : le vote des électeurs l'année de la dissolution Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Houplines avaient propulsé aux avants-postes Maxime Moulin (Rassemblement National) avec 45,09% au premier tour, devant Roger Vicot (Union de la gauche) avec 26,99%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Maxime Moulin culminant à 54,44% des votes sur place. Lors du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs d'Houplines avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,16% des votes. La préférence des électeurs d'Houplines a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Houplines affichait un paysage particulier il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Houplines votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,37%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,02%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,26% pour Marine Le Pen, contre 49,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Houplines portaient leur choix sur Roger Vicot (Nupes) avec 27,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Roger Vicot virant de nouveau en tête avec 56,00% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Houplines À Houplines, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 25,87 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 93 570 € la même année, loin des quelque 1,31014 million d'euros récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Houplines est passé à 44,93 % en 2024 (contre 22,70 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Houplines a atteint environ 721 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 639 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Houplines Examiner les scores des dernières municipales à Houplines peut être éclairant. Seule en lice, 'Houplines, notre passion commune' a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Houplines, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur.