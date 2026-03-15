Résultat municipale 2026 à Houplines (59116) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Houplines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Houplines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Houplines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François LEGRAND
Jean-François LEGRAND (24 élus) HOUPLINES, Notre Passion Commune 		2 029 66,26%
  • Jean-François LEGRAND
  • Anne-Sophie BERCKER
  • Laurent BAFCOP
  • Margot LEGRAND
  • Léon CNOCKAERT
  • Kathy VANHOUTTE
  • Frédéric GOMBERT
  • Régine MOREL
  • Sylvain DELAYEN
  • Manon STIENNE
  • Charles LENGLART
  • Marie-Laure BARDEL
  • Simon SPETERS
  • Patricia DELEDICQUE
  • Pierre SOFFRAY
  • Christine MIGNEAU
  • Olivier BRIOUL
  • Elen KESTELOOT
  • Maxime CHANDIOUX
  • Laetitia FOGARTY
  • Stéphane DUMEZ
  • Catherine MEERSDAM
  • Jean-Christophe LESAGE
  • Léa BOIDIN
Karine TROTTEIN
Karine TROTTEIN (5 élus) HOUPLINES VERS UN AUTRE AVENIR ! 		1 033 33,74%
  • Karine TROTTEIN
  • Christian DUBRUQUE
  • Nathalie VANMERIS
  • Alain TIBERGHIEN
  • Sarah DECLERCQ
Participation au scrutin Houplines
Taux de participation 52,61%
Taux d'abstention 47,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 3 153

Source : ministère de l’Intérieur

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