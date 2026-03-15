Résultat municipale 2026 à Houppeville (76770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Houppeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Houppeville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Houppeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique BOURGET
Monique BOURGET (19 élus) Bien vivre à Houppeville 		943 60,18%
  • Monique BOURGET
  • Philippe VAUCHEL
  • Valérie LESOUEF
  • Edmond DELTOUR
  • Lima BERNON
  • James ELIOT
  • Flavie LE MERLE
  • Damien BEUZELIN
  • Hélène LÉONARD
  • Emmanuel RIVALAN
  • Christelle LECOURTOIS
  • Stéphane BELLEDAME
  • Marion LEMERCIER
  • Erwan LAVANANT
  • Eugénie DOS SANTOS
  • Jean-Luc DUPRAY
  • Lise MATHIEUX
  • Frédéric FAVRY
  • Hélène QUESNEL
Xavier FALCONI
Xavier FALCONI Toutes les générations, une seule ambition : Houppeville 		624 39,82%
Participation au scrutin Houppeville
Taux de participation 68,79%
Taux d'abstention 31,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 1 627

Source : ministère de l’Intérieur

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