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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Houppeville Les données démographiques et socio-économiques de Houppeville mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des municipales. Dans la commune, 19,62% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,55% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 37,17%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (6,12%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,89%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (53,71%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Houppeville, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - À Houppeville, le RN s'annonce en force aux élections de 2026 Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Houppeville en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 17,05% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 28,91% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,67% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti à la flamme réunissait 34,47% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,23% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 29,04% pour le parti à la flamme. Il finira avec 36,34% lors du vote définitif.

16:58 - Houppeville classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En ce jour de municipale 2026 à Houppeville, la mobilisation sera suivie à la loupe. Pour rappel, la participation s'élevait à 30,88 % lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte, le coronavirus ayant pesé sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 1 883 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 84,36 % de participation. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 60,24 % (47,51 % au national), avant de bondir à 81,50 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 66,58 % des électeurs (soit environ 1 508 votants). Regarder à la loupe cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Houppeville comme une localité civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - À Houppeville, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Gérard Leseul (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des législatives à Houppeville en juin 2024 avec 35,37%. Jean Delalandre (Horizons) était à la deuxième place avec 33,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Gérard Leseul culminant à 63,66% des votes dans la commune. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Houppeville avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,23%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 20,79% des votes. Le panorama politique de Houppeville a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Houppeville reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Houppeville accordaient leurs suffrages à Jean Delalandre (Ensemble !) avec 36,26% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 65,53% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Houppeville choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 36,96% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 18,40%. Lors de la finale de l'élection à Houppeville, les électeurs accordaient 71,09% pour Emmanuel Macron, contre 28,91% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Houppeville révèle donc une place forte du courant central.

12:58 - La fiscalité locale à Houppeville, un enjeu de campagne ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Houppeville, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,84 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 11 500 euros environ, bien en deçà des quelque 495 200 euros engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Houppeville s'est établi à environ 55,87 % en 2024 (contre 30,51 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Houppeville a représenté 1 076 euros en 2024 contre 850 euros en début de mandat.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Monique Bourget s'est imposée à Houppeville Les configurations politiques locales demeurent à ce jour encore conditionnées par l'issue des dernières élections en date à Houppeville. Sans aucune opposition, la liste menée par Monique Bourget a naturellement recueilli 571 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Houppeville, cette géographie électorale pose les bases. Lors de ces nouvelles élections ce dimanche soir, le défi sera de déterminer si une opposition se manifeste. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).