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19:17 - Hourtin : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Hourtin fourmille de diversité et d'activités. Avec une population de 4 028 habitants répartis dans 3 997 logements, cette commune présente une densité de 21 hab par km². L'existence de 389 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 23% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,65% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 44,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 532 €/an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Hourtin, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Hourtin ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des municipales à Hourtin il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 25,90% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 48,47% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 28,84% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 57,40% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,69% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 44,09% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,93% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Pascale Got.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Hourtin aux dernières élections ? En parallèle de la municipale 2026, l'état de la participation jouera sur les résultats d'Hourtin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 966 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 62,43 %, un chiffre exceptionnellement haut alors que sévissait l'épidémie de Covid. Rappelons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 721 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,96 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 59,58 % des électeurs (soit environ 1 988 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,83 %, bien au-delà des 55,14 % enregistrés en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se positionne comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Hourtin Lors des dernières européennes, le podium à Hourtin s'était dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (38,69%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,92%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,28%). Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Hourtin après la dissolution de l'Assemblée avec 44,09%. Pascale Got (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 28,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Grégoire de Fournas culminant à 51,93% des voix dans la commune. Le contexte politique d'Hourtin a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Hourtin : des verdicts très parlants lors des élections il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Hourtin comme une commune politiquement très disputée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Hourtin privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,94%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 25,90%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,53% pour Emmanuel Macron, contre 48,47% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Hourtin plébiscitaient Grégoire de Fournas (RN) avec 28,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire de Fournas virant de nouveau en tête avec 57,40% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Hourtin À Hourtin, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,71 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 917 500 euros la même année. Un montant loin des 1 181 370 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Hourtin atteint désormais 38,23 % en 2024 (contre 20,67 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Hourtin s'est chiffrée à 1 338 euros en 2024 (contre 967 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Hourtin Les dynamiques politiques locales demeurent encore à ce jour marquées par le résultat du dernier scrutin communal à Hourtin. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Marc Signoret (Divers) a distancé ses concurrents en obtenant 51,45% des suffrages. Sur la seconde marche, Christophe Birot (Divers) a recueilli 48,54% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Hourtin, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Les opposants devront déplacer des montagnes ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.