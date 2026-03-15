Résultat municipale 2026 à Hourtin (33990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hourtin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hourtin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hourtin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc SIGNORET
Jean-Marc SIGNORET (22 élus) hourtin l'avenir avec confiance 		1 394 58,03%
  • Jean-Marc SIGNORET
  • Catherine GIANNORSI
  • Patrick GRELLETY
  • Christelle MATHÉ
  • Pierre CAPDEVIELLE
  • Françoise HUMBERT REYNET
  • Denis SERROR
  • Laurence Nathalie RAMBAUD
  • Jean-Claude PEINTRE
  • Anne Murielle PIRIOU
  • Pascal ABIVEN
  • Karine FORGERON
  • Jean-Philippe COURTY
  • Dominique CHABAS
  • David BRECHAND
  • Magali DAGUERRE
  • Malik AITYATA
  • Elsa PEJAC
  • Christian BOURNIGAL
  • Dominique BEN LOULOU
  • Eric LUCAS
  • Aurélie BARRAULT
Killian WIEBER
Killian WIEBER (5 élus) hourtin c'est vous 		1 008 41,97%
  • Killian WIEBER
  • Peggy BLANCHET LAGNEY
  • Raphaël GARCIA
  • Cécile LECOEUR
  • Jean-Marc DEGOS
Participation au scrutin Hourtin
Taux de participation 69,47%
Taux d'abstention 30,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 2 453

Source : ministère de l’Intérieur

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