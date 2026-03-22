Résultat de l'élection municipale 2026 à Huttenheim : les résultats du 2e tour

Programme de Annette Wagner à Huttenheim (Agir avec bon sens)

Participation citoyenne

Il est essentiel d'être à l'écoute de tous les habitants pour favoriser une vraie participation citoyenne. Des consultations, des réunions publiques et des cafés thématiques seront organisés pour encourager l'implication des citoyens. L'objectif est d'impliquer les habitants dans des projets partagés et de communiquer plus efficacement.

Amélioration du cadre de vie

Aménager des espaces conviviaux comme des parcours sportifs et des aires de jeux est une priorité pour valoriser le village. Il est également important d'améliorer la circulation et la sécurité, notamment en développant des cheminements piétons et cyclables. Des campagnes de sensibilisation pour le bien vivre ensemble seront lancées pour renforcer la cohésion sociale.

Respect de l'environnement

Intégrer le respect de l'environnement dans les projets est fondamental pour un développement durable. Cela inclut le remplacement des luminaires par des LED et l'isolation des bâtiments communaux. Des actions de sensibilisation à l'environnement seront menées en collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes.

Services à la population

Assurer un service à la population efficace est crucial pour répondre aux besoins des habitants. Cela implique de renouveler les équipements périscolaires en lien avec la Communauté de Communes et de développer des activités pour les aînés. Le projet de résidence seniors sera accompagné d'une salle d'activités au service de toute la population.