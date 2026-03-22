Résultat de l'élection municipale 2026 à Huttenheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Huttenheim

Le deuxième tour des élections municipales à Huttenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Jacques Breitel
Jean-Jacques Breitel Divers
Unis par l'expérience, Engagés pour demain
  • Jean-Jacques Breitel
  • Marie-France Haerel
  • Julien Lutz
  • Marie-Hélène Gerber
  • Benoît Scheer
  • Fabienne Singler
  • Jacky Goerger
  • Marie-Jacqueline Caulier
  • Albert Adam
  • Bernadette Schulz
  • Christian Striebel
  • Khadija Dogan
  • André Goepp
  • Stéphanie Bruder
  • Gaëtan Kretz
  • Jessica Wittersheim
  • Jean-Louis Koenig
  • Florence Adam
  • Olivier Heiby
  • Carine Le Gall
  • Jean-Marie Lafon
  • Fabienne Musser
  • Marc Krauss
Bernard Pfleger
Bernard Pfleger Divers
AVEC VOUS POUR HUTTENHEIM
  • Bernard Pfleger
  • Frédérique Bernauer
  • Claude Reibel
  • Ghislaine Fleurat
  • Éric Gaudry
  • Raphaëlle Schnaiter
  • Gilles Gavalet
  • Stéphanie Dattiches
  • Nicolas Straub
  • Hélène Gavalet
  • Florian Humbert
  • Christelle Beltz
  • Alexandre Specht
  • Catherine Schneider
  • Jérôme Petitjean
  • Véronique Bender
  • Julien Wolfer
  • Aline Haenssel
  • Loïc Geldreich
  • Sabrina Marchand
  • Philippe Schneider
  • Alexandra Mathis
  • Serge Schlaeder
Annette Wagner
Annette Wagner Divers
Agir avec bon sens
  • Annette Wagner
  • Yvon Findeli
  • Sophie Lerch
  • Olivier Houlné
  • Joëlle Schrodi
  • Franck Drouet
  • Cathy Poncelet
  • Constant Dietrich
  • Michèle Knobloch Frech
  • Eddie Vernalde
  • Christiane Haenel
  • Sébastien Loeffler
  • Stéphanie Bischoff
  • Christophe Hoff
  • Vanessa Cromer
  • Stéphane Muratore
  • Anne-Gaëlle Cohen
  • Jean-Jacques Eibel
  • Marion Ott
  • Eric Schneider
  • Elodie Godfroy
  • Thibaut Baumert
  • Fabiola Daburon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Huttenheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques BREITEL
Jean-Jacques BREITEL (Ballotage) Unis par l'expérience, Engagés pour demain 		491 38,24%
Annette WAGNER
Annette WAGNER (Ballotage) Agir avec bon sens 		465 36,21%
Bernard PFLEGER
Bernard PFLEGER (Ballotage) AVEC VOUS POUR HUTTENHEIM 		328 25,55%
Participation au scrutin Huttenheim
Taux de participation 62,20%
Taux d'abstention 37,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 313

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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