Résultat de l'élection municipale 2026 à Huttenheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Huttenheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Huttenheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Huttenheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Huttenheim
11:45 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Huttenheim ?
Jean-Jacques Breitel a terminé en tête du premier round des élections municipales à Huttenheim il y a une semaine, avec 38,24 % des voix. Ensuite, Annette Wagner a pris la position de dauphine avec 36,21 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Jean-Jacques Breitel, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 61 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Bernard Pfleger a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Huttenheim, l'élection a mobilisé 62,20 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Huttenheim
Le deuxième tour des élections municipales à Huttenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Jacques Breitel
Divers
Unis par l'expérience, Engagés pour demain
|
|
Bernard Pfleger
Divers
AVEC VOUS POUR HUTTENHEIM
|
|
Annette Wagner
Divers
Agir avec bon sens
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Huttenheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques BREITEL (Ballotage) Unis par l'expérience, Engagés pour demain
|491
|38,24%
|Annette WAGNER (Ballotage) Agir avec bon sens
|465
|36,21%
|Bernard PFLEGER (Ballotage) AVEC VOUS POUR HUTTENHEIM
|328
|25,55%
|Participation au scrutin
|Huttenheim
|Taux de participation
|62,20%
|Taux d'abstention
|37,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|1 313
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Huttenheim
- Huttenheim (67230)
- Ecole primaire à Huttenheim
- Maternités à Huttenheim
- Crèches et garderies à Huttenheim
- Salaires à Huttenheim
- Impôts à Huttenheim
- Dette et budget de Huttenheim
- Climat et historique météo de Huttenheim
- Accidents à Huttenheim
- Délinquance à Huttenheim
- Inondations à Huttenheim
- Nombre de médecins à Huttenheim
- Pollution à Huttenheim
- Entreprises à Huttenheim
- Prix immobilier à Huttenheim