Résultat municipale 2026 à Huttenheim (67230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Huttenheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Huttenheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Huttenheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques BREITEL
Jean-Jacques BREITEL Unis par l'expérience, Engagés pour demain 		491 38,24%
Annette WAGNER
Annette WAGNER Agir avec bon sens 		465 36,21%
Bernard PFLEGER
Bernard PFLEGER AVEC VOUS POUR HUTTENHEIM 		328 25,55%
Participation au scrutin Huttenheim
Taux de participation 62,20%
Taux d'abstention 37,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 313

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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