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19:19 - Élections municipales à Huttenheim : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Huttenheim, les élections s'achèvent. Avec une population de 2 694 habitants répartis dans 1 167 logements, cette commune présente une densité de 215 habitants par km². Ses 160 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 32,20% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 9,12%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 553 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Huttenheim incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Huttenheim Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Huttenheim en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 32,90% des suffrages lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,83% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 27,71% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 45,14% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,32% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 44,24% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 49,71% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Huttenheim au crible En ce jour de municipales à Huttenheim, la mobilisation sera observée de près. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 438 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 22,21 % (un score très inférieur aux 44,7 % du pays) alors que débutait la crise du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 77,77 %. Même si les logiques changent d'un scrutin à l'autre, il est pertinent d'observer la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 43,08 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 67,68 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 51,12 % des électeurs (soit environ 1 049 votants). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Huttenheim : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Huttenheim a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,32%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Huttenheim avaient ensuite favorisé Thomas Esteve (Rassemblement National) avec 44,24% au premier tour, devant Charles Sitzenstuhl (Majorité présidentielle) avec 29,40%. Au second tour, c'est en revanche Charles Sitzenstuhl (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 50,29% des suffrages exprimés.

14:57 - Huttenheim : coup d'oeil sur les scores clés de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Huttenheim comme une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Huttenheim plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 32,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,17% pour Emmanuel Macron, contre 49,83% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Huttenheim soutenaient en priorité Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) avec 28,98% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Charles Sitzenstuhl virant de nouveau en tête avec 54,86% des voix.

12:58 - Huttenheim touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Reflet d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Huttenheim, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,28 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant près de 12 700 euros environ. Une somme loin des 490 400 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Huttenheim est passé à 24,60 % en 2024 (contre 11,43 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Huttenheim s'est chiffrée à 524 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 573 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Notre Village, Notre Passion" grande gagnante des dernières municipales à Huttenheim Les configurations politiques locales demeurent encore aujourd'hui déterminées par l'issue des dernières municipales en date à Huttenheim. Unique liste en présence, 'Notre village, notre passion' menée par Jean-Jacques Breitel a naturellement obtenu 401 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Huttenheim, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Un mandat après cette élection sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux. La publication des candidats (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un élément de réponse significatif.