Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères : les infos en direct

François Cornileau Liste d'extrême droite

UNION DES HYÈROIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de François Cornileau Programme de François Cornileau à Hyères (UNION DES HYÈROIS) Engagement pour Hyères La liste Union des Hyérois, dirigée par François CORNILEAU, propose un véritable changement pour la ville. Avec un projet clair, elle vise à redynamiser Hyères et à remettre la commune en mouvement. L'engagement des colistiers, majoritairement sans étiquette politique, témoigne d'une volonté de rassembler tous les habitants autour d'un objectif commun. Un Maire Libre François CORNILEAU se positionne comme un maire libre, indépendant des influences extérieures. Il s'engage à prendre des décisions après concertation collective et à rendre des comptes uniquement aux Hyérois. Cette approche vise à instaurer une gouvernance transparente et responsable, centrée sur les besoins des citoyens. Programme de Mandat Le programme proposé est décrit comme une feuille de route, un contrat de confiance entre les élus et les habitants. Chaque engagement est réfléchi et réalisable, visant à améliorer le quotidien des Hyérois. La charte déontologique signée par tous les élus garantit un exercice de leurs fonctions dans le respect des valeurs d'intégrité et de transparence. Une Équipe Diversifiée L'équipe de François CORNILEAU est constituée de citoyens engagés, issus de divers quartiers et métiers. Cette diversité est perçue comme une force, permettant de représenter l'ensemble des habitants de la commune. L'objectif est de garantir une action cohérente et solidaire, en phase avec l'histoire et les aspirations de Hyères.

François Cornileau

Chantal Portuese

Max Bauer

Lucette Ritondale

Laurent Cuneo

Dominique Blanc

Patrick Collet

Léa Rohfritsch-Layral

Stefane Inzerilli

Ana-Maria Legouhy

Gilles Duplaquet

Alexandra Perreto

Ludovic Anger

Marie-Aurore Gotta-Smadja

Jean-Louis Banes

Léa Chapalain

Serge Bryds

Irène Viale

Christophe Guiberteau

Marie Marchesi

Robert Gastaldi

Josiane Mai

Maël Nicoloro

Josselyne Tropini

Jean-Pierre Azam

Lola Girard

Paul Kassangoye

Yveline Bergeot

Max Rignol

Vanessa Sanchez

Soudaïssi Achirafi

Josiane Courvoisier

Adam Bel Girardot

Elvire Oblique

Guillaume Hazem

Michelle Trotin

Michel Lecrosnier

Fanny Duplaquet

Marc Binder

Isabelle Monsch

Ludovic Coutin

Corinne Moindrot

Philippe Cretin

Brigitte Pastor

Dominique Vernier

Janine Viaulh

Patrick Legouhy

Jean-Pierre Giran Liste des Républicains

Gardons le cap pour Hyères Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Pierre Giran Programme de Jean-Pierre Giran à Hyères (Gardons le cap pour Hyères) Gestion financière Depuis 2014, une politique axée sur l'exigence et l'excellence a été mise en place pour améliorer la gestion financière de Hyères. Cette approche nécessite compétence et courage, et vise à éviter une gestion laxiste qui a conduit à des problèmes de fiscalité et d'endettement. L'objectif est de garantir une stabilité institutionnelle et de répondre aux ambitions des hyérois. Projets d'infrastructure Plusieurs projets d'infrastructure ont été réalisés, tels que la promenade du front de mer et la réhabilitation du Triangle d’Or. Ces initiatives visent à valoriser le potentiel de Hyères et à en faire une référence dans la région. L'amélioration des espaces publics contribue à l'attractivité de la ville pour ses habitants et les visiteurs. Innovation et jeunesse Un projet innovant pour la jeunesse inclut la création d'une Maison de la jeunesse et de l’innovation à Michel. Ce lieu proposera des instituts de formation, du coworking et des masterclass pour encourager l'engagement des jeunes. De plus, l'extension de la médiathèque et le renouveau du conservatoire de musique visent à enrichir l'offre culturelle de la ville. Mobilités et environnement Des initiatives en matière de mobilités incluent la création d'un pôle d’échanges multimodal pour améliorer les transports à Hyères. Des moyens de déplacements innovants, comme des navettes, seront mis en place pour desservir les zones difficiles d'accès. Parallèlement, des projets environnementaux, tels que la création d'une Maison de l’Environnement, visent à valoriser les espaces naturels de la région.

Jean-Pierre Giran

Sophie Mana

Sebastien Fratellia

Edwige Marino

David Girard

Valerie Battesti

Eric Girardo

Linda Blanch

Jean-Luc Brunel

Isabelle Buttafoghi

Jean-David Marion

Isabelle Monfort

Frederic Libessart

Marie-Helene Parent

Philippe Bernardi

Coralie Parodi Collomb-Rey

Pierre Laurent

Emilie Papaleo

Lionel Colin

Anne-Marie Amaudric

Marc Circosta

Daniele Bourdelier

Thomas Philip

Corinne Scantamburlo

David Jonio

Marguerite Gallart

Jacques Rapee

Souria Bouchireb

Jean-François Maute

Martine Girodengo-Puccinelli

Jonah Blasco

Sylvie Juramy

Serge Nuzzo

Emilie Lauvergeat

Emile Ambard

Laetitia Haytayan

Elie Bonadei

Giulia Redaelli

Teddy Brutinel

Sophie Avi

Yacine Manseur

Marie-Paule Prestat

Jean-Francois Parodi

Regine Oberti

Francis Roux

Véronique Bernardini Liste divers droite

HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Véronique Bernardini Programme de Véronique Bernardini à Hyères (HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI) Proximité et Renouveau Le projet pour Hyères se fonde sur une approche de proximité, où les décisions sont prises en tenant compte des réalités du quotidien des habitants. Il prône un renouveau dans la gouvernance, favorisant la transparence et la collaboration. Cette vision vise à renforcer le lien entre les citoyens et leurs élus pour une ville plus humaine. Sécurité et Tranquillité La sécurité est une priorité absolue pour le projet, avec des initiatives telles qu'une brigade verte pour lutter contre les incivilités. Des soins de proximité seront garantis pour tous les Hyérois, avec la création d'une Maison de santé pluridisciplinaire. L'accent sera également mis sur le soutien aux familles et à la jeunesse pour assurer un cadre de vie serein. Engagement Environnemental Un fort engagement pour l'environnement est au cœur du projet, avec des mesures pour maîtriser l'urbanisation et préserver les espaces naturels. La création d'une « Ville-jardin » vise à végétaliser l'espace public et à lutter contre les îlots de chaleur. Des initiatives pour protéger le littoral et promouvoir le vélo sont également prévues. Projets Structurants Le projet inclut des initiatives structurantes pour l'avenir d'Hyères, comme un pôle commercial et médical en centre-ville. Des infrastructures culturelles et sportives, telles qu'un théâtre de verdure et une Maison des associations, sont également envisagées. Ces projets visent à dynamiser la ville et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Véronique Bernardini

Grégory Audibert

Karine Tropini

Florent Bacci

Martine Claramunt-Agosta

Dominique Nivaggioli

Raphaëlle Carrassan

Eric Martin

Catherine Politi

Thierry Maréchal

Geneviève Noël-Burki

Eric Agosta

Stéphanie Richard

Romain Guyard

Virginie Kiss

Patrick Bruzzichessi

Julie Roy

Mourad Bouakkadia

Fabienne Delcroix

Frédéric Bertrand

Sandrine Victori

Franck Chauvet

Maria Metalnikoff

Pascal Goletto

Stéphanie Castel

Jean-Paul Cacaud

Nathalie Bruno Trouve

Mathieu Rossolini

Céline Martin

Robert Eyraud

Sylvie Di Caccio

Jean-Claude Buvat

Lia Petit

Ollivier Bouisset

Kali Bouziane

Michaël Iserable

Charlotte Blanc

Sofiane Hamouda

Madysone Doméné

Jean-Michel Palmieri

Danielle Iannolo

Pierre Laporte

Claude Decugis

Jean-Jacques Fouque

Anne Degioanni

Caroline Moulin Liste divers gauche

HYERES,UNIE A GAUCHE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Caroline Moulin Programme de Caroline Moulin à Hyères (HYERES,UNIE A GAUCHE) Droit au logement Le droit au logement est une priorité essentielle pour garantir un cadre de vie décent à tous les habitants. Des politiques publiques fortes sont nécessaires, telles que l'augmentation de la fiscalité sur les résidences secondaires et l'encadrement des loyers. L'objectif est de rendre le logement accessible aux familles et de favoriser la réhabilitation énergétique des bâtiments. Mobilité accessible La mobilité est un enjeu crucial pour le développement d'une ville inclusive et dynamique. Il est proposé d'agir pour la gratuité des transports au sein de la métropole et d'améliorer la fréquence des bus. Des initiatives comme des navettes gratuites et le développement des infrastructures cyclables sont également envisagées pour désenclaver les quartiers. Enfance et jeunesse Investir dans l'enfance et la jeunesse est fondamental pour construire un avenir meilleur. Cela inclut la garantie de la gratuité des fournitures scolaires et l'accès à la culture pour tous. Les associations sportives et culturelles doivent être valorisées pour offrir des opportunités aux jeunes dans leur développement personnel et social. Démocratie locale La démocratie locale doit être renforcée pour redonner la parole aux citoyens et améliorer leur participation. Il est essentiel de consulter les habitants et de leur donner un pouvoir de décision sur les projets qui les concernent. Une réelle démocratie participative inclura les associations et les citoyens dès les premières étapes des initiatives municipales.

Caroline Moulin

Rachid Setouty

Marie Cuvelier

Jose-Luis Arcos

Corinne Revest

Macéo Valente

Sonia Sassi

Pierre Scoliege

Karima Mimouni

Christian Bernezet

Audrey Achaintre

Eric Roque

Marie-Marie Lemaire

Michael Gros

Myriam Pottecher

Dominique Sassi

Sylvie Marro

Nicolas Cochet

Sonia Ildei

Theo Suys

Dominique Curgis

Thibault Rozier

Stephanie Pruvost

Jérôme Juignet

Vanessa Bernezet

Anthony Simonnet

Francoise Esposito

Lucas Rozier

Estelle Fischer

Didier Revest

Ninon Meggle

Charles Payen

Marilene Hidreau

Serge Sciandra

Martine Boureau

Yves Toutin

Jeanne Sampieri

Stéphane Demarque

Lygie Azzuro

Pascal Comby

Jocelyne Rippon

Quentin Fievet

Katy Delplanque

Jean-Michel Mulas

Helene Robineau

Frédéric Estermann

Anne Chemier

Jean-Michel Eynard-Tomatis Liste d'union à l'extrême-droite

L'AVENIR HYEROIS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Michel Eynard-Tomatis Programme de Jean-Michel Eynard-Tomatis à Hyères (L'AVENIR HYEROIS) Sécurité à Hyères La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Jean-Michel EYNARD-TOMATIS propose d'augmenter les effectifs de la Police Municipale pour garantir la sécurité des citoyens. L'objectif est de faire en sorte qu'aucun Hyérois ne se sente en danger dans sa ville. Urbanisme et environnement Un grand plan est prévu pour réviser le plan local d'urbanisme (PLU) afin de lutter contre la bétonisation de la ville. Cette initiative vise à préserver les atouts environnementaux de Hyères tout en répondant aux besoins de développement. La concertation avec les habitants et commerçants sera essentielle pour repenser le plan de stationnement. Commerce local Jean-Michel EYNARD-TOMATIS souhaite lancer un grand plan commerce pour revitaliser l'économie locale. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants pour encourager les nouvelles entreprises. L'objectif est de redynamiser le commerce en berne et de soutenir les commerçants hyérois. Accès aux soins Garantir et améliorer l'offre et l'accès aux soins est un autre axe prioritaire de la campagne. Jean-Michel EYNARD-TOMATIS s'engage à faire en sorte que se soigner ne soit plus un combat pour les Hyérois. Cela implique de travailler sur les difficultés d'accès aux soins qui touchent la population.

Jean-Michel Eynard-Tomatis

Marie-Laure Collin

Philippe Ferré

Nathalie Werquin

Nicolas Maglio

Mahée Chantepie

Sébastien Guerrini

Patricia Pico

Julien Portier-Lebraud

Kiara Ami

Giuseppe Melidona

Ketty Simon

Philippe Beuve

Elodie Dussauge

Raymond Karaszi

Muriel Milpied

Philippe Cassinis

Dominique Recu

Gaël Blanc

Chantal Campagne

Fabien Malavaud

Jessy Chevalier

Michel Fauré

Mireille Compan

Alain Faizant

Muriel Daures

Jean-Marc Vincent

Agathe Leibel

Pierre Meli

Nicole Gomis

Manuel Labarre

Louise Fragne

Gérard Coelho

Laurence Berger

Jacky Guillemard

Yvette Carasena

Marc Loersch

Elodie Laugier

Serge Fouquet

Corinne Patard

Jacques Meyer

Paule Hollard

Georges Blanc

Muriel Truillet

Stéphane Rambaud

Nicolas Massuco Liste divers centre

HYERES AVENIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nicolas Massuco Programme de Nicolas Massuco à Hyères (HYERES AVENIR) Logement Le logement à Hyères est devenu un enjeu crucial, notamment pour les jeunes qui peinent à se loger dans leur propre commune. Des dispositifs comme le Bail Réel Solidaire seront mis en place pour aider les familles locales à accéder à la propriété. La réhabilitation des logements vacants sera privilégiée pour revitaliser les quartiers historiques sans nuire à l'environnement. Activité Hyères doit aspirer à une économie dynamique tout au long de l'année, et non se limiter à une saison touristique. Pour cela, des mesures telles que l'allègement des taxes pour les commerçants ouverts toute l'année seront instaurées. De plus, le soutien aux agriculteurs et aux filières locales sera renforcé pour favoriser les circuits courts et valoriser l'identité régionale. Identité La préservation de l'environnement et du patrimoine est essentielle pour les Hyérois. Cela inclut la protection des espaces naturels, comme les plages et les îles, ainsi qu'une transition énergétique efficace. La création de liaisons cyclables sécurisées est également envisagée pour améliorer la mobilité et renforcer le lien entre les habitants et leur ville. Sécurité La sécurité est primordiale pour garantir la qualité de vie à Hyères, et elle doit être une réalité accessible à tous. Pour cela, la présence de la Police Municipale sera renforcée dans tous les quartiers, y compris les zones excentrées. Des technologies modernes seront utilisées pour optimiser la protection et prévenir les incivilités, tout en soutenant les initiatives de médiation et d'éducation.