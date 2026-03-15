Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hyères sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hyères.
L'actu des élections municipales 2026 à Hyères
13:09 - Quel était le résultat des dernières élections à Hyères ?
À Hyères, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Pierre Giran (Les Républicains) a devancé tous ses adversaires en obtenant 33,46% des bulletins. À ses trousses, Jacques Politi (Divers droite) a obtenu 19,66% des suffrages. La large distance prise d'emblée livrait des jalons très clairs pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Pierre Giran l'a finalement emporté avec 48,20% des votes, face à Jacques Politi rassemblant 6 030 votants (39,16%) et Yves Kbaïer obtenant 12,63% des voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Jacques Politi ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 3 105 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. L'opposition se doit absolument de constituer des réserves beaucoup plus solides dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à Hyères : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les votants d'Hyères de se faire entendre sur les enjeux qui concernent leur territoire. À Hyères et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui sera élu après Jean-Pierre Giran (Les Républicains), qui a obtenu la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal se trouve plus bas dans cette page. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 51 bureaux de vote d'Hyères sont les suivants : de 8 h à 19 h en continu. Recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections à Hyères dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hyères
|Tête de listeListe
|
François Cornileau
Liste d'extrême droite
UNION DES HYÈROIS
|
|
Jean-Pierre Giran
Liste des Républicains
Gardons le cap pour Hyères
|
|
Véronique Bernardini
Liste divers droite
HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI
|
|
Caroline Moulin
Liste divers gauche
HYERES,UNIE A GAUCHE
|
|
Jean-Michel Eynard-Tomatis
Liste d'union à l'extrême-droite
L'AVENIR HYEROIS
|
|
Nicolas Massuco
Liste divers centre
HYERES AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Giran (34 élus) Une passion pour hyeres
|7 421
|48,20%
|
|Jacques Politi (9 élus) Hyères tout naturellement
|6 030
|39,16%
|
|Yves Kbaïer (2 élus) Alliances pour hyeres
|1 945
|12,63%
|
|Participation au scrutin
|Hyères
|Taux de participation
|39,98%
|Taux d'abstention
|60,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 978
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Giran Une passion pour hyeres
|4 977
|33,46%
|Jacques Politi Hyères tout naturellement
|2 925
|19,66%
|Yves Kbaïer Alliances pour hyeres
|2 157
|14,50%
|William Seemuller Hyères citoyenne 2020
|1 966
|13,22%
|Philippe Dao Hyeres en commun la liste de la gauche et de l'ecologie
|986
|6,63%
|Franck Chauvet Hyères en transition
|985
|6,62%
|Chantal Portuese Hyères au coeur
|875
|5,88%
|Participation au scrutin
|Hyères
|Taux de participation
|38,22%
|Taux d'abstention
|61,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 278
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Giran (32 élus) Rassemblement pour hyeres avec jean-pierre giran et francis roux
|10 204
|39,70%
|
|Jacques Politi (8 élus) Ensemble pour hyeres et pour demain
|9 202
|35,80%
|
|Bruno Gollnisch (3 élus) Hyères bleu marine
|3 384
|13,16%
|
|William Seemuller (2 élus) Agir pour hyeres
|2 912
|11,32%
|
|Participation au scrutin
|Hyères
|Taux de participation
|64,72%
|Taux d'abstention
|35,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|26 277
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Politi Ensemble pour hyeres et pour demain
|6 919
|27,64%
|Jean-Pierre Giran Rassemblement pour hyères
|6 247
|24,96%
|Bruno Gollnisch Hyères bleu marine
|4 498
|17,97%
|William Seemuller Agir pour hyeres
|3 783
|15,11%
|Francis Roux Un nouveau cap pour hyeres
|3 578
|14,29%
|Participation au scrutin
|Hyères
|Taux de participation
|63,05%
|Taux d'abstention
|36,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|25 597
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