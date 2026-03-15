Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hyères

Tête de listeListe
François Cornileau
François Cornileau Liste d'extrême droite
UNION DES HYÈROIS
  • François Cornileau
  • Chantal Portuese
  • Max Bauer
  • Lucette Ritondale
  • Laurent Cuneo
  • Dominique Blanc
  • Patrick Collet
  • Léa Rohfritsch-Layral
  • Stefane Inzerilli
  • Ana-Maria Legouhy
  • Gilles Duplaquet
  • Alexandra Perreto
  • Ludovic Anger
  • Marie-Aurore Gotta-Smadja
  • Jean-Louis Banes
  • Léa Chapalain
  • Serge Bryds
  • Irène Viale
  • Christophe Guiberteau
  • Marie Marchesi
  • Robert Gastaldi
  • Josiane Mai
  • Maël Nicoloro
  • Josselyne Tropini
  • Jean-Pierre Azam
  • Lola Girard
  • Paul Kassangoye
  • Yveline Bergeot
  • Max Rignol
  • Vanessa Sanchez
  • Soudaïssi Achirafi
  • Josiane Courvoisier
  • Adam Bel Girardot
  • Elvire Oblique
  • Guillaume Hazem
  • Michelle Trotin
  • Michel Lecrosnier
  • Fanny Duplaquet
  • Marc Binder
  • Isabelle Monsch
  • Ludovic Coutin
  • Corinne Moindrot
  • Philippe Cretin
  • Brigitte Pastor
  • Dominique Vernier
  • Janine Viaulh
  • Patrick Legouhy
Jean-Pierre Giran
Jean-Pierre Giran Liste des Républicains
Gardons le cap pour Hyères
  • Jean-Pierre Giran
  • Sophie Mana
  • Sebastien Fratellia
  • Edwige Marino
  • David Girard
  • Valerie Battesti
  • Eric Girardo
  • Linda Blanch
  • Jean-Luc Brunel
  • Isabelle Buttafoghi
  • Jean-David Marion
  • Isabelle Monfort
  • Frederic Libessart
  • Marie-Helene Parent
  • Philippe Bernardi
  • Coralie Parodi Collomb-Rey
  • Pierre Laurent
  • Emilie Papaleo
  • Lionel Colin
  • Anne-Marie Amaudric
  • Marc Circosta
  • Daniele Bourdelier
  • Thomas Philip
  • Corinne Scantamburlo
  • David Jonio
  • Marguerite Gallart
  • Jacques Rapee
  • Souria Bouchireb
  • Jean-François Maute
  • Martine Girodengo-Puccinelli
  • Jonah Blasco
  • Sylvie Juramy
  • Serge Nuzzo
  • Emilie Lauvergeat
  • Emile Ambard
  • Laetitia Haytayan
  • Elie Bonadei
  • Giulia Redaelli
  • Teddy Brutinel
  • Sophie Avi
  • Yacine Manseur
  • Marie-Paule Prestat
  • Jean-Francois Parodi
  • Regine Oberti
  • Francis Roux
Véronique Bernardini
Véronique Bernardini Liste divers droite
HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI
  • Véronique Bernardini
  • Grégory Audibert
  • Karine Tropini
  • Florent Bacci
  • Martine Claramunt-Agosta
  • Dominique Nivaggioli
  • Raphaëlle Carrassan
  • Eric Martin
  • Catherine Politi
  • Thierry Maréchal
  • Geneviève Noël-Burki
  • Eric Agosta
  • Stéphanie Richard
  • Romain Guyard
  • Virginie Kiss
  • Patrick Bruzzichessi
  • Julie Roy
  • Mourad Bouakkadia
  • Fabienne Delcroix
  • Frédéric Bertrand
  • Sandrine Victori
  • Franck Chauvet
  • Maria Metalnikoff
  • Pascal Goletto
  • Stéphanie Castel
  • Jean-Paul Cacaud
  • Nathalie Bruno Trouve
  • Mathieu Rossolini
  • Céline Martin
  • Robert Eyraud
  • Sylvie Di Caccio
  • Jean-Claude Buvat
  • Lia Petit
  • Ollivier Bouisset
  • Kali Bouziane
  • Michaël Iserable
  • Charlotte Blanc
  • Sofiane Hamouda
  • Madysone Doméné
  • Jean-Michel Palmieri
  • Danielle Iannolo
  • Pierre Laporte
  • Claude Decugis
  • Jean-Jacques Fouque
  • Anne Degioanni
Caroline Moulin
Caroline Moulin Liste divers gauche
HYERES,UNIE A GAUCHE
  • Caroline Moulin
  • Rachid Setouty
  • Marie Cuvelier
  • Jose-Luis Arcos
  • Corinne Revest
  • Macéo Valente
  • Sonia Sassi
  • Pierre Scoliege
  • Karima Mimouni
  • Christian Bernezet
  • Audrey Achaintre
  • Eric Roque
  • Marie-Marie Lemaire
  • Michael Gros
  • Myriam Pottecher
  • Dominique Sassi
  • Sylvie Marro
  • Nicolas Cochet
  • Sonia Ildei
  • Theo Suys
  • Dominique Curgis
  • Thibault Rozier
  • Stephanie Pruvost
  • Jérôme Juignet
  • Vanessa Bernezet
  • Anthony Simonnet
  • Francoise Esposito
  • Lucas Rozier
  • Estelle Fischer
  • Didier Revest
  • Ninon Meggle
  • Charles Payen
  • Marilene Hidreau
  • Serge Sciandra
  • Martine Boureau
  • Yves Toutin
  • Jeanne Sampieri
  • Stéphane Demarque
  • Lygie Azzuro
  • Pascal Comby
  • Jocelyne Rippon
  • Quentin Fievet
  • Katy Delplanque
  • Jean-Michel Mulas
  • Helene Robineau
  • Frédéric Estermann
  • Anne Chemier
Jean-Michel Eynard-Tomatis
Jean-Michel Eynard-Tomatis Liste d'union à l'extrême-droite
L'AVENIR HYEROIS
  • Jean-Michel Eynard-Tomatis
  • Marie-Laure Collin
  • Philippe Ferré
  • Nathalie Werquin
  • Nicolas Maglio
  • Mahée Chantepie
  • Sébastien Guerrini
  • Patricia Pico
  • Julien Portier-Lebraud
  • Kiara Ami
  • Giuseppe Melidona
  • Ketty Simon
  • Philippe Beuve
  • Elodie Dussauge
  • Raymond Karaszi
  • Muriel Milpied
  • Philippe Cassinis
  • Dominique Recu
  • Gaël Blanc
  • Chantal Campagne
  • Fabien Malavaud
  • Jessy Chevalier
  • Michel Fauré
  • Mireille Compan
  • Alain Faizant
  • Muriel Daures
  • Jean-Marc Vincent
  • Agathe Leibel
  • Pierre Meli
  • Nicole Gomis
  • Manuel Labarre
  • Louise Fragne
  • Gérard Coelho
  • Laurence Berger
  • Jacky Guillemard
  • Yvette Carasena
  • Marc Loersch
  • Elodie Laugier
  • Serge Fouquet
  • Corinne Patard
  • Jacques Meyer
  • Paule Hollard
  • Georges Blanc
  • Muriel Truillet
  • Stéphane Rambaud
Nicolas Massuco
Nicolas Massuco Liste divers centre
HYERES AVENIR
  • Nicolas Massuco
  • Widad Ferjani
  • Frederic Valentin
  • Jessica Jolit
  • Pascal Colin
  • Dominique Junqua
  • Mohammed Semir
  • Sonia Hardel
  • Yan Bertini
  • Marie Francoise Allegre Bourrel
  • Jean Baptiste Plasteig
  • Audrey Thomas
  • Daniel Martin
  • Mathilde Valette
  • Fabien Guerin
  • Laetitia Repellini
  • Cedric Eyraud
  • Sylvia Novel
  • Gaetan Bouisson
  • Sandrine Battestini
  • Ahmed Nouichi
  • Marina Longo
  • Romain Mourand
  • Naomi Gergaud
  • Bernard Rossi
  • Celine Castrale
  • Dominique Trigon
  • Sonia Sefi
  • Jean Pierre Caujolle
  • Catherine Laplace
  • Patrice Jullian
  • Virginie Decrette Dumenil
  • Jean-Claude Deforges
  • Louna Kraiem
  • Antoine Gomez
  • Joelle Camarzana
  • Philippe Barbe
  • Isabelle Farcy
  • Stephane Collange
  • Madeleine Barba
  • Philippe Roche
  • Emilie Minutolo
  • Richard Dagand
  • Veronique Passariello Capel
  • Jacques Quentin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Giran
Jean-Pierre Giran (34 élus) Une passion pour hyeres 		7 421 48,20%
  • Jean-Pierre Giran
  • Veronique Bernardini
  • Francis Roux
  • Edwige Marino
  • Eric Girardo
  • Sophie Mana
  • Francois Carrassan
  • Valerie Battesti
  • Francois Cornileau
  • Lucette Ritondale
  • Sebastien Fratellia
  • Corinne Scantamburlo
  • Philippe Bernardi
  • Isabelle Monfort
  • Remy Thiebaud
  • Marie-Helene Parent
  • Jean-Luc Brunel
  • Stephanie Verdino
  • Laurent Cuneo
  • Emilie Papaleo
  • Thomas Philip
  • Claude Decugis
  • Patrick Monpate
  • Catherine Fontaine
  • Lionel Colin
  • Marguerite Gallart
  • Xavier Lafaure
  • Isabelle Buttafoghi
  • Jean-Jacques Fouque
  • Marie Barrue
  • Olivier Micallef
  • Ana-Maria Legouhy
  • Frederic Libessart
  • Marie-Paule Prestat
Jacques Politi
Jacques Politi (9 élus) Hyères tout naturellement 		6 030 39,16%
  • Jacques Politi
  • Chantal Portuese
  • William Seemuller
  • Karine Tropini
  • Éric Martin
  • Martine Agosta
  • Jean-David Marion
  • Widad Ferjani
  • Nicolas Massuco
Yves Kbaïer
Yves Kbaïer (2 élus) Alliances pour hyeres 		1 945 12,63%
  • Yves Kbaïer
  • Marie-Laure Collin
Participation au scrutin Hyères
Taux de participation 39,98%
Taux d'abstention 60,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 978

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Giran
Jean-Pierre Giran Une passion pour hyeres 		4 977 33,46%
Jacques Politi
Jacques Politi Hyères tout naturellement 		2 925 19,66%
Yves Kbaïer
Yves Kbaïer Alliances pour hyeres 		2 157 14,50%
William Seemuller
William Seemuller Hyères citoyenne 2020 		1 966 13,22%
Philippe Dao
Philippe Dao Hyeres en commun la liste de la gauche et de l'ecologie 		986 6,63%
Franck Chauvet
Franck Chauvet Hyères en transition 		985 6,62%
Chantal Portuese
Chantal Portuese Hyères au coeur 		875 5,88%
Participation au scrutin Hyères
Taux de participation 38,22%
Taux d'abstention 61,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 278

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Giran
Jean-Pierre Giran (32 élus) Rassemblement pour hyeres avec jean-pierre giran et francis roux 		10 204 39,70%
  • Jean-Pierre Giran
  • Véronique Bernardini
  • Francis Roux
  • Edwige Marino
  • François Carrassan
  • Chantal Manganaro-Portuese
  • Michel Dalmas
  • Josiane Mai
  • Elie Di Russo
  • Edith Audibert
  • Eric Felten
  • Lucette Ritondale
  • Jean-Louis Ozenda
  • Isabelle Monfort
  • Jean-Louis Banes
  • Renée Tornato
  • Robert Deservetaz
  • Simone Chambourlier
  • Jean-Marc Gely
  • Nathalie Peberel
  • Florent Bacci
  • Marie-Hélène Parent
  • Laurent Cuneo
  • Corinne Loiseau
  • François Cornileau
  • Floriane Montenay
  • Rémy Thiebaud
  • Julie Luciani
  • Sebastien Fratellia-Guiol
  • Marguerite Gallart
  • Germain Grac-Aubert
  • Claude Decugis Née Robert
Jacques Politi
Jacques Politi (8 élus) Ensemble pour hyeres et pour demain 		9 202 35,80%
  • Jacques Politi
  • Karine Tropini Née Gobbi
  • Yves Kbaier
  • Jeannine Gole Née Rogeri
  • Michel Pellegrino
  • Dani Anfonsi
  • Jean Donzel
  • Chantal Cicoletta Née Hoareau
Bruno Gollnisch
Bruno Gollnisch (3 élus) Hyères bleu marine 		3 384 13,16%
  • Bruno Gollnisch
  • Yvette Carasena
  • Gérard Comparetti
William Seemuller
William Seemuller (2 élus) Agir pour hyeres 		2 912 11,32%
  • William Seemuller
  • Brigitte Del Perugia
Participation au scrutin Hyères
Taux de participation 64,72%
Taux d'abstention 35,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 26 277

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Politi
Jacques Politi Ensemble pour hyeres et pour demain 		6 919 27,64%
Jean-Pierre Giran
Jean-Pierre Giran Rassemblement pour hyères 		6 247 24,96%
Bruno Gollnisch
Bruno Gollnisch Hyères bleu marine 		4 498 17,97%
William Seemuller
William Seemuller Agir pour hyeres 		3 783 15,11%
Francis Roux
Francis Roux Un nouveau cap pour hyeres 		3 578 14,29%
Participation au scrutin Hyères
Taux de participation 63,05%
Taux d'abstention 36,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 25 597

Villes voisines d'Hyères

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