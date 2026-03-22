Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hyères [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hyères sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hyères.
L'actu des élections municipales 2026 à Hyères
11:51 - Véronique Bernardini et Jean-Pierre Giran aux premières places il y a une semaine
Dimanche dernier à Hyères, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a vu 58,03 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Véronique Bernardini (Divers droite) qui s'est arrogée la première place en rassemblant 26,94 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jean-Pierre Giran (Les Républicains) est arrivé en deuxième position avec 21,31 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Michel Eynard-Tomatis s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Nicolas Massuco, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 15,93 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hyères
Le deuxième tour des élections municipales à Hyères a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Giran
Liste divers droite
POUR HYERES ET LES HYEROIS
|
|
Véronique Bernardini
Liste divers droite
HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI
|
|
Jean-Michel Eynard-Tomatis
Liste d'union à l'extrême-droite
L'AVENIR HYEROIS
|
|
Nicolas Massuco
Liste divers centre
HYERES AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hyères
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique BERNARDINI (Ballotage) HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI
|6 233
|26,94%
|Jean-Pierre GIRAN (Ballotage) Gardons le cap pour Hyères
|4 930
|21,31%
|Jean-Michel EYNARD-TOMATIS (Ballotage) L'AVENIR HYEROIS
|4 509
|19,49%
|Nicolas MASSUCO (Ballotage) HYERES AVENIR
|3 685
|15,93%
|François CORNILEAU UNION DES HYÈROIS
|1 960
|8,47%
|Caroline MOULIN HYERES,UNIE A GAUCHE
|1 818
|7,86%
|Participation au scrutin
|Hyères
|Taux de participation
|58,03%
|Taux d'abstention
|41,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|23 617
Source : ministère de l’Intérieur
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