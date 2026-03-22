Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hyères

Le deuxième tour des élections municipales à Hyères a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Pierre Giran
Jean-Pierre Giran Liste divers droite
POUR HYERES ET LES HYEROIS
  • Jean-Pierre Giran
  • Sophie Mana
  • François Cornileau
  • Chantal Portuese
  • Sebastien Fratellia
  • Edwige Marino
  • David Girard
  • Valerie Battesti
  • Eric Girardo
  • Linda Blanch
  • Max Bauer
  • Isabelle Buttafoghi
  • Jean-David Marion
  • Lucette Ritondale
  • Jean-Luc Brunel
  • Isabelle Monfort
  • Frederic Libessart
  • Coralie Parodi Collomb-Rey
  • Philippe Bernardi
  • Léa Rohfritsch-Layral
  • Ludovic Anger
  • Emilie Papaleo
  • Pierre Laurent
  • Ana-Maria Legouhy
  • Jonah Blasco
  • Anne-Marie Amaudric
  • Gilles Duplaquet
  • Marie-Helene Parent
  • Marc Circosta
  • Alexandra Perreto
  • David Jonio
  • Daniele Bourdelier
  • Jacques Rapee
  • Souria Bouchireb
  • Stefane Inzerilli
  • Martine Girodengo-Puccinelli
  • Jean-Louis Banes
  • Emilie Lauvergeat
  • Serge Nuzzo
  • Dominique Blanc
  • Elie Bonadei
  • Laetitia Haytayan
  • Teddy Brutinel
  • Giulia Redaelli
  • Francis Roux
Véronique Bernardini
Véronique Bernardini Liste divers droite
HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI
  • Véronique Bernardini
  • Grégory Audibert
  • Karine Tropini
  • Florent Bacci
  • Martine Claramunt-Agosta
  • Dominique Nivaggioli
  • Raphaëlle Carrassan
  • Eric Martin
  • Catherine Politi
  • Thierry Maréchal
  • Geneviève Noël-Burki
  • Eric Agosta
  • Stéphanie Richard
  • Romain Guyard
  • Virginie Kiss
  • Patrick Bruzzichessi
  • Julie Roy
  • Mourad Bouakkadia
  • Fabienne Delcroix
  • Frédéric Bertrand
  • Sandrine Victori
  • Franck Chauvet
  • Maria Metalnikoff
  • Pascal Goletto
  • Stéphanie Castel
  • Jean-Paul Cacaud
  • Nathalie Bruno Trouve
  • Mathieu Rossolini
  • Céline Martin
  • Robert Eyraud
  • Sylvie Di Ciaccio
  • Jean-Claude Buvat
  • Lia Petit
  • Ollivier Bouisset
  • Kali Bouziane
  • Michaël Iserable
  • Charlotte Blanc
  • Sofiane Hamouda
  • Madysone Doméné
  • Jean-Michel Palmieri
  • Danielle Iannolo
  • Pierre Laporte
  • Claude Decugis
  • Jean-Jacques Fouque
  • Anne Degioanni
Jean-Michel Eynard-Tomatis
Jean-Michel Eynard-Tomatis Liste d'union à l'extrême-droite
L'AVENIR HYEROIS
  • Jean-Michel Eynard-Tomatis
  • Marie-Laure Collin
  • Philippe Ferré
  • Nathalie Werquin
  • Nicolas Maglio
  • Mahée Chantepie
  • Sébastien Guerrini
  • Patricia Pico
  • Julien Portier-Lebraud
  • Kiara Ami
  • Giuseppe Melidona
  • Ketty Simon
  • Philippe Beuve
  • Elodie Dussauge
  • Raymond Karaszi
  • Muriel Milpied
  • Philippe Cassinis
  • Dominique Recu
  • Gaël Blanc
  • Chantal Campagne
  • Fabien Malavaud
  • Jessy Chevalier
  • Michel Fauré
  • Mireille Compan
  • Alain Faizant
  • Muriel Daures
  • Jean-Marc Vincent
  • Agathe Leibel
  • Pierre Meli
  • Nicole Gomis
  • Manuel Labarre
  • Louise Fragne
  • Gérard Coelho
  • Laurence Berger
  • Jacky Guillemard
  • Yvette Carasena
  • Marc Loersch
  • Elodie Laugier
  • Serge Fouquet
  • Corinne Patard
  • Jacques Meyer
  • Paule Hollard
  • Georges Blanc
  • Muriel Truillet
  • Stéphane Rambaud
Nicolas Massuco
Nicolas Massuco Liste divers centre
HYERES AVENIR
  • Nicolas Massuco
  • Widad Ferjani
  • Frederic Valentin
  • Jessica Jolit
  • Pascal Colin
  • Dominique Junqua
  • Mohammed Semir
  • Sonia Hardel
  • Yan Bertini
  • Marie Francoise Allegre Bourrel
  • Jean Baptiste Plasteig
  • Audrey Thomas
  • Daniel Martin
  • Mathilde Valette
  • Fabien Guerin
  • Laetitia Repellini
  • Cedric Eyraud
  • Sylvia Novel
  • Gaetan Bouisson
  • Sandrine Battestini
  • Ahmed Nouichi
  • Marina Longo
  • Romain Mourand
  • Naomi Gergaud
  • Bernard Rossi
  • Celine Castrale
  • Dominique Trigon
  • Sonia Sefi
  • Jean Pierre Caujolle
  • Catherine Laplace
  • Patrice Jullian
  • Virginie Decrette Dumenil
  • Jean-Claude Deforges
  • Louna Kraiem
  • Antoine Gomez
  • Joelle Camarzana
  • Philippe Barbe
  • Isabelle Farcy
  • Stephane Collange
  • Madeleine Barba
  • Philippe Roche
  • Emilie Minutolo
  • Richard Dagand
  • Veronique Passariello Capel
  • Jacques Quentin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hyères

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique BERNARDINI
Véronique BERNARDINI (Ballotage) HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI 		6 233 26,94%
Jean-Pierre GIRAN
Jean-Pierre GIRAN (Ballotage) Gardons le cap pour Hyères 		4 930 21,31%
Jean-Michel EYNARD-TOMATIS
Jean-Michel EYNARD-TOMATIS (Ballotage) L'AVENIR HYEROIS 		4 509 19,49%
Nicolas MASSUCO
Nicolas MASSUCO (Ballotage) HYERES AVENIR 		3 685 15,93%
François CORNILEAU
François CORNILEAU UNION DES HYÈROIS 		1 960 8,47%
Caroline MOULIN
Caroline MOULIN HYERES,UNIE A GAUCHE 		1 818 7,86%
Participation au scrutin Hyères
Taux de participation 58,03%
Taux d'abstention 41,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 23 617

Source : ministère de l’Intérieur

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