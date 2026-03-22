Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Pierre Giran à Hyères (POUR HYERES ET LES HYEROIS)

Élections à Hyères

Les élections municipales à Hyères se dérouleront le 15 mars, avec un second tour entre deux listes. La liste « Hyères ensemble » est conduite par Véronique Bernardini, tandis que le maire sortant Jean-Pierre Giran se présente avec une alliance. Ce scrutin représente un choix crucial pour l'avenir de la ville et de ses habitants.

Rassemblement des listes

Le maire sortant Jean-Pierre Giran a proposé un rassemblement avec la liste de François Cornileau pour former l'« Union des Hyérois ». Ce partenariat vise à unir leurs forces pour le bien-être des Hyérois. Ensemble, ils souhaitent promouvoir une vision commune pour l'avenir de Hyères.

Choix de société

Les électeurs devront faire un choix de société entre deux visions opposées pour Hyères. D'un côté, la liste Bernardini représente un retour à un immobilisme, tandis que la liste Giran-Cornileau prône une politique d'excellence. Ce choix est également un choix éthique qui impactera la gestion de la ville.

Engagement pour l'avenir

La liste « Pour Hyères et les Hyérois » met l'accent sur l'engagement et la loyauté envers les citoyens. Les jeunes candidats de cette liste sont appelés à porter les espoirs des Hyérois pour les années à venir. Ils s'engagent à maintenir les standards élevés de sécurité et de gestion qui ont fait la réputation de Hyères.