Résultat municipale 2026 à Hyères (83400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hyères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hyères, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hyères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique BERNARDINI
Véronique BERNARDINI HYERES ENSEMBLE AVEC VERONIQUE BERNARDINI 		6 233 26,94%
Jean-Pierre GIRAN
Jean-Pierre GIRAN Gardons le cap pour Hyères 		4 930 21,31%
Jean-Michel EYNARD-TOMATIS
Jean-Michel EYNARD-TOMATIS L'AVENIR HYEROIS 		4 509 19,49%
Nicolas MASSUCO
Nicolas MASSUCO HYERES AVENIR 		3 685 15,93%
François CORNILEAU
François CORNILEAU UNION DES HYÈROIS 		1 960 8,47%
Caroline MOULIN
Caroline MOULIN HYERES,UNIE A GAUCHE 		1 818 7,86%
Participation au scrutin Hyères
Taux de participation 58,03%
Taux d'abstention 41,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 23 617

Source : ministère de l’Intérieur

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