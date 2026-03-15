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19:21 - Hyères : démographie et socio-économie impactent les élections municipales En pleine campagne électorale municipale, Hyères se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 55 384 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 6 160 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 14 832 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 13,16% des résidents sont des enfants, et 14,02% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 2 768 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, près de 49,80% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 142,17 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Hyères, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Hyères ? Le RN avait recueilli 14,50% des voix lors des élections locales à Hyères en mars 2020. La liste obtenait lors du second tour 12,63% des voix. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 25,87% des voix lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,17% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 25,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 49,00% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,99% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,84% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,39% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Stéphane Rambaud.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Hyères Six ans avant l'élection de ce dimanche à Hyères, le premier round du scrutin municipal avait vu 38,22 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, en deçà de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 61,78 %) alors que le pays était chamboulé par le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 29 945 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,44 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 54,51 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,49 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,54 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent à l'arrivée une ville assez peu mobilisée face aux moyennes nationales. L'adhésion au scrutin des électeurs d'Hyères sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Hyères : retour sur les derniers scrutins en date Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants d'Hyères portaient leur choix sur Stéphane Rambaud (Rassemblement National) avec 44,84% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Rambaud culminant à 51,39% des votes localement. Les Européennes avant la dissolution à Hyères avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,99%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,34% des votes. Le paysage politique d'Hyères a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Hyères s'était résolument ancrée à la majorité présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Hyères comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Hyères plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 26,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 25,87%. Lors de la finale de l'élection à Hyères, les électeurs accordaient 50,83% pour Emmanuel Macron, contre 49,17% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Hyères soutenaient en priorité Isabelle Monfort (Ensemble !) avec 29,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Monfort virant de nouveau en tête avec 51,00% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Hyères Du côté de la fiscalité d'Hyères, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 294 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 1 185 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 37,25 % en 2024 (contre près de 21,76 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 7,12297 millions d'euros (7 122 970 € très exactement) de recettes en 2024. Une somme loin des 21 968 140 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 17,47 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Hyères ? À Hyères, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Pierre Giran (Les Républicains) a devancé tous ses adversaires en obtenant 33,46% des bulletins. À ses trousses, Jacques Politi (Divers droite) a obtenu 19,66% des suffrages. La large distance prise d'emblée livrait des jalons très clairs pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Pierre Giran l'a finalement emporté avec 48,20% des votes, face à Jacques Politi rassemblant 6 030 votants (39,16%) et Yves Kbaïer obtenant 12,63% des voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Bien que Jacques Politi ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 3 105 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. L'opposition se doit absolument de constituer des réserves beaucoup plus solides dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.