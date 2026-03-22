Résultat de l'élection municipale 2026 à Idron : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Idron

Le deuxième tour des élections municipales à Idron a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nathalie Bouder
Nathalie Bouder Liste Divers
AVEC VOUS POUR IDRON - LISTE D'UNION
  • Nathalie Bouder
  • Benjamin Claverie
  • Christine Ravera
  • Christian Ithurriague
  • Sonia Ellama
  • Pierre Lescude-Plaa
  • Simone Legoupil
  • Jean-Marc Berot-Inard
  • Michèle Hervé
  • Joël Patenon
  • Anne-Marie Marniquet
  • Claude Fonquernie
  • Wendy Kermoal
  • Antoine Bonneville
  • Beatrice Bastien
  • Jean-Michel Boueilh
  • Claudine Faure
  • Franck Leroy
  • Marie-Thérèze Minvielle
  • Laurent Minvielle
  • Bistoria Rascalo
  • Jean-Louis Adier
  • Elise Szakolczai
  • Darius Deganis Renaud
  • Denise Gonnet
  • Maxime Albira
  • Béatrice Melo Paiva
  • Clément Marquevielle
  • Carine Lacombe
  • Jean-Paul Bouzigues
  • Esther Berteau
Karine Péré
Karine Péré Liste Divers
Idron, tissons l'avenir ensemble
  • Karine Péré
  • Bertrand Capdecomme
  • Stéphanie Paternotte
  • Jean-Michel Prigent
  • Catherine Pinaud
  • Vincent Cassiere
  • Aurélie Boudet
  • Nicolas Laborie
  • Isabelle Gey-Boulin
  • Fabrice Roux
  • Bouchra Khalid
  • François Sans
  • Marie Hélène Solinhac
  • Laurent Pasquet Dit Berdot
  • Valérie Debec
  • Serge Wilhelm
  • Laurence Etchepare
  • Olivier Raymond Gey
  • Julie Salles
  • Anthony Frere
  • Pantxika Indaburu
  • Mathieu Laffaille
  • Carine Jouon
  • Charles Lecomte
  • Pascale Leucove
  • Gilles Trombert
  • Juliette Roumat
  • Jacques Durand
  • Neige-Erell Guillemoteau
  • Benoit Duplouich
  • Nadine Bruno

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Idron

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine PÉRÉ
Karine PÉRÉ (Ballotage) Idron, tissons l'avenir ensemble 		1 034 39,80%
André NAHON
André NAHON (Ballotage) AVEC VOUS POUR IDRON 		850 32,72%
Annie HILD
Annie HILD (Ballotage) Valorisons Idron 		714 27,48%
Participation au scrutin Idron
Taux de participation 64,30%
Taux d'abstention 35,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 2 664

Source : ministère de l’Intérieur

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