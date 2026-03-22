Résultat de l'élection municipale 2026 à Idron : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Idron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Idron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Idron.
L'actu des élections municipales 2026 à Idron
11:44 - Karine Péré et André Nahon aux premières places dimanche dernier
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Idron, c'est Karine Péré qui est arrivée en tête en s'adjugeant 39,80 % des bulletins valides. Ensuite, André Nahon a obtenu la seconde place avec 32,72 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 27,48 %, Annie Hild, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Idron, le vote a enregistré un taux d'abstention de 35,70 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Idron
Le deuxième tour des élections municipales à Idron a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nathalie Bouder
Liste Divers
AVEC VOUS POUR IDRON - LISTE D'UNION
|
|
Karine Péré
Liste Divers
Idron, tissons l'avenir ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Idron
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine PÉRÉ (Ballotage) Idron, tissons l'avenir ensemble
|1 034
|39,80%
|André NAHON (Ballotage) AVEC VOUS POUR IDRON
|850
|32,72%
|Annie HILD (Ballotage) Valorisons Idron
|714
|27,48%
|Participation au scrutin
|Idron
|Taux de participation
|64,30%
|Taux d'abstention
|35,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|2 664
Source : ministère de l’Intérieur
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