Résultat de l'élection municipale 2026 à Ifs : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Ifs [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ifs sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ifs.
L'actu des élections municipales 2026 à Ifs
13:10 - L'écart important qui a marqué les résultats des élections de 2020 à Ifs
Les résultats des précédentes municipales à Ifs ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Michel Patard-Legendre (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 1 467 suffrages (48,80%). Dans la position du principal opposant, Jean-Paul Gauchard (Divers gauche) a rassemblé 32,96% des voix. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Michel Patard-Legendre l'a finalement emporté avec 59,87% des suffrages, face à Jean-Paul Gauchard qui a obtenu 1 179 électeurs (40,12%). L'écart initial s'est vérifié et même accentué, conduisant à une victoire écrasante et sans appel. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti des voix des listes de droite éliminées, récupérant 292 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Ifs : les horaires des 8 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs d'Ifs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En comparaison, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Ifs. Les 8 bureaux de vote de la commune d'Ifs seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. Pour obtenir les résultats du premier tour des élections municipales à Ifs dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ifs
|Tête de listeListe
|
Didrik Janin-Hamel
Liste d'union à gauche
IFS CITOYENNE
|
|
Michel Patard-Legendre
Liste divers centre
IFS POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Patard-Legendre (27 élus) Ifs pour tous - poursuivons le changement
|1 759
|59,87%
|
|Jean-Paul Gauchard (6 élus) Ifs citoyenne et ecologiste
|1 179
|40,12%
|
|Participation au scrutin
|Ifs
|Taux de participation
|39,65%
|Taux d'abstention
|60,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 981
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Patard-Legendre Ifs pour tous - poursuivons le changement
|1 467
|48,80%
|Jean-Paul Gauchard Ifs citoyenne et ecologiste
|991
|32,96%
|Arnaud Fontaine Ensemble pour ifs
|548
|18,23%
|Participation au scrutin
|Ifs
|Taux de participation
|40,93%
|Taux d'abstention
|59,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 068
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Patard-Legendre (23 élus) Ifs autrement
|1 491
|35,52%
|
|Sylvaine Baumard (6 élus) Ensemble, construisons l'avenir a ifs
|1 484
|35,35%
|
|Arnaud Fontaine (4 élus) Initiatives forces solidarites
|1 222
|29,11%
|
|Participation au scrutin
|Ifs
|Taux de participation
|58,48%
|Taux d'abstention
|41,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|4 325
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvaine Baumard Ensemble, construisons l'avenir a ifs
|1 465
|37,46%
|Michel Patard-Legendre Ifs autrement
|1 228
|31,40%
|Arnaud Fontaine Initiatives forces solidarites
|1 217
|31,12%
|Participation au scrutin
|Ifs
|Taux de participation
|55,61%
|Taux d'abstention
|44,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,94%
|Nombre de votants
|4 113
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