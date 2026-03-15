Résultat de l'élection municipale 2026 à Ifs : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ifs

Tête de listeListe
Didrik Janin-Hamel
Didrik Janin-Hamel Liste d'union à gauche
IFS CITOYENNE
  • Didrik Janin-Hamel
  • Sonia Canteloup
  • Ludovic Fortin
  • Stéphanie Marie
  • Jean-Claude Estienne
  • Noëlle Le Maulf
  • Cédric Evano
  • Clémence Herout
  • Noé Gauchard
  • Léonie Francois
  • Guillaume Henry
  • Anne Herve
  • Jean-Paul Gauchard
  • Laure Blanchet
  • Stéphane Leverrier
  • Bertille Josse
  • Pêrig Villerbu
  • Tiphaine Brussot
  • Arnaud Bellouard
  • Charlotte Vilault
  • Fabien Guion
  • Julie Ricci
  • David Nichols
  • Béchira Khabthani
  • Arthur Leroy
  • Coline Caussade
  • Kévin Serazin
  • Gwenaëlle Janin-Hamel
  • Alain Dargent
  • Amandine Pigeon
  • Nicolas Froger
  • Anne-Marie Devieilhe
  • Yvon Maupilé
  • Julie Brière
  • Alain Gruénais
Michel Patard-Legendre
Michel Patard-Legendre Liste divers centre
IFS POUR TOUS
  • Michel Patard-Legendre
  • Aminthe Renouf
  • Sylvain Jobey
  • Céline Gadonna
  • Bernard Musualu
  • Martine Lhermenier
  • Thierry Renouf
  • Louise Lefevfre
  • Gérald Rasoanaivo
  • Françoise Duparc
  • Mohamed Maâche
  • Véronique Bergeron
  • Martial Lefevre
  • Justine Prével
  • Philippe Girondel
  • Stéphanie Fremont
  • Jean-Pierre Bouillon
  • Caroline Poitevin
  • Sébastien Lagalle
  • Sabahat Aydar
  • Yann Druet
  • Virginie Daly
  • Christophe Hebert
  • Claude L'Hirondel
  • Ayhan Aydar
  • Leslie Aubert
  • Daniel Lahaye
  • Eugénie Picard
  • Romain Hamel
  • Eléa Hantraye
  • Jean-Philippe Cousin
  • Christine Usabel-Lefebvre
  • Nicolas Pech
  • Jacqueline Bazille
  • Aberrrahim Zidane

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Patard-Legendre
Michel Patard-Legendre (27 élus) Ifs pour tous - poursuivons le changement 		1 759 59,87%
  • Michel Patard-Legendre
  • Elodie Caplier
  • Thierry Renouf
  • Nadège Grudé
  • Mohamed Maâche
  • Martine Lhermenier
  • Christophe Mouchel
  • Ines Torond-Moya
  • Clément Huyghe
  • Françoise Duparc
  • Pascal Esnouf
  • Aminthe Renouf
  • Yann Druet
  • Lydie Weiss
  • Jean-Pierre Bouillon
  • Clémence Huard
  • Ayhan Aydar
  • Josiane Lefèvre-Foubert
  • Etienne Dorey
  • Arièle Wavelet
  • Philippe Girondel
  • Jacqueline Bazille
  • Sylvain Jobey
  • Nicolle Anthore
  • Lino Ismaël
  • Nadia Damart
  • Marc Duran
Jean-Paul Gauchard
Jean-Paul Gauchard (6 élus) Ifs citoyenne et ecologiste 		1 179 40,12%
  • Jean-Paul Gauchard
  • Sonia Canteloup
  • Jean-Claude Estienne
  • Aurélie Traore
  • Allan Bertu
  • Camille Chouquet
Participation au scrutin Ifs
Taux de participation 39,65%
Taux d'abstention 60,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 981

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Patard-Legendre
Michel Patard-Legendre Ifs pour tous - poursuivons le changement 		1 467 48,80%
Jean-Paul Gauchard
Jean-Paul Gauchard Ifs citoyenne et ecologiste 		991 32,96%
Arnaud Fontaine
Arnaud Fontaine Ensemble pour ifs 		548 18,23%
Participation au scrutin Ifs
Taux de participation 40,93%
Taux d'abstention 59,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 068

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Patard-Legendre
Michel Patard-Legendre (23 élus) Ifs autrement 		1 491 35,52%
  • Michel Patard-Legendre
  • Martine Lhermenier
  • Thierry Renouf
  • Natacha Marie
  • Michel Colombel
  • Josiane Lefevre-Foubert
  • Jean-François Pottier
  • Sylvia Harang
  • Jean-Charles Bernicot
  • Jeannine Appere
  • Laurent Quellier
  • Aminthe Renouf
  • Ugur Kumbasar
  • Annick Perseq
  • Stéphane Daufresne
  • Christiane Bellet Cocheril
  • Guillaume Cochet
  • Marie-Héléne Agati
  • Pascal Esnouf
  • Odile Noiret
  • Guy Bichet
  • Sophie Marie
  • Jean-Pierre Bouillon
Sylvaine Baumard
Sylvaine Baumard (6 élus) Ensemble, construisons l'avenir a ifs 		1 484 35,35%
  • Sylvaine Baumard
  • Alain Gruenais
  • Anne-Marie Devieilhe
  • Alain Roger
  • Noëlle Le Maulf
  • Bernard Musualu
Arnaud Fontaine
Arnaud Fontaine (4 élus) Initiatives forces solidarites 		1 222 29,11%
  • Arnaud Fontaine
  • Déborah Dion
  • Loïc Neveu
  • Noémie Veraquin
Participation au scrutin Ifs
Taux de participation 58,48%
Taux d'abstention 41,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 4 325

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvaine Baumard
Sylvaine Baumard Ensemble, construisons l'avenir a ifs 		1 465 37,46%
Michel Patard-Legendre
Michel Patard-Legendre Ifs autrement 		1 228 31,40%
Arnaud Fontaine
Arnaud Fontaine Initiatives forces solidarites 		1 217 31,12%
Participation au scrutin Ifs
Taux de participation 55,61%
Taux d'abstention 44,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,94%
Nombre de votants 4 113

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