Résultat de l'élection municipale 2026 à Igny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Igny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Igny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Igny.
L'actu des élections municipales 2026 à Igny
13:09 - La liste étiquetée Divers centre grande gagnante des élections municipales à Igny
S'intéresser aux scores des dernières municipales à Igny peut se révéler intéressant. Au soir du premier tour à l'époque, Francisque Vigouroux (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 2 779 soutiens (84,11%). Juste derrière, Jean-Léonce Korchia (Divers gauche) a obtenu 15,88% des votes. Ce triomphe au premier tour de Francisque Vigouroux a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Igny, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Igny
En 2026, les citoyens d'Igny sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Découvrez ci-dessous tous les candidats à Igny. Les 9 bureaux de vote de l'agglomération d'Igny sont ouverts jusqu'à 20 h pour recevoir les votants. La publication des résultats du premier tour à Igny commencera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Igny
|Tête de listeListe
|
Francisque Vigouroux
Liste divers centre
Pour Igny
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francisque Vigouroux (31 élus) Igny avance
|2 779
|84,11%
|
|Jean-Léonce Korchia (2 élus) Igny dynamique et citoyenne
|525
|15,88%
|
|Participation au scrutin
|Igny
|Taux de participation
|43,55%
|Taux d'abstention
|56,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 363
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francisque Vigouroux (23 élus) Mieux vivre a igny
|1 929
|40,20%
|
|Xavier Millois (6 élus) Igny pour tous
|1 747
|36,41%
|
|Françoise Ribiere (4 élus) Igny passionnement
|1 122
|23,38%
|
|Participation au scrutin
|Igny
|Taux de participation
|65,30%
|Taux d'abstention
|34,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Nombre de votants
|4 894
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francisque Vigouroux Mieux vivre a igny
|1 857
|39,96%
|Xavier Millois Igny pour tous
|1 566
|33,69%
|Françoise Ribiere Igny passionnement
|1 224
|26,33%
|Participation au scrutin
|Igny
|Taux de participation
|63,82%
|Taux d'abstention
|36,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|4 783
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