Résultat de l'élection municipale 2026 à Igny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Igny

Tête de listeListe
Francisque Vigouroux
Francisque Vigouroux Liste divers centre
Pour Igny
  • Francisque Vigouroux
  • Mathilde Bouvier
  • Neil Aounallah
  • Amanda Silva Brun
  • Guy Brisseaux
  • Valérie Celma Chapot
  • Clément Brossier
  • Claire Charpentier
  • Sébastien Chopré
  • Kareen Frascaria
  • Mathis Deslandes
  • Marie-Anne Gasnier
  • Alexandre Helleboid
  • Valérie Hortaut
  • Patrick Jouenne
  • Cindy Jallier
  • Olivier Jouhannet
  • Ghislaine Laumonerie
  • Amar Mezoughi
  • Colette Leclerc
  • Clément Moison
  • Aline Lepage
  • Arnaud Moreno Maza
  • Marie-Laure Maloizel
  • Fabrice Perrot
  • Marine Métivier
  • Denis Privé
  • Marine Pontonnier
  • Enzo Ritaine
  • Caroline Quintin
  • Jacky Semelet
  • Nicole Todeschini
  • Richard Turpin
  • Mélissa Le Dréau
  • Thomas Bouin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francisque Vigouroux
Francisque Vigouroux (31 élus) Igny avance 		2 779 84,11%
  • Francisque Vigouroux
  • Laetitia Hamon
  • Thomas Bouin
  • Nathalie Francesetti
  • Clément Moison
  • Séverine Brette
  • Richard Turpin
  • Valérie Hortaut
  • Frédéric Duro
  • Marine Métivier
  • Denis Privé
  • Virginie Flandinet
  • Patrick Jouenne
  • Claire Charpentier
  • Olivier Jouhannet
  • Mylana Pellicer-Garcia
  • Jacky Semelet
  • Annie Aldebert
  • Amar Mezoughi
  • Paulette Gorsy
  • Guy Brisseaux
  • Béatrice Grégoire
  • Jacky Woszenski
  • Nicole Todeschini
  • Hervé Duthoit
  • Marie-Laure Maloizel
  • Claude Daulhac
  • Patricia Leclercq
  • Francis Delaplace
  • Aline Lepage
  • Hugues Marilleau
Jean-Léonce Korchia
Jean-Léonce Korchia (2 élus) Igny dynamique et citoyenne 		525 15,88%
  • Jean-Léonce Korchia
  • Anne Launay
Participation au scrutin Igny
Taux de participation 43,55%
Taux d'abstention 56,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 363

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francisque Vigouroux
Francisque Vigouroux (23 élus) Mieux vivre a igny 		1 929 40,20%
  • Francisque Vigouroux
  • Laëtitia Hamon
  • Eric Raimond
  • Annie Aldebert
  • Patrick Jouenne
  • Annie Leonache
  • Clément Moison
  • Claire Charpentier
  • Philippe Colzy
  • Valérie Bouin
  • Rémi Boyer
  • Patricia Leclercq
  • Vincent Dardare
  • Nathalie Francesetti
  • Claude Daulhac
  • Paulette Gorsy
  • Christian Segers
  • Agnes Massy
  • Hervé Duthoit
  • Nicole Todeschini
  • Richard Turpin
  • Aryana Haydari-Marmin
  • Jacques Malbec De Breuil
Xavier Millois
Xavier Millois (6 élus) Igny pour tous 		1 747 36,41%
  • Xavier Millois
  • Laurette Delteral
  • Frédéric Duro
  • Sandrine Alessandroni
  • Patrick Barzic
  • Béatrice Gregoire
Françoise Ribiere
Françoise Ribiere (4 élus) Igny passionnement 		1 122 23,38%
  • Françoise Ribiere
  • Pierre Salinier
  • Noémie Le Mene
  • Jean-Francis Rimbert
Participation au scrutin Igny
Taux de participation 65,30%
Taux d'abstention 34,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 4 894

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francisque Vigouroux
Francisque Vigouroux Mieux vivre a igny 		1 857 39,96%
Xavier Millois
Xavier Millois Igny pour tous 		1 566 33,69%
Françoise Ribiere
Françoise Ribiere Igny passionnement 		1 224 26,33%
Participation au scrutin Igny
Taux de participation 63,82%
Taux d'abstention 36,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 4 783

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