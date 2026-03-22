Résultat municipale 2026 à Île-d'Arz (56840) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Île-d'Arz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Île-d'Arz, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Île-d'Arz [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé LE BOURDIEC
Hervé LE BOURDIEC (10 élus) Ensemble pour l'Ile-d'Arz 		253 70,67%
  • Hervé LE BOURDIEC
  • Fabienne PORSMOGUER
  • Yann THORAVAL
  • Violaine HAUTCHAMP
  • Joël MERIAN
  • Léa LE BAGOUSSE
  • Eric ROSE
  • Marie FLOURIE
  • Yves LE BAIL
  • Marie-Hélène CAHUZAC
Thierry D'HUICQUE
Thierry D'HUICQUE (1 élu) Demain l'Ile d'Arz 		105 29,33%
  • Thierry D'HUICQUE
Participation au scrutin Île-d'Arz
Taux de participation 82,17%
Taux d'abstention 17,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 378

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Morbihan ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Île-d'Arz - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé LE BOURDIEC
Hervé LE BOURDIEC (Ballotage) Ensemble pour l'Ile-d'Arz 		191 49,23%
Xavier HAMEROUX
Xavier HAMEROUX (Ballotage) Arzchipel 2026 		99 25,52%
Thierry D'HUICQUE
Thierry D'HUICQUE (Ballotage) Demain l'Ile d'Arz 		98 25,26%
Participation au scrutin Île-d'Arz
Taux de participation 86,96%
Taux d'abstention 13,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 400

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