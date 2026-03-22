Résultat municipale 2026 à Île-d'Arz (56840) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Île-d'Arz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Île-d'Arz, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Île-d'Arz [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé LE BOURDIEC (10 élus) Ensemble pour l'Ile-d'Arz
|253
|70,67%
|
|Thierry D'HUICQUE (1 élu) Demain l'Ile d'Arz
|105
|29,33%
|
|Participation au scrutin
|Île-d'Arz
|Taux de participation
|82,17%
|Taux d'abstention
|17,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|5,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|378
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Île-d'Arz - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé LE BOURDIEC (Ballotage) Ensemble pour l'Ile-d'Arz
|191
|49,23%
|Xavier HAMEROUX (Ballotage) Arzchipel 2026
|99
|25,52%
|Thierry D'HUICQUE (Ballotage) Demain l'Ile d'Arz
|98
|25,26%
|Participation au scrutin
|Île-d'Arz
|Taux de participation
|86,96%
|Taux d'abstention
|13,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Nombre de votants
|400
Election municipale 2026 à Île-d'Arz [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Île-d'Arz sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Île-d'Arz.
L'actu des élections municipales 2026 à Île-d'Arz
18:34 - Île-d'Arz : le vote des électeurs l'année de la dissolution
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Île-d'Arz restait à l'époque un secteur acquis au macronisme. Le scrutin des Européennes de 2024 à Île-d'Arz avait en effet vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (28,42%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,94% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Anne Le Hénanff (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 53,67% au premier tour, devant Anne Gallo (Union de la gauche) avec 31,31%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Anne Le Hénanff culminant à 87,83% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Le résultat de la dernière élection à Île-d'Arz
Les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore façonnés par le résultat du dernier scrutin municipal à Île-d'Arz. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, donnant aux votants l'opportunité de panacher. 5 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Lors de ce premier tour, Philippe Rougier a récolté le plus de votes avec 207 voix (68,54%). Juste derrière, Jean Loiseau a recueilli 206 votes (68,21%). Les résultats extrêmement proches témoignaient d'une décision consensuelle au sein de l'électorat. Un second tour a ensuite été organisé avec 18 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Michel Dudon a recueilli 52,17% des voix, devant Géraldine Daigremont rassemblant 49,83% des électeurs inscrits et Nadège Le Roux réunissant 143 électeurs inscrits (47,82%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Île-d'Arz, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très particulière. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - À Île-d'Arz, Thierry D'huicque et Hervé Le Bourdiec s'affrontent ce dimanche
Comme le précisent les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel final oppose donc ce dimanche la liste "Demain L'ile D'arz" emmenée par Thierry D'huicque et la liste "Ensemble Pour L'ile-D'arz" emmenée par Hervé Le Bourdiec. Xavier Hameroux a de son côté jeté l'éponge, malgré un score suffisant au tour précédent. Les 460 inscrits de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote d'Île-d'Arz, pour voter.
11:59 - Qui est en tête à Île-d'Arz avant le 2e tour de ces municipales ?
Pour le lancement des municipales à Île-d'Arz, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin s'est soldé par une participation de 86,96 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Hervé Le Bourdiec qui a dominé en récoltant 49,23 % des votes. Dans son sillage, Xavier Hameroux a obtenu la seconde place avec 25,52 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, avec 25,26 %, Thierry D'huicque a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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