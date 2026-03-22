Résultat de l'élection municipale 2026 à Ille-sur-Têt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ille-sur-Têt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ille-sur-Têt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ille-sur-Têt.
L'actu des élections municipales 2026 à Ille-sur-Têt
11:44 - Qui est en tête à Ille-sur-Têt avant le 2e tour de cette élection 2026 ?
Dimanche dernier à Ille-sur-Têt, le vote a vu 65,60 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Alain Fabresse (Divers droite) qui a dominé avec 39,49 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Claude Aymerich (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 31,17 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 29,34 %, Caroline Pages (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ille-sur-Têt
Le deuxième tour des élections municipales à Ille-sur-Têt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Claude Aymerich
Liste divers gauche
ILLE-SUR-TÊT AVEC CLAUDE AYMERICH POUR VOUS AVEC VOUS
|
|
Alain Fabresse
Liste divers droite
ILLE POUR DEMAIN
|
|
Caroline Pages
Liste divers gauche
ENSEMBLE FAISONS BOUGER ILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ille-sur-Têt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain FABRESSE (Ballotage) ILLE POUR DEMAIN
|1 035
|39,49%
|Claude AYMERICH (Ballotage) ILLE-SUR-TÊT AVEC CLAUDE AYMERICH POUR VOUS AVEC VOUS
|817
|31,17%
|Caroline PAGES (Ballotage) ENSEMBLE FAISONS BOUGER ILLE
|769
|29,34%
|Participation au scrutin
|Ille-sur-Têt
|Taux de participation
|65,60%
|Taux d'abstention
|34,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|2 721
Source : ministère de l’Intérieur
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