Résultat de l'élection municipale 2026 à Ille-sur-Têt : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Ille-sur-Têt

Le deuxième tour des élections municipales à Ille-sur-Têt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Claude Aymerich
Claude Aymerich Liste divers gauche
ILLE-SUR-TÊT AVEC CLAUDE AYMERICH POUR VOUS AVEC VOUS
  • Claude Aymerich
  • Nathalie Solé
  • Raphaël Lopez
  • Emilie Crouilles Gaborit
  • Yannick Gaze
  • Angélique Bousselet
  • Jordi Pacouill
  • Naima Metlaine
  • Jean-Louis Ligat
  • Priscilla Beauclair
  • Anthony Montardy
  • Caroline Merle
  • Frédéric Aymerich
  • Marlène Aubert
  • Stéphane Sanchez
  • Nadege Herail Jory
  • Karim El Bouroumi
  • Aurélie Lopez
  • David Pla
  • Fanny Luzié Gonson
  • Yohann Regazzoni
  • Natacha Grégoire
  • Vincent Capelle
  • Valentine Boutigny
  • Jawad Benhaddou
  • Déborah Mazzarone
  • Frédéric Ferra
  • Sandrine Poli
  • Franck Artigues
  • Maryse Nogues
Alain Fabresse
Alain Fabresse Liste divers droite
ILLE POUR DEMAIN
  • Alain Fabresse
  • Christiane Pegourie Nee Vila
  • Jacques Storch
  • Valérie Gili Nee Cribeillet
  • Michaël Mesa
  • France Hautefaye Nee Deschang
  • Galdric Montanola
  • Catherine Techene
  • Jean-Luc Watteau
  • Dominique Sanchez Nee Bourret
  • Jean-Pierre Vilardell
  • Anne-Marie Bouscail
  • Didier Cardon
  • Michelle Blanch
  • Tristan Franch
  • Marie-Ange Maiz
  • Olivier Liscio
  • Emmanuelle Puli Nee Gonzalez
  • Yannick Soto
  • Laure Perez Nee Majoral
  • Philippe Vilanova
  • Agnès Labarthe
  • Raphaël Uroz
  • Djamila Beluze Nee Bougheriou
  • Edouard Gonzalez
  • Marinette Aris Nee Blanch
  • Gaëtan Ferrer
  • Marie-Hélène Morales Nee Coumes
  • Jérôme Artigues
  • Soledad Ronde Nee Maiz Ruiz
Caroline Pages
Caroline Pages Liste divers gauche
ENSEMBLE FAISONS BOUGER ILLE
  • Caroline Pages
  • Alain Margalet
  • Annabelle Alessandria
  • Xavier Beraguas
  • Evelyne Fuentes
  • Thierry Comes
  • Armande Iglesias
  • Michel Perpere
  • Alice Grando
  • Alain Pla
  • Anaîs Bresoles Bausili
  • Joël Suner
  • Béatrice Gonzalez Guerrero
  • Patrice Calmon
  • Émilie Lavenir
  • Gilles-Olivier Gamichon
  • Nathalie Capillaire
  • Franck Logé
  • Kai Engels
  • Gonçalo Valente Amaro
  • Christelle Lhernould
  • Fabrice Boyer
  • Fatiha Bouhi Taharaste
  • Florian Calmet
  • Valérie Brochard
  • Enzo Colchero
  • Julie Bouzan
  • Daniel Chauveau
  • Delphine Vidal
  • Franck Morel
  • Justine Bousquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ille-sur-Têt

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain FABRESSE
Alain FABRESSE (Ballotage) ILLE POUR DEMAIN 		1 035 39,49%
Claude AYMERICH
Claude AYMERICH (Ballotage) ILLE-SUR-TÊT AVEC CLAUDE AYMERICH POUR VOUS AVEC VOUS 		817 31,17%
Caroline PAGES
Caroline PAGES (Ballotage) ENSEMBLE FAISONS BOUGER ILLE 		769 29,34%
Participation au scrutin Ille-sur-Têt
Taux de participation 65,60%
Taux d'abstention 34,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 2 721

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Orientales ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Orientales. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Ille-sur-Têt

En savoir plus sur Ille-sur-Têt